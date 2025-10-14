Jesenska prenova doma: 5 stilskih poudarkov, ki jih ne gre spregledati

Ko se dnevi skrajšajo in dom ponovno postane naše glavno zatočišče, je pravi trenutek, da mu namenimo nekaj pozornosti. Jesen je idealen čas za prenovo ali osvežitev bivalnih prostorov, pa naj gre za kopalnico, dnevno sobo ali jedilnico. S toplimi materiali, izbranimi teksturami in premišljeno osvetlitvijo lahko ustvarimo ambient, ki bo tudi v najbolj sivih dneh ponujal občutek udobja, topline in elegance. V podjetju Fero-Term, ki slovi po kakovostni in estetsko dovršeni opremi za dom, so prav v teh dneh pripravili jesensko ponudbo z do 40 odstotki popusta na več kot 700 izbranih artiklov, od keramičnih ploščic in kopalniške opreme do svetil, ogrevalnih rešitev in pohištva za celoten dom.

Izdelki: trosed korra Liris, fotelj korra Liris, otomanski stol korra Liris, viseča svetilka Zorra Lighting Recens, klubska mizica korra Donna. Foto: Fero-Term

Poiskali smo pet jesenskih poudarkov, ki vam bodo pomagali ustvariti dom, v katerega se boste z veseljem vračali. Še posebej dobrodošlo je, da te artikle lahko z le nekaj kliki najdete tudi v spletni trgovini Fero-Term.

Izdelki: fotelj korra Magali Dark, tabure korra Magali Dark, kotna garnitura korra Magali, stenski akustični panel Voxort Zara Walnut, viseča svetilka Zorra Lighting Venus, klubska mizica korra Donna. Foto: Fero-Term

Jesenska akcija z do 40 odstotki popusta na več kot 700 izbranih izdelkov Prenova doma še nikoli ni bila tako dostopna. V Fero-Termu vas te dni čaka posebna jesenska ponudba, v kateri lahko izbirate med več kot 700 izdelki s popusti do 40 odstotkov. Med njimi so kakovostne keramične ploščice, kopalniška oprema, kadi in tuš kabine, elegantno pohištvo, ogrevalne rešitve, svetila in še veliko več. Vse izdelke si lahko ogledate v trgovini Fero-Term v Ljubljani ali pa jih udobno izberete kar iz domačega naslanjača. V spletni trgovini boste ob vsakem izdelku našli tudi podrobne tehnične informacije in fotografije iz dejanskih ambientov.

Kopalnica kot oaza: od naravnih tekstur do pametno zasnovanega pohištva

Izdelki: kopalniška baza Concepto+ Marta Black, kopalniška omarica Concepto+ Marta Black, umivalnik Concepto Bell, ogledalo Concepto+ Vittoria Touch, ploščica May Ceramics Cementino Blast White, straniščna školjka Concepto Eva Black Rimless, armatura za umivalnik Voxort Dahlia. Foto: Fero-Term

Kopalnica je eden tistih prostorov, kjer kombinacija estetike in funkcionalnosti resnično pride do izraza. Zato se vse več ljudi odloča za celovito prenovo, pri kateri je ključna usklajenost ploščic in pohištva. V Fero-Termovi jesenski ponudbi boste našli bogat izbor obojega, od sodobnih, minimalističnih kopalniških baz in omaric do keramičnih ploščic v velikih formatih in z izrazitimi teksturami.

Letos je poseben poudarek na naravnem videzu, s ploščicami, ki posnemajo kamen, beton ali les, ter na nežnih, brezčasnih odtenkih, kot so peščena, siva in bež. Takšne ploščice vizualno povečajo prostor in ustvarijo občutek umirjenosti, zlasti v kombinaciji z visečim pohištvom, čistimi linijami in mat površinami.

Pri pohištvu prevladujejo praktične rešitve: skriti predali, viseče omarice za lažje čiščenje in elementi z mehkim zapiranjem. Veliko pozornosti je posvečene tudi podrobnostim, kot so elegantna ogledala z LED osvetlitvijo, ergonomske armature ter majhni dodatki, ki zaokrožijo celoten videz.

V Fero-Termu lahko izbirate med skrbno sestavljenimi ambienti, ki vam bodo služili kot navdih in olajšali odločitev. In najboljše? Vse elemente lahko kombinirate po lastnih željah. Naj bo vaša kopalnica svetla in zračna, sodobna in drzna ali nežna in klasična.

