Najnovejši sveženj dokumentov iz ameriške preiskave proti pokojnemu finančniku in obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu omenja tudi Slovenijo. Razkritja kažejo, da je Epstein leta 2018 dubajskemu logističnemu velikanu DP World pomagal pri vzpostavljanju povezav, ki bi jim lahko odprle vrata do Luke Koper, poroča Necenzurirano.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v petek objavilo več milijonov preiskovalnih dokumentov, med katerimi so tudi elektronska sporočila in zapisi, povezani z Epsteinovimi stiki po svetu. Med njimi se pojavlja tudi komunikacija o obisku vodilnega moža družbe DP World, Sultana Ahmeda bin Sulajema, v Sloveniji.

Epstein kot posrednik med Dubajem in Evropo

Dokumenti razkrivajo, da je dubajski poslovnež tik pred obiskom Ljubljane Epsteina prosil za pomoč pri iskanju ustreznih stikov. Zaprosil ga je za pogovor in spomnil, naj mu ne pozabi poslati kontakta za njegovo potovanje v Slovenijo. Epstein ga je nato povezal z Miroslavom Lajčakom, takratnim slovaškim zunanjim ministrom in pomembnim diplomatom v okviru Združenih narodov.

V sporočilih je Epstein Lajčaku zapisal, da se njegov prijatelj Sultan odpravlja v Slovenijo, kjer si želi ogledati logistične zmogljivosti, ter mu svetoval, naj stopi v stik z njim.

Lajčak se je na pobudo odzval pozitivno, kar odpira vprašanja o njegovi morebitni vlogi pri interesih Dubajcev za slovensko pristanišče.

Interes za Luko Koper že pred leti

Že leta 2018 je bilo znano, da se DP World zanima za sodelovanje z Luko Koper, bodisi kot poslovni partner bodisi kot morebitni investitor. Ob obisku bin Sulajema v Ljubljani se je ta sestal s takratnim ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem in vodstvom Luke Koper.

Uradno so govorili o neformalnem pogovoru o sodelovanju na področju logistike in prometa, a ozadje je kazalo predvsem na zanimanje za slovensko pristanišče kot strateško vstopno točko v Srednjo Evropo.

Sporna komunikacija in odstop ministra

Novi dokumenti razkrivajo tudi sporno komunikacijo med Epsteinom in Lajčakom, v kateri naj bi Epstein omenjal "ženske in njihove sestre", kar je sprožilo dodatne polemike.

Po razkritjih je Lajčak odstopil s položaja svetovalca slovaškega premierja, kar še dodatno povečuje politično težo afere.

Odprta vprašanja o vplivih v Sloveniji

Še vedno ni jasno, zakaj je Epstein ocenil, da bi prav Lajčak lahko pomagal Arabcem pri njihovih načrtih v Sloveniji in s kom v slovenskem političnem ali poslovnem vrhu je bil diplomat povezan, piše Necenzurirano.

Dejstvo pa je, da se je družba DP World tudi v zadnjih letih znova zanimala za sodelovanje z Luko Koper, kar kaže, da interes Dubajcev za slovensko pristanišče ni zamrl.