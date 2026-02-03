Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 2. 2026,
11.23

kriminalist podatek zloraba Francija preiskava družbeno omrežje Elon Musk

Francoski kriminalisti vdrli v pisarne Elona Muska

Elon Musk | Tožilstvo zapušča X, so sporočili iz Pariza. Komunicirali bodo prek drugih kanalov. | Foto Guliverimage

Tožilstvo zapušča X, so sporočili iz Pariza. Komunicirali bodo prek drugih kanalov.

Foto: Guliverimage

Enota za kibernetsko kriminaliteto pariškega tožilstva je začela preiskavo francoskih pisarn platforme družbenega medija X. Racija je povezana s preiskavo zaradi domnevne manipulacije algoritmov in nezakonitega pridobivanja podatkov.

S pariškega tožilstva so sporočili, da preiskava v francoskih pisarnah Elona Muska, kjer so sedeži družbenega omrežja X, poteka v okviru preiskave, ki se je začela januarja 2025.

Preiskave izvaja enota tožilstva za kibernetsko kriminaliteto v sodelovanju z Europolom in ob podpori enote francoske policije za kibernetsko kriminaliteto.

Pri X dogodka še niso komentirali.

Preiskava je stekla po prijavi zakonodajalca, ki je trdil, da so pristranski algoritmi v X verjetno izkrivljali delovanje avtomatiziranega sistema za obdelavo podatkov. Pri pariškem tožilstvu so še navedli, da so aprila lani v okviru preiskave na zaslišanje poklicali Muska in nekdanjo izvršno direktorico Lindo Yaccarino. S tožilstva so še javili, da zapuščajo X in bodo od zdaj naprej komunicirali prek LinkedIna in Instagrama. 

