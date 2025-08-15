Hrvaškim podjetjem se prek dveh razpisov za nakupe električnih vozil kmalu obeta več kot 66 milijonov evrov subvencij.

Hrvati bodo za nakupe električnih vozil kmalu objavili razpis za subvencije v skupni višini kar 21,1 milijona evrov. To je napovedal hrvaški državni fond za zaščito okolja in energijsko učinkovitost. Posebnost razpisa je ta, da sredstva ne bodo namenjena fizičnim kupcem avtomobilom, temveč le podjetjem. Posamezno podjetje bo lahko koristilo subvencije v skupni višini do 90 tisoč evrov.

Hrvaška v Evropski uniji sodi med države z rekordno nizkim deležem električnih avtomobilov. Ta je letos v prvem polletju znašal komaj 0,9 odstotka, lani v enakem obdobju je bil dvodstotni. To je daleč pod evropskim povprečjem (17,5 odstotka) in tudi precej manj kot v Sloveniji (9,1 odstotka).

Sedež kitajskega BYD na Hrvaškem. Foto: BYD

Hrvati bodo imeli eno najvišjih subvencij v Evropi

Višina subvencije bo lahko znašala celo devet tisoč evrov oz. največ 40 odstotkov nakupne vrednosti avtomobila. Omejitev je tudi zgornja cena vozil, ki brez davka na dodano vrednost ne sme presegati 50 tisoč evrov. Kdor bo subvencijo dobil, bo moral še tri leta dokazovati lastništvo vozila.

Devet tisočakov sodi med najvišje obstoječe subvencije v Evropi. To lahko pri avtomobilih s ceno med 35 in 40 tisoč evri pomeni tudi okrog 40 odstotkov nakupne cene. V Sloveniji bo tudi po novem razpisu, ki bo začel veljati 2. septembra, najvišja subvencija znašala 7.200 evrov.

Za taksiste in prevoznike dodaten razpis

Ta razpis ne bo namenjen taksistom in komercialnim prevoznikom, saj zanje pri pristojnem ministrstvu prek fonda za modernizacijo naknadno obljubljajo dodaten razpis in sredstva v višini kar 45 milijonov evrov.