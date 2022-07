Velika poljska pomoč Tadeju Pogačarju

Neprecenljive izkušnje 32-letnega Rafala Majka in njegove noge v klancih so izrednega pomena za slovenskega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja. Poljski kolesarski zvezdnik ne more prehvaliti moštvenega kolega in jasno izpostavlja, da letos gledamo še boljšo različico Pogačarja kot lani. Pri mlademu slovenskemu kolesarju mu je zlasti všeč sproščenost in neizmerna osredotočenost ter zrela glava za njegova leta.

Rafala Majko je slovenska kolesarska publika dodobra spoznala že na naših cestah. Leta 2017 je namreč osvojil največjo slovensko kolesarsko pentljo in se nato kot vodja ekipe Bora-hanshroge podal na Tour de France. Padec v deveti etapi pri spustu s Col de la Bicheja je bil razlog, da je moral predčasno končati dirko vseh dirk. Vse do leta 2021 je kolesaril za nemško ekipo, ko je prišel v UAE Emirates kot velika pomoč in okrepitev za Tadeja Pogačarja pri njegovem lovu po največjih dosežkih na tritedenskih dirkah. S slovenskim kolesarjem sta spletla posebno vez, kar se lahko prepričamo na vsakem koraku.

Navdušen je nad mlajšim ekipnim kolegom, za katerega verjame, da bo letos še tretjič zapored osvojil sveti kolesarski gral, ki ga predstavlja rumena majica vodilnega na dirki Tour de France.

Igra kamen, škarje, papir je bila povsem spontana. In s Tadejem je zelo spontano, poudarja poljski kolesarski zvezdnik. Foto: Vid Ponikvar Vaša vloga na Dirki po Franciji je v zadnjih dveh letih drugačna kot denimo leta 2017, ko ste prišli v dresu BORA-hansgrohe kot eden izmed konkurentov za skupno zmago. Kakšna je razlika za kolesarja, ko se v različnih vlogah poda na največji kolesarski spektakel?

Zame je zdaj lažje. Tudi za glavo. Bolj uživam v kolesarstvu. Zlasti, ko imam ob sebi Tadeja in mu pomagam. Na dirki Tour de France je veliko stresa, a skušamo narediti vse, da se zabavamo. Tako na avtobusu kot sicer. Jasno, naša naloga je, da vsak dan trdo delamo na progi.

Generalko pred Dirko po Franciji sta s Tadejem opravila na dirki Po Sloveniji, kjer sta bila dominantna. Noge sta imela oba močne, saj sta zlahka opravila s konkurenco.

Tadej ima močne noge. Odlične priprave je imel. Celotna ekipa je delala trdo za Tour de France. Veliko časa smo preživeli na višinskih pripravah. Za nas je Tour de France osrednji cilj. Da ga osvojimo.

Ko ste prišli v UAE Emirates, so vam šefi dali vedeti, kaj bo vaša osrednja naloga. Verjetno so vam rekli, da boste pomagali Pogačarju.

Tudi to, a imam prav tako svoje cilje. Ko sem prišel kot izkušen kolesar, sem želel čim več pomagati Tadeju. Zame je najboljši kolesar na svetu. Pri njemu mi je všeč, da je enak na kolesu in tudi, ko ni na njem.

Na družbenih omrežjih lahko večkrat vidimo, kako se vam na pozitiven način posmehuje, ko objavljate kakšne zanimivosti iz pripravljalnega tabora. Recimo, ko ste sami želeli narediti lepo fotografijo in ste imeli težave na snegu.

Tudi na dirkah smo se začeli zabavati. Vedno je lahko zabavno. Ko tega ni več, se začneš dolgočasiti, kar ni dobro za kolesarjenje. Ko se zabavaš, je lažje tudi voziti kolo.

Tretji teden bo tisti, ko bo imel Majka največ dela. Foto: Vid Ponikvar Kakšna oseba je Tadej? Poznate ga leto in pol.

Nikdar ni v stresu. Zanj je to najbolje. Psihološko je zelo močan. Dober je v vseh prvinah, tako v vožnji v klanec, kronometru … Zame je kompleten kolesar z zelo močno glavo.

Ko sta v Sloveniji pri vzponu na Veliko Planino odigrala igro kamen, škarje, papir in s tem določila etapnega zmagovalca, ali je bilo to spontano?

Povsem spontano. Prišlo nama je na misel in sva odigrala.

Veliko časa preživite skupaj kolesarji med seboj. Skupaj ste na dirkah, daljših pripravah, kar dobro vpliva na vez med kolesarji. S Tadejem ste bili v zadnjem letu in pol veliko skupaj.

Več časa sem z njim kot z ženo (smeh, op. a.).

Foto: Guliverimage

Vaša ekipa je v središču pozornosti. Vsi vas želijo premagati, saj imate vendarle v moštvu Tadeja Pogačarja, ki je izvrsten kolesar in ga zanima še tretja zaporedna zmaga na Dirki po Franciji. Kako težko bo ubraniti rumeno majico?

Zavedamo se, da bo težko, vendar imamo letos boljšo ekipo kot lani. Marc Soler, George Bennett, Brandon McNulty. Pet kolesarjev imamo, ki so v klanec zelo močni. Pripravljen sem za zadnji teden Dirke po Franciji. Takrat bom tam in skušal pomagati Tadeju kot bom lahko. Ko se ozrem nazaj na treninge, ki jih je opravil, in zdaj, kako je močan, mi je jasno, da bo na letošnjem Touru lepo in zabavano.

Kako pripravljen je? Na kronometru smo že videli, da je tekmece v boju za skupno zmago prehitel.

Po mojem mnenju je močnejši kot lansko leto.

Verjetno upate, da ne boste imeli več težav s covid-19 primeri. Ti so vam grenili življenje v letošnjem letu, tudi pred štartom dirke.

Odhod Mattea (Matteo Trentin, op. a.) se nam bo poznal na kockastem delu Toura. Imeli smo kar težave. Mislim, da je težje imeti covid-19 kot voziti kolo na Dirki po Franciji.