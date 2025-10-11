Ko Tadej Pogačar zmaga, se zdi, da je to samoumevno. A njegov pogled na uspeh razkrije nekaj drugega – trdo delo, nenehno rast in ljubezen do kolesarstva, ki presega vse osvojene lovorike in način dirkanja, ki je za mnoge znanstvena fantastika. Po peti zaporedni zmagi na Dirki po Lombardiji, s katero je izenačil legendarnega Fausta Coppija, je slovenski šampion na novinarski konferenci spregovoril o uspešni in naporni sezoni, motivaciji in želji glede prihodnosti.

Pogačarja v cilju pričakali moštveni kolegi

Tadej Pogačar je s peto zaporedno zmago na Dirki po Lombardiji postavil mejnik, saj nobenemu kolesarju še ni uspel tovrsten podvig. Povrhu vsega se je izenačil tudi po številu zmag na tem italijanskem spomeniku s Faustom Coppijem.

Večna lestvica zmagovalcev na Dirki po Lombardiji

Zmage Kolesar Država Leta zmag 5 Tadej Pogačar Slovenija 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 5 Fausto Coppi Italija 1946, 1947, 1948, 1949, 1954 4 Alfredo Binda Italija 1925, 1926, 1927, 1931

Neverjetna radost pri zaključnem vzponu

Kurjo polt je dobival, ko se je približeval cilju v Bergamu, kamor je prikolesaril po 244 kilometrih vožnje s štartom ob idiličnem jezeru Como: "Ko sem prišel na zadnji klanec, so me sprejeli navijači z neverjetnim vzdušjem. Kurja polt me je spreletela, ušesa mi bodo še dolgo odzvanjala. To je bila prava kolesarska kulisa – tako bi moralo biti vedno," je opisal trenutke, ko je znova pisal zgodovino.

"Nikoli si nisem predstavljal, da bom zmagal pet spomenikov"

Na vprašanje, ali je kot otrok sanjal o tem, da bo nekoč petkrat zmagal na spomeniku, je odgovoril z nasmehom: "Ko sem bil otrok, sploh nisem vedel, kaj je spomenik. Sanjali smo o Tour de France. O tem, da bi bili enkrat na štartu. Nikoli si nisem predstavljal, da bom prišel tako daleč."

Vesel, da je zmagal ob slovesu prijatelja Rafala Majke. Foto: Guliverimage

Ko je nekdo tako superioren in niza zmago za zmago, se ob seštevanju skupnih lovorik dela vzporednice z legendami tega športa. A Pogi ne mara primerjav, je bil pa izjemno vesel klica legendarnega Eddyja Merckxa takoj po koncu Dirke po Lombardiji: "Velikokrat slišim te primerjave. Ampak iskreno, ne maram jih. Nihče ne želi biti primerjan z drugim. Eddy me je poklical po telefonu. Lepo je bilo. A želim ostati jaz. Vsak posameznik je unikaten na svoj način in prav je, da je tako," je pojasnil.

Kaj ga še žene naprej, ko zmaguje znova in znova

Na Sportalovo vprašanje, kaj ga ob vseh teh zmagah žene, da se ob slabem vremenu zjutraj spet usede na kolo, je najprej v smehu odgovoril: "Iščeš kraj, kjer je lepo vreme." In nato nadaljeval: "Težko je vstati na mrzlo, deževno jutro, ko bi najraje ostal doma. Ampak ko končaš tak trening, pet ali šest ur v slabem vremenu, in ga preživiš – to je prava zmaga. Kolesarji nismo tu samo zaradi dirk, ampak zaradi občutkov, ki jih doživiš, ko premagaš samega sebe. Po drugi strani pa lahko tudi kaj skrajšaš trening, če je preslabo vreme," je z nasmeškom na obrazu odgovoril na vprašanje Sportala.

Čustva ob slovesu mentorja Rafała Majke

Peta lombardijska zmaga bo zanj ostala posebna. Ne le zaradi številk, ampak zaradi ljudi. In prav posebno mesto v njegovem srcu nosi Rafal Majka. Poljak, ki se poslavlja od profesionalnega kolesarstva: "Rafal Majka se je poslovil. Bil je moj mentor, moj veliki brat zadnjih pet let. Da sem zmagal na njegovi zadnji dirki, so bile tudi njegove sanje. Imel je neverjetno kariero. Otroci bi se morali učiti po njegovem zgledu. Zato je ta zmaga zame res posebna," je dejal ganjeni Pogačar.

Pogačarja in UAE Emirates je gnala naprej tudi ekipa Visma | Lease a Bike, zdaj zagotovo tudi nepopustljivi Remco Evenepoel. Foto: Guliverimage

UAE je danes popolnoma druga ekipa: Visma nas je gnala naprej

Odkar se je pridružil ekipi UAE Emirates, je ekipa doživela izjemen razvoj. Iz leta v leto so se dvigovali, rasli, priznal pa je, da je bila tudi ekipa Visma | Lease a Bike tista, ki jih je ekstra gnala naprej.

"Ko sem prišel v ekipo, nismo bili tako profesionalni kot danes. Prvi dve zmagi na Dirki po Franciji sta bili morda manjše presenečenje in smo mislili, da je to to. A potem nas je pritisk tekmecev, predvsem Visme, prisilil v napredek. Postali smo boljši, bolj natančni. Iskali smo talente, izboljšali vsako podrobnost. Danes je UAE drugačna ekipa – zrela, močna, povezana. Vsak trenutek nas vodi naprej," pravi Pogačar, ki dodaja, da tudi širša podpora v Združenih arabskih emiratih, kjer je kolesarstvo postalo velik šport.

Pogačar povedal, kaj si želi še osvojiti

Ko osvojiš toliko dirk, kot jih je Tadej Pogačar, je zelo malo manevrskega prostora, katera od dirk sploh še ostane neosvojljiva trdnjava. In ti sta dve: "Nisem razmišljal še o naslednji sezoni. Kar mi manjka, sta Pariz–Roubaix in Milano-Sanremo. To je moj cilj – poskusiti ti dve dirki dobiti. A za zdaj želim domov, se spočiti in odklopiti. Potem se začne znova," je dejal 27-letnik iz Klanca pri Komendi, ki bo tudi v prihodnje lovil tisto, kar še manjka v njegovem izjemnem mozaiku.

Že jutri pa ga na Pogi Challengu v domačem okolju s ciljem na Krvavcu čaka veliko druženje z navijači in podporniki.

Rezultati Tadeja Pogačarja v letu 2025