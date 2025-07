Sezona altcoinov se začenja: zakaj staviti na PENGU, JASMY in XYZ?

Smo se končno vrnili v tisti čudoviti kaos – sezono altcoinov? Bitcoin je pred kratkim presegel vrednost 123 tisoč dolarjev in postavil novo najvišjo vrednost vseh časov, saj jasnejša regulativa v ZDA krepi zaupanje vlagateljev. Medtem Ethereum pridobiva zagon, prave donose pa počasi začenjajo prinašati altcoini.

Po tednih poglobljenih raziskav, debat na Discordu in nočnih analiz grafov sem svoje stave v tej ciklični rasti altcoinov postavil na tri kovance z asimetričnim potencialom za rast: PENGU, JASMY in XYZVerse. Naj vam predstavim, zakaj sem pri vsakem od njih optimističen.

PENGU: meme kovanec z močjo NF

Bodimo iskreni – sprva sem bil skeptičen do Pudgy Penguins. Še en prikupen JPEG-projekt? Ne, hvala. A potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega: šli so v mainstream. Govorim o Toys "R" Us, Amazonu, Walmartu – doseg, o katerem večina meme projektov lahko le sanja.

Kar zdaj PENGU resnično loči od drugih, ni le umetniški slog. Gre za celoten ekosistem, ki ga gradijo: dostopnost med različnimi verigami (cross-chain), blagovna znamka v fizičnih trgovinah in vse daljši seznam partnerstev. Blagovna znamka Pudgy je postala nekaj, kar prepoznajo celo tisti, ki niso prisotni v kriptosvetu. To pa je v tem ciklu ključnega pomena, saj množično navdušenje pogosto sproži rasti cen.

Poleg tega je PENGU preživel (in celo napredoval) po "NFT-zimi", kar dokazuje, da ne gre zgolj za sezonski trend. S sposobno ekipo, rastočo prepoznavnostjo znamke in načrti za integracijo žetona v ekosistem jaz osebno kopičim nekaj kovancev PENGU, dokler širši trg še dohiteva.

JASMY: japonski odgovor na podatkovno suverenost

Ta projekt je nekoliko bolj tehničen, a ostanite z menoj. JasmyCoin (JASMY) poskuša rešiti resničen problem — lastništvo podatkov. Vsak dan brezplačno oddajamo svoje podatke. Jasmy želi ta model obrniti na glavo in omogočiti uporabnikom, da sami upravljajo in monetizirajo svoje osebne podatke, še posebej prek naprav IoT (Internet of Things).

Kaj mi je padlo v oči:

ekipo sestavljajo nekdanji vodilni iz Sonyja;

projekt je reguliran in ima sedež na Japonskem, kar mu daje kredibilnost na trgu, kjer to pogosto manjka;

že so vzpostavili infrastrukturo za t. i. osebne podatkovne trezorje.

Drži, ponudba v obtoku je velika in cena je po letu 2021 močno padla. A razpoloženje se obrača, trgovanje narašča in Jasmy ostaja eden redkih resnih Web3 podatkovnih projektov z japonskimi institucionalnimi koreninami.

Lahko temu rečete stava na povratek – a po mojem mnenju so temelji kovanca JASMY boljši, kot si večina ljudi misli.

XYZVerse: ko se šport sreča z memi (in stvar deluje)

To je moja "wild card" izbira – in navdušen sem nad njo. XYZVerse ($XYZ) je prvi meme kovanec, ki ga poznam, ki dejansko počne nekaj uporabnega in zabavnega.

Projekt združuje:

funkcionalnost športnih stav (prek integracije z bookmaker.XYZ);

igre P2E in staking dApps (kmalu prihajajo);

resnične nagrade za skupnost (airdroppi, bonusi in več).

Kar me je pritegnilo, je bila njegova predprodajna struktura. Projekt se je zagnal z 15-stopenjskim modelom določanja cene, ki se je začel pri 0,0001 $. Do zdaj so zbrali skoraj 15 milijonov dolarjev, tempo pa ne pojenja. Vsak krog je bil razprodan izjemno hitro, sentiment na družbenih omrežjih in na CoinMarketCap pa je izjemno pozitiven (več kot 96 % pozitivnih ocen!).

Poleg tega je projekt revidiral Pessimistic, eden bolj uglednih varnostnih podjetij v kriptosvetu. Brez večjih ranljivosti. Pregledna mehanika uničevanja žetonov (burn). Fiksna ponudba. To ni še en "pump-and-dump" projekt.

V trenutku, ko se evforija okoli meme kovancev vrača, menim, da ima XYZVerse potencial, da postane izstopajoče ime – eden redkih projektov, ki dejansko povezuje Web3 s splošno kulturo (šport, igre, nagrade).

Zaključne misli: naslednji veliki preboji?

Ne verjamem v to, da bi moral staviti na vse, kar pride mimo. Verjamem pa v to, da je treba spremljati pripovedi – in vsi trije ti žetoni zajahajo različne trende:

PENGU → množični branding in preplet z NFT-kulturo.

JASMY → zasebnost podatkov in japonska legitimnost v Web3 prostoru.

XYZVerse.io → meme kovanec, ki prinaša resnične nagrade, šport in staking.

V sezoni, ki jo poganjajo skupnost, kultura in ustvarjalnost, se ti trije zame resnično ločijo od množice.

Najboljši donosi v altcoin svetu se zgodijo takrat, ko prehitiš pripoved. Je trenutno sezona altcoinov? Zdi se, da. Zato je bolje, da si pripravljen, preden eksplodira.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.