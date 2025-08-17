Šestintridesetletni belgijski kolesarski profesionalec Tim Declerq je naznanil, da z letošnjo sezono končuje svojo tekmovalno kariero. To je bil pripravljen še podaljšati za eno leto, a so se pri njegovi ekipi Lidl – Trek odločili za pomladitev moštva. V pogovoru za nizozemski časnik za Het Nieuwsblad je povedal, da je sodobno profesionalno kolesarstvo postalo izjemno nevarno, ob tem pa izpostavil slovenskega asa Mateja Mohoriča.

"Ne upam si več toliko tvegati, kot sem včasih. Nevarnost igra pomembno vlogo v mojem življenju in ne moreš dirkati, če se bojiš. Nočem pretiravati, ampak kot izkušen kolesar se zelo dobro zavedam, kako nevarno je vse skupaj. Kot starš dveh otrok to vidiš drugače, medtem ko jaz pri mnogih kolesarjih vidim ravno nasprotno," je priznani pomočnik z vzdevkom "traktor" povedal o nevarnostih sodobnega dirkanja, kar je bil tudi eden od razlogov, da zapušča profesionalno kolesarstvo.

Pripravljen je bil spregovoriti tudi o imenih. "Nekaterim kolesarjem je vseeno, če padejo, lahko si privoščim imenovati enega. Matej Mohorič je kolesar, ki - tako kot vsi drugi - poskuša dirkati čim bolj ekonomično, kar je popolnoma razumljivo, vendar to počne tako, da v ovinkih zavira čim pozneje in s tem pa zapira kolesarje za sabo, kar povzroča padce. Ne njegove, pač pa kolesarjev za njim," je bil oster Declerq.

Mateja Mohoriča je označil za kolesarja, ki mu je vseeno za nevarnost. Foto: Guliverimage

Priznal je še, da je življenje profesionalnega kolesarja zanj postajalo vse težje. Kot oče je pogrešal druženje z otroki. "Če nisi vrhunski kolesar in si tak, kot se jaz, si pogosto na dirke vpoklican tik pred zdajci, s tem pa žrtvuješ družinsko življenje. Tudi to je odigralo vlogo pri moji odločitvi," je še razlagal veteran in priznal, da je kljub trudu le stežka sledil vse mlajšim tekmecem. "Kolesarjenje je dandanes zelo težko združiti z družinskim življenjem. Svoje otroke imam neizmerno rad, toda kot oče si dejansko v slabšem konkurenčnem položaju v primerjavi z mladimi kolesarji, ki nimajo družin. Ti se lahko preselijo v Andoro in so nenehno na višini. Posledica tega pa je, da lahko ti fantje dosežejo izjemno raven fizične priprave. Jaz še vedno dosegam enake rezultate kot v svojih najboljših letih, ampak ker se je povprečna raven kolesarstva dvignila, še vedno zaostajam."

