Zaključuje se veliko poglavje v svetovnem kolesarstvu. Poljak Rafal Majka, eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja v zmagovitih sezonah ekipe UAE Team Emirates, se danes poslavlja od profesionalnega kolesarstva – simbolično skupaj s kolesarjem, s katerim je v zadnjih letih ustvaril posebno prijateljstvo in zgodbo uspeha.

Zadnji ples Rafala Majke

"Zelo sem vesel. Tour in Giro d’Italia sem osvojil z njim. Impresiven kolesar je," je pred časom dejal Rafal Majka, ki je v intervjuju za Sportal že jasno povedal, kako izjemen športnik in človek je slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar: "Vedno je vesel in nikoli jezen na moštvene kolege. Včasih posluša glasbo, je sproščen. Mašina je. Nikoli se ne zaustavlja. Vedno nam govori, naj gremo hitreje."

Od Toura do nepogrešljivega pomočnika

Slovenska kolesarska javnost je Rafala Majko spoznala že leta 2017, ko je kot član Bore-hansgrohe osvojil dirko Po Sloveniji. Istega leta je na dirki Touru de France kot kapetan ekipe ciljal visoko, a ga je padec v deveti etapi pri spustu s Col de la Bicheja prisilil k odstopu. Po letih v nemški ekipi se je leta 2021 pridružil UAE Emirates – ne kot kapetan, ampak kot izkušen pomočnik in mentor mlademu slovenskemu zvezdniku. Takrat je že napovedal, da bo njegov glavni cilj pomagati Tadeju Pogačarju do največjih zmag, kar je tudi izpolnil.

Rafal Majka kot njegov pomočnik na Giru ... Foto: Guliverimage

"Ko sem prišel kot izkušen kolesar, sem želel čim več pomagati Tadeju. Zame je najboljši kolesar na svetu. Pri njem mi je všeč, da je enak na kolesu in tudi, ko ni na njem," je pred tremi leti v intervjuju za Sportal povedal Majka.

Rafal Majka – največji dosežki kariere

Dirka Dosežek Leto Tour de France Zmagovalec v seštevku gorskih ciljev 2014, 2016 Etapne zmage (3) 2014, 2015 Vuelta Etapne zmage (2) 2017, 2021 Dirka po Poljski Skupna zmaga 2014 Dirka po Sloveniji Skupna zmaga 2017 Olimpijske igre (Rio de Janeiro) Bronasta medalja – cestna dirka 2016

"Zame je kompleten kolesar z zelo močno glavo"

Majka je bil vedno poln spoštovanja do svojega mlajšega kapetana: "Nikdar ni v stresu. Psihološko je zelo močan. Dober je v vseh prvinah – v klanec, kronometru … Zame je kompleten kolesar z zelo močno glavo."

... na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

Njuno prijateljstvo je šlo tudi onkraj dirk. Spomnimo se slovenske dirke Po Sloveniji 2022, ko sta na vzponu na Veliko planino z nasmehom na obrazu odigrala igro kamen, škarje, papir, da bi se odločila, kdo bo zmagovalec etape. "Povsem spontano. Prišlo nama je na misel in sva odigrala," je takrat povedal Poljak.

"Več časa sem z njim kot z ženo"

V zadnjih sezonah sta skupaj preživela nešteto ur na pripravah in dirkah, delila zmagoslavja in padce. "Več časa sem z njim kot z ženo," je Majka v šali pripomnil, kar pove več kot tisoč besed o tem, kako tesno sta bila povezana.

Častitljivo sporočilo Pogačarja

Ko je danes Rafal Majka na Dirki po Lombardiji zadnjič stopil na kolo v profesionalni karieri, je ob njem znova vozil prijatelj Tadej Pogačar.

Stkala sta prav posebno vez. Foto: Guliverimage

"Vsem mladim talentom, ki prihajate – to je tisti, ki bi mu morali slediti. Hvala za vse, Rafal Majka. Zaplešiva še zadnjič skupaj," so bile besede Tadeja Pogačarja pred začetkom Dirke po Lombardiji.

Zgodba Rafala Majke se tako zaključuje. V dresu ekipe, kjer je pomagal ustvariti eno najlepših poglavij sodobnega kolesarstva.