Šeško in Bijol šele čez dva tedna, trije Slovenci na Otoku pa na delu že danes

Klubska angleška nogometna sezona 2025/26 se je začela v soboto, ko je Crystal Palace v superpokalnem spopadu ugnal Liverpool, danes in jutri pa bodo zelenice na Otoku v znamenju uvodnih srečanj ligaškega pokala. Najboljši angleški klubi se bodo pridružili pozneje, Benjamin Šeško (Man Utd) in Jaka Bijol (Leeds) bosta prvič v tem tekmovanju zaigrala čez dva tedna, danes pa bodo na delu trije njuni rojaki, ki nastopajo v championshipu. Žan Vipotnik (Swansea) in Nik Prelec (Oxford) bosta skušala izkoristiti prednost domačega igrišča, Žan Celar (QPR) pa bo gostoval v Plymouthu. Naslov brani Newcastle.

V angleškem ligaškem pokalu, znanem tudi pod imenom Carabao Cup, nastopajo klubi iz štirih najmočnejših kakovostnih razredov klubskega nogometa v Angliji. Najboljši se bodo pridružili pozneje. V drugem krogu, ki bo potekal čez dva tedna, se bo tako pridružilo 11 premierligaških klubov, ki ne igrajo v Evropi. Med njimi sta tudi oba, za katera bosta v tej sezoni igrala slovenska nogometaša. To sta Manchester United (Benjamin Šeško) in Leeds United (Jaka Bijol).

Zanimivo je, da se je za 22-letnega Radečana dolgo časa prizadeval tudi Newcastle, ki v tej sezoni brani naslov zmagovalca ligaškega pokala. V zadnjem finalu je na Wembleyju presenetil Liverpool.

Žan Vipotnik brani barve valižanskega kluba Swansea City, ki nastopa v angleškem tekmovanju championship. Foto: Guliverimage

V tretjem krogu se bo pridružilo še preostalih devet premierligaških klubov, ki nastopajo v Evropi, med njimi pa gre iskati tudi osrednje favorite za osvojitev naslova.

Angleški ligaški pokal, 1. krog:

Torek, 12. avgust:

Sreda, 13. avgust: