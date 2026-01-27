Trump vztraja, da ima dober spomin, a se besede za Alzheimerjevo bolezen ne spomni

Trditve o brezhibnem zdravstvenem stanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so vse bolj na majavih tleh. Čeprav njegovi zdravniki trdijo, da je v odlični kondiciji, so strokovnjaki že pred časom opozorili, da bi otekli gležnji in modrice na njegovih rokah lahko kazali na prejemanje intravenske terapije. Zdaj so kritiki opozorili še na njegovo mentalno zdravje, saj predsednik pogosto nerazločno govori, ima nesmiselne izbruhe in izgubo spomina. V nedavnem intervjuju se ni spomnil imena za Alzheimerjevo bolezen, ko je govoril o svojem očetu, kar je po mnenju strokovnjakov precej očiten znak, da Trump izgublja spomin.

Ameriški predsednik Donald Trump se v intervjuju za revijo New York Magazine nikakor ni mogel spomniti imena za Alzheimerjevo bolezen, za katero je zbolel njegov oče Fred Trump.

"Imel je eno težavo. Pri določeni starosti, približno 86, 87 let, je začel dobivati ​​... kako se temu reče?" je med pogovorom razmišljal aktualni ameriški predsednik.

"Jaz te bolezni nimam"

Foto: Guliverimage Na pomoč mu je priskočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt: "Alzheimerjeva bolezen," je dejala. "Kot nekakšna Alzheimerjeva bolezen," je nadaljeval predsednik. "No, jaz je nimam." Ko so ga vprašali, ali je ta bolezen "nekaj, o čemer sploh razmišljaš", je Trump odločno zanikal, pri tem pa se trudil, da bi zvenel smiselno. "Ne, o tem sploh ne razmišljam," je dejal. "Veste, zakaj? Ker, karkoli že je, je moj odnos kakršenkoli."

Ker pije mleko, so rezultati testov odlični

Trump se je v pogovoru pohvalil tudi z uspešno opravljenimi kognitivnimi testi, ki jih je imel 2. januarja letos in 9. decembra lani, in nasploh se rad hvali, da je leta 2018 dosegel najvišjo oceno na Montrealskem kognitivnem testu (MoCA), 30-točkovnem kognitivnem presejalnem orodju za odkrivanje kognitivnih motenj. Med zmedenimi izjavami iz Ovalne pisarne v začetku tega meseca, ki jih je podal po podpisu dvostranskega zakona o polnomastnem mleku za zdrave otroke, se je Trump hvalil, da mu pri odličnih rezultatih kognitivnih testov zelo pomaga tudi pitje mleka. "Vse sem jih odlično opravil, ker pijem mleko," je dejal.

Foto: Guliverimage

Strokovnjaki še menijo, da je skrb vzbujajoča tudi njegova družinska anamneza. Fred Trump je po skoraj desetletju boja z Alzheimerjevo boleznijo umrl leta 1999 star 93 let.

Minister za zdravje: Ne vem, kako je še živ, ampak je

Sredi januarja je o predsednikovih prehranjevalnih navadah spregovoril njegov minister za zdravje Robert Kennedy mlajši, ki je izjavil, da Trump še posebej na potovanjih je res zelo slabo hrano in da ne ve, kako to, da je še živ.

V podkastu konservativne vplivnice Katie Miller je dejal, da 79-letni predsednik je predvsem nezdravo hrano tako iz varnostnih razlogov kot tudi zato, ker zaupa proizvodom velikih podjetij. Dodal je, da si Trump ne želi, da bi mu bilo na poti slabo. Foto: Guliverimage

"Če potuješ z njim, dobiš občutek, da se ves dan samo polni s strupom, in ne veš, kako še lahko hodi, kaj šele, kako to, da je najbolj energična oseba, ki smo jo kdajkoli spoznali," je po poročanju STA dejal minister.

Dejal je še, da med slabo hrano spadajo tudi hamburgerji in druga hrana iz restavracij s hitro prehrano McDonald's ter sladkarije, nenehno pa pije dietno kokakolo.

Kennedy mlajši pa je poudaril, da čeprav ameriški predsednik slabo je, ima božansko konstitucijo in je neverjetnega zdravja. Foto: Guliverimage