Ameriški pevec Ray J je s svojimi oboževalci nedavno delil podrobnosti glede svojega zdravstvenega stanja in med drugim javnost pretresel z izjavo, da mu po težki pljučnici in srčnem popuščanju ni ostalo več veliko časa. Med prenosom posnetka v živo je sporočil, da so mu zdravniki napovedali le še nekaj mesecev življenja. Izrazil je zaskrbljenost, da bo leto 2027 zanj zadnje, a kasneje izjavo omilil s trditvijo, da bo vse v redu, če bo ostal na pravi poti.

45-letni pevec Ray J je z oboževalci nedavno delil skrb vzbujajočo novico glede svojega zdravja. Oboževalce je namreč januarja v posnetku v živo presenetil s trditvijo, da mu ni ostalo več veliko življenja. "2027 je zame zagotovo zadnje," je v videoposnetku razkril R'n'B pevec.

Čeprav je Ray J (s pravim imenom William Raymond Norwood Jr.) v videoposnetku povedal, da so mu zdravniki napovedali le še nekaj mesecev življenja, se je kasneje javil v posnetku na družbenem omrežju Instagram, kjer je spregovoril o smrtno nevarni hospitalizaciji in hudem primeru srčnega popuščanja, ki je v njegovem primeru posledica pljučnice.

Pevec pravi, da bo vse v redu, če bo ostal na pravi poti

Pevec se je ob tem družini, prijateljem in oboževalcem zahvalil za podporo v boju z njegovo boleznijo. "Rad bi se vsem zahvalil za molitve zame. Bil sem v bolnišnici. Moje srce bije le približno 25-odstotno, ampak dokler bom ostal osredotočen in na pravi poti, bo vse v redu," je dejal in dodal: "Moje zdravje ni v redu." K videoposnetku na Instagramu, ki ga je objavil 25. januarja, je Ray J pripisal: "Skoraj sem umrl! Živ sem zaradi vaših molitev in podpore!"

Med drugim je pevec med svojim videom v živo na Instagramu gledalcem povedal, da je desna stran njegovega srca zaradi čezmernega uživanja alkohola in zlorabe prepovedanih snovi postala črna.

Zdravniki so mu predpisali intenzivno terapijo z zdravili

Nekaj dni zatem je zvezdnik serije Love & Hip Hop za TMZ povedal, da je priklenjen na posteljo ter da so mu predpisali intenzivni režim jemanja osem različnih zdravil in da bo morda moral dobiti srčni spodbujevalnik ali defibrilator. Za portal je ponovil, kar je trdil že v prenosu v živo, in sicer da zdravniki ne morejo oceniti, koliko časa mu je še ostalo. Priporočali so mu počitek in mu svetovali, naj ne kadi in ne pije.

Zvezdnik je bil zaradi težav s srcem in pljuči hospitaliziran že v začetku leta

Že pred tem je portal TMZ poročal, da je bil pevec v Las Vegasu 6. januarja hospitaliziran zaradi težav s srcem, spopadal se je tudi s hudo pljučnico. Zaradi istih težav so pevca hospitalizirali že leta 2021. Zelo razburkano je tudi družinsko življenje ameriškega R&B pevca. Decembra lani je bil aretiran zaradi groženj s pištolo zoper njegovo odtujeno ženo Princess Love, s katero ima dva otroka. Love je februarja 2024 že četrtič vložila zahtevo za ločitev od njega, par pa se je poročil leta 2016.

45-letni pevec je znan tudi kot nekdanji partner Kim Kardashian, s katero sta posnela in objavila razvpiti spolni posnetek. Kim Kardashian ga skupaj s svojo materjo Kris Jenner toži, ker je javno trdil, da sta namenoma sodelovali pri objavi njunega posnetka. Ray J je proti članicam klana Kardashian vložil protitožbo in dejal, da sta kršili domnevni sporazum o poravnavi. Med drugim je trdil, da ga tožita, da "bi zadovoljila svojo nepotešljivo lakoto po pozornosti, pridobila podporo za svoja različna medijska in marketinška podjetja ter zahtevala povračilo".