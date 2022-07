Kulisa na uvodu pred Tourom je bila izjemna. Na sredini predstavitvi ekip je bilo v središču Köbenhavna ogromno ljudi. Velika množica je kolesarje pozdravila tudi ob prihodu na predstavitveni oder v parku Tivoli. Kako ste doživeli uverturo v 109. izvedbo Dirke po Franciji?

Nismo pričakovali toliko gledalcev v parku Tivoli. Vsi smo bili presenečeni. Moštveni kolega Chris Juul Jensen, ki prihaja iz Danske, je dejal, da jih je bilo okoli deset tisoč. Glede na množico glav, ki sem jo videl z odra, jih je bilo res približno toliko.

Veseli se začetka novega Toura. Foto: Jaka Lopatič Ste kdaj kaj podobnega že doživeli na štartu?

Morda na Giru, ko je bil štart na Irskem in Nizozemskem. Zelo podobno je bilo temu, kar je bilo na Danskem. Prejšnja štarta na Touru sta bila bistveno bolj skromna.

Vaša naloga za letošnji Tour je verjetno znana. Pomagati v šprinterskih vlakih Dylanu Groenewegnu in Michaelu Matthewsu.

Polne roke dela bom imel z obema. Veselim se. Vem, da bom moral biti z Dylanom zelo hiter v zaključkih, medtem ko bom moral za pomoč Matthewsu priti čez marsikateri klanec. Ampak forma je prava. Naredil sem vse, kar je v moji moči, da sem pripravljen za prihodnje tri tedne. Komaj čakam, da se začne.

Foto: Ana Kovač

Pri 34 letih ne varčujejo z vašimi močmi, če se malce pošalimo.

Vsako leto gre celo malce lažje. Zadnja tri leta sem na štartih Toura kar približno na isti ravni. Za zdaj moč glede na leta še ne pojenja.

Kakšno vlogo imajo pri vsem tem izkušnje? Verjetno drugače dirkate, varčujete z močmi, ko je to potrebno.

Izkušnje predvsem z vožnjo v skupini. Na več mestih znam privarčevati moč. V prvih letih vožnje na Touru sem se vse naučil in zdaj le ponavljamo zgodbo.

Ali je Tour de France torej res tako drugačen kot Giro in Vuelta?

Zagotovo. Vsa ta množica ljudi na štartu in vas novinarjev v mešani coni pove, da je Tour nekaj več od preostalih dveh tritedenskih dirk. Gledalcev je na določenih etapah na Giru in Vuelti podobno veliko, vendar je medijev, ki so zainteresirani za Tour, desetkrat več.

Foto: Ana Kovač

Boste imeli v kakšni etapi morda proste roke?

Morda takrat, ko se bo zgodilo kaj nenačrtovanega, torej v kakšnem zaključku, če bo kakšen nered, da ekipam ne bo uspelo nadzorovati dogajanja. Proste roke bom imel, da pokrijem napade in si tako prikolesarim priložnost. In pa morda kakšen dan z vožnjo v begu.

Če boste v vaši ekipi pogledovali proti šprinterskim zaključkom, sta v igri za skupno zmago najvišje postavljena slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič. Kako vi gledate na njuno prevlado pred dirko?

Težko je ocenjevati in napovedovati, kdo je boljši. Tour je takšna dirka, da moraš imeti tudi nekaj sreče. Da ti je ne zagodejo padci. Pravi čas moraš biti na pravem mestu. Ekipa okoli tebe je izrednega pomena, čeprav smo v zadnjih letih videli, da se padci dogajajo predvsem v ospredju. Tisti, ki bo imel več sreče, da v prvih desetih dneh ne bo imel izgub, bo v boljšem položaju.

Foto: Ana Kovač

Sta pa verjetno tudi v vaših očeh osrednja favorita za rumeno majico?

Zagotovo. Favorit ena in favorit dve. Eno stopničko višje sta od preostalih. Potem je tu Aleksandr Vlasov, če se ni že izčrpal, ker že nekaj časa dirka na zelo visoki ravni. Potem je tu Geraint Thomas, ki je zmagal na Dirki po Švici. In pa Jonas Vingegaard iz ekipe Jumbo-Visma. Ne vem, kako bodo vse skupaj zapeljali pri nizozemski ekipi. Po mojem mnenju bosta oba vodji, dokler se komu ne bo kaj zgodilo oziroma bo imel kateri slab dan. Lahko bosta tudi drugi in tretji na koncu ali prvi in drugi. Odvisno od Pogačarja. Če bo odpeljal, kot mora, je on osrednji favorit. Iz neposredne bližine na višinskih pripravah v Livignu sem videl, kako je treniral, in težko si predstavljam, da bi ga lahko kdo premagal. V istem hotelu smo bili. Kolikor sem spremljal, kakšne številke je obračal, ne vem, ali ga lahko kdo premaga.