Francoski kriminalisti vdrli v pisarne Elona Muska

Enota za kibernetsko kriminaliteto pariškega tožilstva je začela preiskavo francoskih pisarn platforme družbenega medija X. Racija je povezana s preiskavo zaradi domnevne manipulacije algoritmov in nezakonitega pridobivanja podatkov.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026

S pariškega tožilstva so sporočili, da preiskava v francoskih pisarnah Elona Muska, kjer so sedeži družbenega omrežja X, poteka v okviru preiskave, ki se je začela januarja 2025.

Preiskave izvaja enota tožilstva za kibernetsko kriminaliteto v sodelovanju z Europolom in ob podpori enote francoske policije za kibernetsko kriminaliteto.

Pri X dogodka še niso komentirali.

Preiskava je stekla po prijavi zakonodajalca, ki je trdil, da so pristranski algoritmi v X verjetno izkrivljali delovanje avtomatiziranega sistema za obdelavo podatkov. Pri pariškem tožilstvu so še navedli, da so aprila lani v okviru preiskave na zaslišanje poklicali Muska in nekdanjo izvršno direktorico Lindo Yaccarino. S tožilstva so še javili, da zapuščajo X in bodo od zdaj naprej komunicirali prek LinkedIna in Instagrama.