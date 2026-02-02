Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

2. 2. 2026,
Mette-Marit Jeffrey Epstein

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 15.27

Škandal na Norveškem: Princesa Mette-Marit si je dopisovala z Epsteinom

Mette-Marit | Norveški dvor je že v soboto izdal sporočilo za javnost, v katerem je prestolonaslednica Mette-Marit izrazila globoko obžalovanje zaradi korespondence z Epsteinom in priznala, da je slabo presodila težo svojih dejanj. "Čutim veliko sramoto," so še povzeli njene besede. | Foto Profimedia

Norveški dvor je že v soboto izdal sporočilo za javnost, v katerem je prestolonaslednica Mette-Marit izrazila globoko obžalovanje zaradi korespondence z Epsteinom in priznala, da je slabo presodila težo svojih dejanj. "Čutim veliko sramoto," so še povzeli njene besede.

Foto: Profimedia

"Ali je neprimerno, da mama za računalniško ozadje svojemu 15-letnemu sinu predlaga fotografijo dveh golih žensk, ki nosita desko za surfanje?" je bilo eno od sporočil, ki jih je norveška prestolonaslednica, princesa Mette-Marit, leta 2012 poslala obsojenemu ameriškemu finančniku in spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu.

V zadnji tranši Epsteinovih dosjejev, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo pretekli konec tedna, je norveška princesa Mette-Marit (kot Kronprinsessen) omenjena več kot 900-krat.

"Pri nas je zelo mrzlo. Včeraj smo imeli sneg. Pariz je dober za prešuštvo. Skandinavke so boljše žene. A kdo sem jaz, da se oglašam?" je bilo sporočilo norveške princese Mette-Marit spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, ki jo je spraševal, kakšno je pri njih vreme, in zapisal, da je "na lovu na ženo v Parizu". | Foto: Posnetek zaslona "Pri nas je zelo mrzlo. Včeraj smo imeli sneg. Pariz je dober za prešuštvo. Skandinavke so boljše žene. A kdo sem jaz, da se oglašam?" je bilo sporočilo norveške princese Mette-Marit spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, ki jo je spraševal, kakšno je pri njih vreme, in zapisal, da je "na lovu na ženo v Parizu". Foto: Posnetek zaslona

Dokumenti, med katerimi je več e-poštnih sporočil, razkrivajo, da si je norveška prestolonaslednica z Jeffreyjem Epsteinom aktivno dopisovala med letoma 2011 in 2014, je poročalo več norveških medijev.

Izmenjava sporočil je potekala več let po tem, ko je bil Jeffrey Epstein na Floridi že obsojen (leta 2008) zaradi napeljevanja mladoletne osebe k prostituciji.

Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporu. Uradna razlaga njegove smrti je, da je storil samomor, a tega mnogi ne verjamejo. | Foto: Reuters Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporu. Uradna razlaga njegove smrti je, da je storil samomor, a tega mnogi ne verjamejo. Foto: Reuters

Kaj je princesa pisala Epsteinu

Kot je razvidno iz e-poštnih sporočil, dostopnih na spletni strani ameriškega ministrstva za pravosodje, je Mette-Marit zloglasnega spolnega prestopnika, ki je leta 2019 umrl v zaporniški celici in s tem sprožil celo vrsto teorij zarot, med drugim označila za "dobrosrčneža" in "pravega srčka". 

Sporočila mu je tudi, da jo "žgečka po možganih" in ga spraševala – morda v šali – če je morda neprimerno, da mama za računalniško ozadje svojemu 15-letnemu sinu predlaga fotografijo dveh golih žensk, ki nosita desko za surfanje. 

Marius Borg Høiby, sin norveške princese Mette-Marit. Pred njim je sojenje, ki bo predvidoma trajalo tri tedne. | Foto: Profimedia Marius Borg Høiby, sin norveške princese Mette-Marit. Pred njim je sojenje, ki bo predvidoma trajalo tri tedne. Foto: Profimedia
Prav ta sin Mette-Marit, danes 29-letni Marius Borg Høiby, bo v torek, 3. februarja, sedel na zatožno klop sodišča na Norveškem. Tožilstvo mu v obtožnici v 38 točkah med drugim očita štiri posilstva, nasilništvo nad nekdanjim dekletom, posedovanje prepovedanih drog in vožnjo pod vplivom opojnih substanc. Skupno mu grozi več kot deset let zaporne kazni.

Mette-Marit je v enem od e-poštnih sporočil Epsteinu, ko je ta zapisal, da se podaja v Pariz, da bi "našel ženo", odgovorila, da je "Pariz dober za prešuštvo". Vsaj eno od sporočil je podpisala z "z ljubeznijo, MM".

Princesa: "Čutim globoko obžalovanje. Nisem takoj vedela, kakšen človek je." Je to res?

Norveški dvor je že v soboto izdal sporočilo za javnost, v katerem je prestolonaslednica Mette-Marit izrazila globoko obžalovanje zaradi korespondence z Epsteinom in priznala, da je slabo presodila težo svojih dejanj. "Čutim veliko sramoto," so še povzeli njene besede.

Mette-Marit je zloglasnega spolnega prestopnika, ki je leta 2019 umrl v zaporniški celici in s tem sprožil celo vrsto teorij zarot, v e-poštnih sporočilih med drugim označila za "dobrosrčneža" in "pravega srčka".  | Foto: Profimedia Mette-Marit je zloglasnega spolnega prestopnika, ki je leta 2019 umrl v zaporniški celici in s tem sprožil celo vrsto teorij zarot, v e-poštnih sporočilih med drugim označila za "dobrosrčneža" in "pravega srčka".  Foto: Profimedia

Mette-Marit je v sobotni izjavi tudi izrazila veliko solidarnost z žrtvami Jeffreyja Epsteina in se posipala s pepelom, ker naj ne bi preverila Epsteinovega ozadja in zato ne bi dobro vedela oziroma razumela, kakšen človek je v resnici.

Epsteinovi dosjeji sicer pripovedujejo nekoliko drugačno zgodbo. Mette-Marit je že leta 2011 skoraj zagotovo – po lastnem priznanju v sporočilu Epsteinu – morala vsaj domnevati, kakšen človek je oziroma kakšno je njegovo ozadje. "Po tvojem zadnjem sporočilu sem te 'poguglala'. Strinjam se, ni videti preveč dobro," je zapisala in dodala smeškota. 

