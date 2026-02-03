Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

3. 2. 2026,
ZDA zloraba Jeffrey Epstein sodišče Hillary Clinton Bill Clinton

Torek, 3. 2. 2026, 6.55

27 minut

Bill in Hillary Clinton privolila v pričanje o Epsteinu v kongresu

Na. R., STA

Hillary Clinton in Bill Clinton | Zaslišanje sta najprej odklonila, predstavniški dom pa je začel postopek zaradi zaničevanja kongresa. | Foto Reuters

Zaslišanje sta najprej odklonila, predstavniški dom pa je začel postopek zaradi zaničevanja kongresa.

Foto: Reuters

Nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in njegova žena Hillary sta se v ponedeljek strinjala, da se bosta udeležila kongresnega zaslišanja o svojih povezavah s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom v odboru za vladni nadzor.

To je izjemen preobrat za nekdanjega predsednika ZDA in nekdanjo prvo damo, državno sekretarko in predsedniško kandidatko, ki sta bila trdno odločena, da bosta kljubovala vabilom odbora in tvegala kazenski pregon Trumpovega ministrstva za pravosodje, poroča Politico.

Premislila sta si v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa in zadevo predali pravosodnemu ministrstvu ZDA.

Bill in Hillary Clinton sta se v preteklosti tako kot Donald in Melania Trump večkrat srečala z Epsteinom, nihče od njih pa v povezavi z njim doslej ni bil obtožen kršitev zakona ali sodelovanja pri milijarderjevem spolnem izkoriščanju mladoletnic. Epstein je leta 2019 v newyorškem priporu naredil samomor.

Clintonova sta udeležbo na zaslišanju sprva zavrnila, ker menita, da nimata nobenih novih relevantnih informacij in da gre le za poskus odvračanja pozornosti brez vsakršnega legitimnega zakonodajnega namena. Kongresu sta poslala pisni opis svojih odnosov z Epsteinom in njegovo nekdanjo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah. "Veselita se, da lahko postavita primer, ki bo veljal za vse druge", je na X objavil njun tiskovni predstavnik Angel Urena, kar je po navedbah ameriških medijev le rahlo prikrito sporočilo za predsednika Trumpa, ki ga republikansko vodstvo odbora nikoli ne bo poklicalo na zaslišanje. Datum zaslišanja Clintonovih še ni znan.

