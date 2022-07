Pogačar: Kot, da bi se tepel, ampak sem OK

"Na koncu se mi ni uspelo izogniti težavam. Sem OK, ostal sem na kolesu, samo s členki sem zadel v ograjo," je o zadnjem množičnem padcu v drugi etapi Dirke po Franciji povedal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates). Odnesel jo je z nekaj odrgninami, bolj zaskrbljen pa je za moštvena kolega Marca Hirschija in Vegarda Stakeja Laengna, ki sta padla 2,3 kilometra pred ciljem v Nyborgu.

Kaj se je pravzaprav zgodilo v zaključku današnje etape? "V zadnjih treh kilometrih je bila hitrost izjemna, fantje, ki so opravili svoje delo na čelu, pa so se nato z veliko manjšo hitrostjo pomikali na konec skupine. To je vedno tvegano in se jim je težko izogniti in danes se nam enemu ni uspelo, pa smo pristali na tleh," je pestro in nevarno dogajanje opisal zmagovalec zadnjih dveh Tourov.

First rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club pic.twitter.com/aSJ1Eed5Mp — Cycling out of context (@OutOfCycling) July 2, 2022

V cilju je razkazoval opraskane členke na levi roki. "Malo me še boli, ampak sem prišel varno domov. Izgleda pa, kot da bi se tepel," se je še pošalil slovenski as, ki je v cilj prišel na 152. mestu, a brez zaostanka za zmagovalcem Fabiem Jakobsenom, zato ostaja varno na tretjem mestu v skupnem seštevku. Za novim vodilnim na dirki, Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) ima osem sekund zaostanka.

"Jaz sem OK, videti pa moram, če so celi tudi moji kolegi. Upam, da je z vsemi, ki so padli, dobro," je še dodal. Do večera iz UAE Emirates še niso sporočili, kako sta jo odnesla Švicar Hirschi in Danec Laengen. Vse bo jasno jutri, pred startom tretje etape.

