Ameriški vplivnež, tiktoker in youtuber Justus Reid, ki je na območju hrvaškega Zagorja kupil hišo za pet tisoč evrov, že mesec dni na svojih družbenih omrežjih s svojimi sledilci redno deli, kako napredujeta prenova in gradnja vseh novih pridobitev v okolici še pred kratkim zapuščenega objekta.

Petindvajsetletni Američan Justus Reid, ki že dve leti živi in potuje po Balkanu (državah nekdanje Jugoslavije) in je tudi zato dobil vzdevek Amerikanec, že mesec dni na svojih družbenih omrežjih redno deli, kako napreduje prenova in kako so videti nove posodobitve njegove hiše, ki jo je za pet tisoč evrov kupil od prijatelja. Nepremičnina leži na zelo težko dostopnem in odročnem terenu v gozdu nekje na območju Zagorja, kjer v bližini ni nobene sosednje hiše niti sosedov.

Reid je na svojih družbenih omrežjih delil že 23 delov obnove hiše, temu primerno pa se je v zadnjem mesecu, odkar deli svoje dogodivščine in s svojimi sosedi uresničuje svoj največji projekt do zdaj, povečalo tudi število sledilcev, ki ga spremljajo na družbenih omrežjih. Samo na Instagramu, kjer mu je še pred enim mesecem sledilo okoli 600 tisoč ljudi, danes njegova skupnost šteje že 4,6 milijona sledilcev.

Zadnji objavljeni, 23. del Reidovega največjega projekta – obnove in gradnje hiše –, ki ga je Justus objavil v ponedeljek:

Notranjost hiše in okolica v mesecu dni doživela velike spremembe

V mesecu dni pa se je drastično spremenila tudi podoba ne samo samega objekta, ki je bil popolnoma zaraščen sredi gozda, ampak tudi okolica Reidove nepremičnine. S svojimi sosedi, ki se pri projektu Američana vsakodnevno pridružujejo popolnoma nepričakovano in prostovoljno, je Reid že počistil okolico, požagal drevje in bližnjo okolico hiše očistil gozdnega podrastja in trnja.

Brez pomoči sosedov bi prenova zapuščene hiše trajala veliko dlje

Do hiše je s pomočjo velikodušnih sosedov in tudi težke mehanizacije (bagerja in traktorjev) uredil gozdno pot, ki zdaj iz vasi vodi do hiše. Ta v deževnih dneh še vedno postane neprevozna, saj se gozdna pot spremeni v blatno zmešnjavo. Poleg okolice je Reid s pomočjo sosedov in tudi popolnih tujcev že dodobra preuredil tudi hišo. Očistil je vsa tri nadstropja (klet, prvo nadstropje in podstrešje) in svojo spalnico tudi prebelil, prijatelj pa mu je na tla položil ploščice.

Poleg novih oken in pohištva, zaradi katerega Justus zdaj spi nekoliko udobneje, pa se je z nekaterimi sosedi (ki obvladajo tudi gradbeni del in so redni gosti na delovišču), lotil tudi popolne prenove ostrešja in strehe ter zbiralnika za vodo in celo sanitarij. Hiša na zahtevnem terenu namreč nima elektrike in pitne vode, zato zdaj Reid z ekipo dela tudi na tem, da bi do hiše potegnili elektriko. Vodo pa iznajdljivi Američan trenutno shranjuje v vodnem zbiralniku.

"Bivanje v divjini" pa Američanu življenja ne greni preveč, saj je Justus navajen težjih pogojev, saj je, preden se je iz ZDA preselil v države nekdanje Jugoslavije, delal v ameriški vojski.

Mlademu Američanu pa poleg sosedov (med njimi so tako starejši kot tudi mladi fantje in dekleta) pri gradnji in dostavi novih materialov in orodij pomagajo tudi številna podjetja, med njimi tudi slovensko podjetje, ki je Reidu dostavilo motorizirano orodje za urejanje okolice.

Američan Justus Reid Balkan dojema kot svoj dom. Foto: Mediaspeed

Grdo si je zvil gleženj

Poleg objekta pa pripravlja tudi novo pridobitev, saj namerava Reid zgraditi tudi leseno ploščad, ki bo kmalu zagotavljala primeren prostor za druženje in žar v objemu gozda in neokrnjene narave. Med gradnjo pa ni šlo niti brez poškodb, saj si je Justus pred dnevi grdo zvil gleženj, zato se zadnjih nekaj dni tudi izogiba delom, ki zahtevajo prenašanje večje teže in povzročajo večjo obremenitev njegove noge.

Sledilci se vsakodnevno veselijo novega dela

Justusove objave, na katere nestrpno čakajo številni njegovi sledilci, katerih število se vsak dan povečuje, dosegajo večmilijonske oglede (skoraj vsi so že dosegli deset milijonov ogledov, video z največ ogledi o gradnji hiše pa ima trenutno 35,2 milijona ogledov). Navdušenje nad gradnjo in obnovo povsem običajnih ljudi iz celega sveta potrjujejo tudi številni komentarji njegovih sledilcev: "Nekateri ljudje gledajo Netflix za sprostitev. Jaz čakam na naslednjo epizodo gradnje hiše za pet tisoč evrov, kot da je to Igra prestolov." "Pozabite na hišo – pravi temelj so sosedje. Vsi si želimo, da bi imeli Maria in Igorja." To sta samo dva komentarja navdušenih sledilcev, ki vsakodnevno, takoj ko Reid objavi nov del, spremljajo in si ogledajo napredek gradnje.

V začetku meseca je Američan spregovoril tudi za 24sata in povedal, da danes Balkan dojema kot svoj dom. Najbolj so mu všeč preprostost življenja, narava, kebabi in predvsem – ljudje. "Gostoljubja in topline, ki sem ju tukaj doživel, ne morem primerjati z ničemer drugim," je še za hrvaški medij priznal Justus.

"To poletje bo noro," je Američan zapisal ob začetku prenove in prav zagotovo temu danes lahko pritrdijo njegovi sledilci, sosedje in tudi njegovi prijatelji.