Učinek »wow«: dekorativne plošče in štukature, ki definirajo proctor

Če ste do zdaj stene v vašem domu doživljali le kot ozadje, je čas za spremembo. Z dekorativnimi stenskimi ploščami in štukaturami, ki jih najdete v Fero-Termovi ponudbi, lahko ustvarite dramatičen poudarek v kateremkoli prostoru, naj bo to dnevna soba, spalnica, hodnik ali celo kopalnica.

Stenske plošče so na voljo v številnih barvnih in teksturnih različicah, vključno z elegantnimi lesenimi, betonskimi in akustičnimi efekti. Poleg vizualnega učinka pripomorejo tudi k boljši zvočni izolaciji in občutku topline v prostoru. Uporabite jih lahko za oblogo ene stene ali za preobrazbo celotnega prostora, še posebej tam, kjer želite poudarek, na primer za televizijskim sprejemnikom, ob jedilni mizi ali za vzglavjem postelje.

Za dodatno prefinjenost poskrbijo štukature, ki se vračajo v interierje z veliko mero elegance. Z njimi lahko poudarite stropne in stenske linije, okvirite ogledala, umetnine ali ustvarite simetrijo na večjih praznih površinah. V sodobni interpretaciji štukature niso več rezervirane za klasične interierje, odlično se podajo tudi v moderne, minimalistične domove, kjer delujejo kot subtilna, a izjemno stilska nadgradnja.

Vse to najdete v ponudbi Fero-Term po ugodnih cenah, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko so v ospredju trajne in premišljene oblikovne rešitve.

Dnevna soba in jedilnica: dizajnerski videz po dostopni ceni

Dnevna soba in jedilnica sta srce doma, saj se tu srečujemo, sproščamo, družimo. Prav zato morata biti zasnovana premišljeno, estetsko in udobno. V Fero-Termovi ponudbi pohištva boste našli kose, ki so nastali pod vplivom svetovnih oblikovalskih trendov, a so hkrati cenovno dostopni in izjemno priljubljeni tudi na družbenih omrežjih.

Izdelki: stol korra Ayla Round, stol korra Lolly, viseča svetilka Zorra Lighting Recens, stenski panel Voxort WPC Viola. Foto: Fero-Term

Izbirate lahko med različnimi stili in materiali: elegantne jedilne mize s kovinskimi ali lesenimi podstavki, ergonomsko oblikovani stoli v pastelnih, zemeljskih ali drznih tonih, ter sedežne garniture, ki ponujajo maksimalno udobje in čist videz. Mnogo kosov iz ponudbe je pravih uspešnic na Pinterestu, zdaj pa jih lahko najdete tudi v trgovini Fero-Term v Ljubljani ali naročite prek spleta.

Poseben čar Fero-Termove ponudbe je v tem, da omogoča ustvarjanje koherentnega ambienta, saj se pohištveni elementi lepo povezujejo s ploščicami, svetili in dekorativnimi stenskimi rešitvami. Tako lahko že z nekaj ključnimi kosi popolnoma osvežite videz prostora, ne da bi za to porabili veliko časa in denarja.

Svetloba ustvarja vzdušje: izberite pravo razsvetljavo za vsak kotiček doma

Ni pravega vzdušja brez premišljene osvetlitve. Prav razsvetljava je tista, ki dopolni materiale, poudari teksture in prostoru doda občutek topline, intime ali elegance. Fero-Termova ponudba razsvetljave vključuje vse, kar potrebujete za učinkovito in estetsko osvetlitev doma, od dekorativnih visečih svetil, LED trakov in reflektorjev, pa vse do solarnih luči za vrt in industrijske zunanje razsvetljave.

V notranjosti so odlična izbira svetila z mehko, toplo svetlobo, ki ustvarjajo občutek domačnosti, še posebej v kombinaciji z naravnimi materiali in nežnimi barvnimi toni. V modernih prostorih pa izstopajo svetila z geometrijskimi oblikami in kovinskimi detajli, ki delujejo kot oblikovni poudarek.

Čeprav je zunaj v ospredju bolj funkcionalnost, pa to še ne pomeni, da mora biti videz dolgočasen. Fero-Termova zunanja razsvetljava združuje energijsko učinkovitost, enostavno montažo in privlačen dizajn, ki bo poskrbel za prijetne večere na terasi ali varno pot do vhodnih vrat.