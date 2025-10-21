Američan hišo gradi že štiri mesece: poglejte, kaj vse je že nadgradil

Minili so že štirje meseci, odkar je Američan Justus Reid na območju hrvaškega Zagorja (natančna lokacija ni znana) začel popolno prenovo in preureditev hiše, ki jo je poleti za pet tisoč evrov kupil od prijatelja. V zadnjem mesecu mu je uspelo na nepremičnini in v okolici postaviti in urediti nove pridobitve, ki bodo še povečale udobje njegovega bivanja v še letos poleti popolnoma zapuščeni in zaraščeni hiši.

Poletje se je že prelevilo v jesen in tudi Američan Justus Reid se pri gradnji svoje hiše, ki jo je poleti od prijatelja kupil za pet tisoč evrov, spopada z vremenskimi nevšečnostmi. Poleg dežja, blata in megle ter vse redkejših sončnih toplih dni mu zdaj preglavice povzroča tudi mraz. Prav zato se je 25-letni tiktoker in youtuber odločil z deli, ki jih namerava pred zimo opraviti v okolici hiše, pohiteti in jih "pod streho" spraviti še pred hladnejšimi, morda celo sneženimi dnevi.

Napeljali elektriko in pokrili streho nad verando

Tako je Američan ob nesebični pomoči svojih zvestih prijateljev in sosedov v zadnjem mesecu s svojimi sledilci delil "le" 11 novih dnevnih epizod, v katerih posname in razkriva napredek pri obnovi hiše in njene okolice. Justus je na hišo namestil nove sončne celice. V prvem nadstropju, kjer ima svojo sobo, je uredil njeno notranjost in napeljal elektriko, ki se napaja s sončno energijo. Poleg tega je v neposredni bližini hiše z veliko pomoči prijateljev Krisa in Maria zgradil velik podest ter na njem postavil streho, ki so jo prekrili s strešniki in tudi s sončnimi celicami. Tudi na verandi (oz. podestu), ki bo služila kot zbirališče in prostor za druženje, so napeljali elektriko.

Poleg večjih del je veliko dela tudi z manjšimi malenkostmi

Lesene stebre in ostrešje so morali tudi zaščititi z ustreznimi premazi in jih pobarvati na temnejšo barvo. Temu zahtevnemu zunanjemu opravilu je sledilo urejanje Reidove sobe – prostora, kjer spi – saj je bilo treba njene stene po temeljiti prenovi in demontaži nekdanjega dimnika zakitati in prebeliti. Justus je v eni izmed epizod tudi pospravil smeti, ki so se nabrale po prenovi ter so ležale v okolici hiše in v njeni kleti. V zadnji je uredil tudi police, na katere bo pospravil preostale še uporabne stvari in orodje. Justusu je poleg večjih del uspelo tudi do konca urediti kopalnico in jo očistiti.

Hiša je postala steber skupnosti

"Moja hiša za pet tisoč evrov je najboljša investicija, ki sem jo kadarkoli naredil," je v enem izmed posnetkov povedal Justus, ki je dodal tudi, da je hiša postala pravi steber skupnosti. Prav brez skupnosti in njegovih prijateljev ter pomoči delavcev iz različnih podjetjih pa Reidu velikega napredka, ki je viden na hiši in v okolici, zagotovo ne bi uspelo doseči.

Ob hiši so Reid in prijatelji zabetonirali tudi betonske stopnice in prehod, ki bo vodil od vhodnih vrat hiše do njegove kopalnice. Seveda je bilo delo betoniranja zahtevno in večdnevno opravilo, pri čemer so si pomagali s t. i. "šolanjem" oziroma lesenim okvirjem, v katerega se vlije beton. Stopnice namerava energični Američan tudi obložiti s ploščicami, a do takrat se bo lotil še drugih nujno potrebnih opravil.

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že četrti mesec na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici.

Podstrešje zasijalo v novi podobi, prejel je tudi agregat

Velike renovacije je bilo deležno tudi njegovo podstrešje, ki ga je njegov kolega Alan v celoti oblekel v mavčne (knauf) plošče, dodala pa sta mu tudi sklepne lesene elemente. V eni izmed zadnjih epizod je Reid podstrešje še odel v modro barvo. Nezanemarljivo je poudariti, da z Justusom Reidom sodelujejo številna podjetja (iz Hrvaške, Slovenije in drugih držav), ki mu pomagajo s sponzorskimi sredstvi in predvsem materiali. Darila, ki mu ga je podarilo eno izmed podjetij, je bil še posebej vesel, saj je prejel odeje, ki ga bodo v njegovi sobi grele v mrzlih jesenskih in predvsem zimskih dneh, vse dokler trdoživi Američan ne bo uredil ogrevanja. Justus je prejel tudi agregat, s katerim si bo lahko v prihodnje pomagal polniti baterije na napravah, v primeru da sončna svetloba ne bo napolnila njegovih zalog energije.

Justusov 64. del, ki ga je na svojih profilih objavil nazadnje:

Hiša vredna 500 tisoč evrov?

Številni njegovi sledilci so se ob enormni investiciji v še pred meseci popolnoma zapuščeno hišo začeli šaliti, da gre zdaj za hišo, vredno 500 tisoč evrov, spet drugi pa so si v komentarjih zaželeli, da njegov prijatelj Kris dobi status cimra.

"Lahko samo nekaj povem? Vi ste najboljše občinstvo do zdaj! Zelo dosledni, vedno se vračate po več, izjemno pozitivni. Vse vas izvolim za častne sosede!" je pod enega izmed posnetkov zapisal Justus, ki se že veseli novih podvigov na hiši "za pet tisoč evrov", ki bo z vsako naslednjo epizodo zasijala v še večjem sijaju.

