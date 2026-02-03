Torek, 3. 2. 2026, 11.23
32 minut
Francoski kriminalisti vdrli v pisarne Elona Muska
Enota za kibernetsko kriminaliteto pariškega tožilstva je začela preiskavo francoskih pisarn platforme družbenega medija X. Racija je povezana s preiskavo zaradi domnevne manipulacije algoritmov in nezakonitega pridobivanja podatkov.
Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj— Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026
S pariškega tožilstva so sporočili, da preiskava v francoskih pisarnah Elona Muska, kjer so sedeži družbenega omrežja X, poteka v okviru preiskave, ki se je začela januarja 2025.
Preiskave izvaja enota tožilstva za kibernetsko kriminaliteto v sodelovanju z Europolom in ob podpori enote francoske policije za kibernetsko kriminaliteto.
Pri X dogodka še niso komentirali.
Preiskava je stekla po prijavi zakonodajalca, ki je trdil, da so pristranski algoritmi v X verjetno izkrivljali delovanje avtomatiziranega sistema za obdelavo podatkov. Pri pariškem tožilstvu so še navedli, da so aprila lani v okviru preiskave na zaslišanje poklicali Muska in nekdanjo izvršno direktorico Lindo Yaccarino. S tožilstva so še javili, da zapuščajo X in bodo od zdaj naprej komunicirali prek LinkedIna in Instagrama.