Spletni goljufi znova zlorabljajo identitete zdravnikov in njihove fotografije ter z izmišljenimi intervjuji zavajajoče oglašujejo različne izdelke, so opozorili pri Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so pred takimi lažnimi oglasnimi sporočili v preteklosti svarili že večkrat. Tokrat so identiteto ukradli infektologinji Mojci Matičič in jo lažno predstavili kot ginekologinjo, ki se ukvarja z inkontinenco. Ne eno ne drugo ne drži, so opozorili iz Zbornice.

V sporočilu so navedli, da zdravnica ne prodaja oziroma ne reklamira zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za zdravljenje inkontinence.

Take goljufije izvajajo z dinamičnim spreminjanjem URL in rotacijo povezav, pri čemer se spletni naslovi nenehno spreminjajo, zavajajoča vsebina pa ostaja. Na ta način se namreč izogibajo zaznavi in odstranitvi. Tako že dlje časa zlorabljajo identiteto kirurga Erika Breclja ter z lažnim imenom in fotografijami oglašujejo domnevno zdravilo za "čiščenje krvi", so sporočili iz Zbornice in opozorili, da gre tudi v tem primeru za zlorabo identitete, saj Brecelj ne prodaja oziroma reklamira zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za čiščenje žil.

Potrošnike svarijo, naj oglasom ne nasedajo

V preteklosti so goljufi ukradli identiteto že več zdravnikov, med drugim Tajde Kotar, Bojane Beović, Juša Kšele in Davida Zupančiča, na kar so v Zdravniški zbornici Slovenije opozorili. Pri takšnih oglasih gre namreč za izkoriščanje in prevaro potrošnikov, zato svarijo, naj tem oglasom ne nasedajo.

Ob tem Zdravstveni inšpektorat opozarja, da se v takih primerih izdelkom pripisujejo nedovoljeni učinki zdravljenja in preprečevanja raznih bolezenskih stanj. To je za potrošnika zavajajoče in lahko predstavlja tveganje za zdravje. Pred naročilom namreč ponudnika ni mogoče preveriti, saj ni razkrit, pričevanja uporabnikov pa so izmišljena. Naročanje izdelka, kot tudi vseh drugih izdelkov s podobnimi lažnimi promocijami, kot so izmišljeni intervjuji, zloraba fotografij zdravstvenega osebja in drugih znanih osebnosti ter navajanje učinkov zdravljenja ali izgube teže, poteka po ustaljeni praksi na način, da potrošnik najprej pridobi visok popust, nato vpiše svojo telefonsko številko in lahko izdelek naroči šele takrat, ko ga neznani prodajalec pokliče in pridobi njegove podatke. Potrošnik na ta način sklepa pogodbo o nakupu blaga na daljavo z neznanim ponudnikom. V primeru reklamacij se ponudnik na telefonsko številko več ne odziva, zato morebitna vračila blaga niso več mogoča.

Člane zbornice pozivajo, naj jih v primeru, da je bila zlorabljena tudi njihova identiteta, opozorijo, o zlorabah pa bodo obvestili javnost ter primer predali tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu.

Kardiologu Eriku Breclju so že večkrat ukradli identiteto. Foto: Zdravniška zbornica Slovenije