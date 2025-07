Varnostniki v središču Poreča brutalno pretepli 19-letnega Slovenca

19-letni Teo je v četrtek zvečer utrpel hude poškodbe, potem ko ga je po besedah njegove matere in prič pred priljubljenim klubom v Poreču preteplo pet varnostnikov. Hospitalizirali so ga v puljski bolnišnici, ima zlomljeno lobanjo in počen bobnič, poroča hrvaški medij Jutarnji.

"Okoli druge ure zjutraj nas je poklicala njegova prijateljica. Povedala je, da so Tea pred klubom pretepli varnostniki in da so ponj prišli reševalci. Moj mož se je takoj odpravil proti Puli. Ko je prispel, je izvedel, da ima Teo zlomljeno lobanjo in počen bobnič. Glavo in telo je imel prekrito z modricami, na kolenih pa je imel šive," je za Jutarnji povedala njegova mama.

Teo je v svoji izjavi, ki jo je kasneje potrdil tudi videoposnetek, ki ga je prejela njegova mati, zapustil klub, da bi odšel na zrak. Brez opozorila so ga zunaj napadli varnostniki.

"Eden je prišel od zadaj in me udaril. Ko sem se obrnil, je proti meni planilo pet varnostnikov. Poskušal sem se umakniti, a so me podrli na tla in začeli udarjati. Skakali so po mojem telesu, dokler nisem izgubil zavesti," je dogajanje opisal 19-letnik.

Policija preverja okoliščine dogodka

Primer je bil prijavljen policiji, ki je potrdila, da so prijavo prejeli 25. julija okoli ene ure ponoči. Policisti ugotavljajo vse okoliščine dogodka, zaenkrat še ne morejo potrditi resnosti poškodb, saj zdravniške dokumentacije še niso prejeli, so sporočili iz istrske policijske uprave.

Teova mama pravi, da je na Hrvaškem že najela odvetnika, ki je v stiku s policijo in bolnišnico ter bo vložila tožbo proti klubu in vsem petim napadalcem. "Iz videoposnetka je jasno razvidno: Teo poskuša oditi, oni pa so ga napadli od zadaj. Bil je popolnoma sam, z nikomer ni imel konflikta," je povedala za Jutarnji.

V klubu molčijo

Napad se je zgodil med koncertom priljubljenih raperjev Jaleja Brata in Bube Corellija. Klub Saints & Sinners, kjer se je incident zgodil, se o dogodku še ni odzval.