Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
12. 8. 2025,
15.50

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jaka Bijol Nik Prelec Benjamin Šeško Benjamin Šeško Žan Vipotnik Žan Celar angleški ligaški pokal

Torek, 12. 8. 2025, 15.50

29 minut

Angleški ligaški pokal, 1. krog

Šeško in Bijol šele čez dva tedna, trije Slovenci na Otoku pa na delu že danes

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Benjamin Šeško | Benjamin Šeško bi lahko debitiral za Manchester United v nedeljo, ko bodo rdeči vragi v derbiju prvi kroga prvenstva gostili Arsenal. | Foto Reuters

Benjamin Šeško bi lahko debitiral za Manchester United v nedeljo, ko bodo rdeči vragi v derbiju prvi kroga prvenstva gostili Arsenal.

Foto: Reuters

Klubska angleška nogometna sezona 2025/26 se je začela v soboto, ko je Crystal Palace v superpokalnem spopadu ugnal Liverpool, danes in jutri pa bodo zelenice na Otoku v znamenju uvodnih srečanj ligaškega pokala. Najboljši angleški klubi se bodo pridružili pozneje, Benjamin Šeško (Man Utd) in Jaka Bijol (Leeds) bosta prvič v tem tekmovanju zaigrala čez dva tedna, danes pa bodo na delu trije njuni rojaki, ki nastopajo v championshipu. Žan Vipotnik (Swansea) in Nik Prelec (Oxford) bosta skušala izkoristiti prednost domačega igrišča, Žan Celar (QPR) pa bo gostoval v Plymouthu. Naslov brani Newcastle.

Crystal Palace
Sportal Crystal Palace do prvega superpokala v zgodovini

V angleškem ligaškem pokalu, znanem tudi pod imenom Carabao Cup, nastopajo klubi iz štirih najmočnejših kakovostnih razredov klubskega nogometa v Angliji. Najboljši se bodo pridružili pozneje. V drugem krogu, ki bo potekal čez dva tedna, se bo tako pridružilo 11 premierligaških klubov, ki ne igrajo v Evropi. Med njimi sta tudi oba, za katera bosta v tej sezoni igrala slovenska nogometaša. To sta Manchester United (Benjamin Šeško) in Leeds United (Jaka Bijol).

Zanimivo je, da se je za 22-letnega Radečana dolgo časa prizadeval tudi Newcastle, ki v tej sezoni brani naslov zmagovalca ligaškega pokala. V zadnjem finalu je na Wembleyju presenetil Liverpool.

Žan Vipotnik brani barve valižanskega kluba Swansea City, ki nastopa v angleškem tekmovanju championship. | Foto: Guliverimage Žan Vipotnik brani barve valižanskega kluba Swansea City, ki nastopa v angleškem tekmovanju championship. Foto: Guliverimage

V tretjem krogu se bo pridružilo še preostalih devet premierligaških klubov, ki nastopajo v Evropi, med njimi pa gre iskati tudi osrednje favorite za osvojitev naslova.

Angleški ligaški pokal, 1. krog:

Torek, 12. avgust:

Sreda, 13. avgust:

Vsi zmagovalci angleškega ligaškega pokala:

10 – Liverpool
– Manchester City
5 – Aston Villa, Chelsea, Manchester United
4 – Nottingham Forest, Tottenham
3 – Leicester City
– Arsenal, Birmingham City, Norwich, Wolverhamtpon
1 – Blackburn, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, QPR, Sheffield Wednesday, Swansea City, Swindon Town, WBA

Benjamin Šeško NK Radeče
Sportal NK Radeče zadel na loteriji, srečko vplačal Benjamin Šeško
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Šeško spregovoril o svojem idolu in navdušil navijače
Jim Ratcliffe
Sportal Navijači novega Šeškovega kluba prestavili protest proti lastnikom
Jaka Bijol Nik Prelec Benjamin Šeško Benjamin Šeško Žan Vipotnik Žan Celar angleški ligaški pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.