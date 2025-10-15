Strožja pravila za bolniško odsotnost: obvezna navodila in osebni pregled?

Zdravniki bodo morali v prihodnje natančno zapisati, kaj sme posameznik početi med bolniško odsotnostjo, ali mora počivati doma ali se lahko odpravi na sprehod. Spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je potrdila skupščina ZZZS, zdaj čaka še potrditev ministrstva za zdravje, piše Dnevnik.

Generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo napoveduje, da bodo morda uvedli tudi obvezne osebne preglede pri odločanju o bolniškem dopustu. Po njegovih besedah gre predvsem za zagotovitev pravne varnosti zavarovancev, saj lahko kršitev zdravnikovih navodil pomeni izgubo nadomestila ali celo izredno odpoved.

Na ZZZS se po navedbah Dnevnika zavzemajo tudi za spremembe zakonodaje: bolnik bi moral biti ob določenih urah prisoten doma, odhod v tujino pa bi bil dovoljen le izjemoma, na primer zaradi zdravljenja. Zaostrili bi tudi sankcije za opravljanje dela v času bolniške odsotnosti.

Zdravstvena blagajna medtem za bolniška nadomestila namenja vse več denarja, v prvih devetih mesecih letošnjega leta že skoraj 490 milijonov evrov, kar je sedem odstotkov več kot lani.