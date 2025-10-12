Matej Mohorič je osvojil bronasto kolajno na četrtem kolesarskem svetovnem prvenstvu na makadamu na Nizozemskem. Zmagal je Belgijec Florian Vermeersch.

Foto: Guliverimage Slovensko kolesarstvo je prišlo do novega vrhunskega dosežka. Na četrtem svetovnem prvenstvu v vožnji po makadamu, mladi, a vse bolj priljubljeni disciplini, je Matej Mohorič osvojil bronasto kolajno, svojo drugo na tovrstnih svetovnih prvenstvih. Leta 2023 je bil svetovni prvak.

Po 180 kilometrih, v katerih so morali kolesarji premagati skoraj 2.000 višinskih metrov, sta ga premagala le Belgijec Florian Vermeersch, ki je, čeprav tokrat ni tekmoval v njenem dresu, nadaljeval fantastično sezono kolesarjev ekipe UAE Emirates, in domačin Frits Biesterbos.

Vermeersch, ki je Nizozemca premagal za 39 sekund, Mohoriča pa za minuto in 22 sekund sekund, je na prejšnjih dveh prvenstvih osvojil srebrno kolajno. Lani ga je premagal Mathieu van der Poel, ki letos ni branil naslova. Za mnoge prvi favorit dirke, dvakratni olimpijski prvak v krosu, Britanec Tom Pidcock je končal na pestem mestu (+1.41).

Florian Vermeersch je po dveh srebrnih kolajnah zdaj osvojil še zlato. Foto: Guliverimage