Kako močne noge bosta imela slovenska aduta za skupno zmago Tadej Pogačar in Primož Roglič, je bilo pred začetkom Dirke po Franciji ključno vprašanje za slovenske ljubitelje kolesarstva. Na kronometru sta hitro pokazala, da bosta krojila letošnji Tour de France. Dvakratni zaporedni junak dirke vseh dirk je bil za odtenek še hitrejši, drznejši in osvojil izvrstno tretje mesto, Roglič, ki se je tehničnega dela lotil previdno, je bil na koncu osmi in ima za rojakom devet sekund zaostanka. Na koncu dneva sta bila oba slovenska šampiona zadovoljna s predstavama, močne noge sta pokazala tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič, medtem ko Luka Mezgec v uvodni etapi ni imel rezultatskih ambicij.

Tadej Pogačar je odlično opravil s kronometrom. Foto: Reuters Open

Ko smo se dopoldne sprehajali po ulicah danske prestolnice Köbenhaven in se v nekoliko oblačnem, a suhem vremenu pogovarjali s predstavniki ekip na štartnem mestu, še ni bilo slutiti, da se bo tako kot kolesarjem na cesti mudilo tudi dežju. Prehitel je vse napovedi in posledično začinil uvodni dan Dirke po Franciji.

Vreme je presenetilo vse v pelotonu že ob prihodu na Dansko, ki gosti uvod Dirke po Franciji. Napoved za petek, ko je bil na vrsti uvodni kronometer v dolžini 13,2 kilometra, je bila namreč nepredvidljiva. Okoli 18. ure se je napovedoval dež, zato so vodje ekip svoje najboljše može v boj poslale že na začetku. Tiste najboljše smo tako videli kmalu po 16. uri, ko se je vse skupaj pred več kot 100 tisoč navijači na ulicah Köbenhavna začelo.

"Moja glava bo eksplodirala"

A je vreme spet presenetilo. Veter je prinesel dež že približno uro pred začetkom kronometra in namočil progo ter otežil delo najboljšim. Nagajal je prav tako navijačem, ki so kljub vsemu vztrajali ob ograjah in bučno pozdravljali glavne akterje na dveh kolesih. Ne glede na kislo vreme se je uvodni dan končal po slovenskih željah, pa čeprav je bil osrednji zmagovalec kronometra Belgijec Yves Lampaert (QuickStep - Alpha Vinyl), ki je presenetil vse. Tudi sebe. Ko je že kazalo, da bo Wout van Aert (Jumbo-Visma) po prvem dnevu oblekel rumeno majico, ga je rojak na 13,2 kilometra dolgem kronometru po Köbenhavnu prehitel za pet sekund.

Yves Lampaert je bil po veliki in presenetljivi zmagi ves iz sebe. Foto: Guliverimage

"Sem le sin kmeta iz Belgije," je bil presenečen nad svojo zmago in nadaljeval: "Moja glava bo eksplodirala. Pričakoval sem uvrstitev med najboljših deset, zdaj sem premagal vse najboljše na svetu. Nikdar nisem pričakoval, da bom oblekel rumeno majico. Ceste so bile še vedno mokre, ko sem kolesaril. Imel sem enake pogoje kot favoriti. Če greš hitro, moraš zaupati pnevmatikam. Zlasti v ovinkih. Zmaga bo šele prišla za mano. Ko bom v ponedeljek srečal partnerko in sina, bodo čustva spet zaigrala," je s solznimi očmi razlagal Belgijec.

Odlično predstavo na občutno namočenih cestah je pokazal prvi favorit dirke Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je nemudoma pokazal zobe in osrednjim tekmecem v boju za skupno zmago odščipnil nekaj sekund. Za začetek bi oblekel belo majico za najboljšega med mladimi kolesarji, a ima v mislih rumeno.

Pogačar ugotavlja, da ima močne noge

"Dober dan je za mano. Navkljub dežju sem užival na progi. Dobro sem odpeljal kronometer in sem v dobrem položaju v skupnem seštevku. Na polno sem še od štarta do cilja. Dež je naredil kronometer nekoliko bolj stresen, saj spolzke razmere nikoli ne pomagajo. Kakorkoli že, na prvih ovinkih sem videl, da razmere niso tako slabe. Od takrat naprej sem vozil ovinek za ovinkom. Samozavestnega sem se počutil in nisem preveč tvegal. Zadovoljen sem s svojo predstavo in zelo srečen, da sem v beli majici. Ugotavljam, da so noge močne, kar me veseli," se je smejalo Pogiju.

Primož Roglič je bil devet sekund dalj časa na progi od prvega favorita Toura Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Prvi izzivalec Primož Roglič (Jumbo-Visma), pri katerem je dež dodobra začel padati, je za njim zaostal za devet sekund, moštveni kolega Jonas Vingegaard eno manj. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) je imel 16. rezultat, medtem ko sta bila Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) 31., oziroma 143.

Roglič ni želel tvegati: Imam že vse sorte izkušnje s štarti na Tourih

"Dansko vreme je bilo. Super. Zelo smo zadovoljni. Sam sem zadovoljen s svojim rezultatom. Na progi sem se želel izogibati stvarem, ki lahko zapletejo položaj. Tudi veliko barv na cesti je. Nisem želel tvegati. Imam že vse sorte izkušnje s štarti na Tourih. Prvi dan je za nami in gremo naprej," so bile prve besede Rogliča po koncu dneva.

Težke razmere so čakale kolesarje uvodni dan Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Koliko je tvegal, je izrazil z naslednjimi besedami: "Zagotovo sem šel na mestih, kjer bilo mogoče, na polno. Na mestih, ki so bila bolj tehnična, nisem tvegal in sem imel vse pod nadzorom. Super rezultat je."

Zaveda se, da bodo lahko že v soboto razburljivo v ravninski etapi na Danskem, njegova želja do konca Toura pa je: "Predvsem si želim, da sem z vami do konca Toura. Da to pomeni, da se zbudim le ob bolečinah naporov, grem na kolo in opravim tisto, za kar sem tu."

V soboto bo na Dirki po Franciji 202,2 kilometra dolga etapa od Roskildeja do Nyborga, prav poseben izziv pa bo predstavljal kar 20 kilometrov dolg most (Great Belt Bridge) v zaključku etape, ki povezuje vzhodno in zahodno Dansko.