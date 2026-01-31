Demokrati z obtožbami o polovični objavi Epsteinovih dosjejev

Demokratski kongresnik Robert Garcia je v petek pravosodno ministrstvo ZDA obtožil, da je objavilo le tri milijone strani dosjejev o pokojnem Jeffreyju Epsteinu, čeprav da jih ima na zalogi skupaj šest milijonov, tudi pomanjkljiva objava pa je kršila zakon, ker je bila objavljena prepozno, poročajo ameriški mediji.

Pravosodno ministrstvo je v petek sporočilo, da je objavilo vse dosjeje o Epsteinu, ki jih ima pri sebi, namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche pa je na novinarski konferenci povedal, da so na spletni strani ministrstva objavili več kot tri milijone strani dokumentov, 180 tisoč fotografij in dva tisoč videoposnetkov.

Ministrstvo bi moralo vse dokumente objaviti do 19. decembra, Blanche pa je dejal, da je zamuda posledica skrbne redakcije za zaščito identitete več kot tisoč domnevnih žrtev. Ob tem je zavrnil obtožbe, da so skušali zaščititi predsednika Donalda Trumpa, in zagotovil, da Bela hiša pri izvajanju pregleda ni sodelovala. Nekaj ur kasneje so se začele vrstiti obtožbe, da je objava pomanjkljiva, identiteta žrtev ni bila ustrezno zaščitena, del podatkov o Trumpu pa ni bil objavljen, poroča med drugim CNN.

Zahtevajo imena moških, ki so zlorabljali dekleta

"Donald Trump in njegovo pravosodno ministrstvo je dalo vedeti, da namerava objaviti le polovico Epsteinovih dosjejev, vendar trdi, da je upoštevalo zakon v celoti. To je nezaslišano in neverjetno zaskrbljujoče. Zahtevamo imena Epsteinovih sozarotnikov in moških ter pedofilov, ki so zlorabljali dekleta. Sprožili smo temeljit pregled omejene objave, ampak naj bo jasno, da se je preiskava šele začela," je sporočil Garcia ter vlado obtožil kršenja zakona.

Tudi Epsteinove žrtve objavo dosjejev opredeljujejo kot izdajo in napovedujejo, da ne bodo odnehale, dokler ne bodo znana imena vseh storilcev kaznivih dejanj. "Ta zadnja objava dosjejev se prodaja kot preglednost, v bistvu pa razkriva žrtve in še zdaleč ne objavlja vsega," je v imenu žrtev sporočil publicist pokojne Virginie Giuffre.

Ameriški mediji – od agencije AP, do televizij ABC, CBS, NBC in drugih – se še naprej prebijajo skozi objavljene dokumente in material, pri čemer prihaja na dan več doslej neznanih podrobnosti.

Eden od dokumentov kaže, da je bil sedanji finančni minister ZDA Howard Lutnick decembra 2012 povabljen na kosilo na Epsteinov zloglasni otok na Karibih, minister pa je povabilo z navdušenjem sprejel. Epstein je še leta 2018 nakazal denar za dobrodelno večerjo v čast Lutnicku, ki je lani javno zatrdil, da je vse stike z Epsteinom prekinil že pred desetletji.

Objave kažejo, da je bil nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon v rednem stiku z Epsteinom vse do njegove druge aretacije zaradi spolne zlorabe mladoletnic julija 2019, na Epsteinov otok pa se je najmanj dvakrat "vabil" šef Tesle in nekdanji član Trumpove vlade Elon Musk – nazadnje leta 2013. Musk je lani zatrdil, da ga je Epstein vabil na otok, kar je zavrnil.

Leta 2019 v zaporu storil samomor

Milijarder Epstein je bil prvič obtožen zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnic leta 2007 na Floridi, vendar pa mu je uspelo iz doslej še vedno neznanih razlogov skleniti ugoden dogovor o nizki kazni. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar je v newyorškem zaporu naredil samomor, kar je še vedno tema raznih teorij zarote.

V dosjejih se več stokrat pojavlja ime nekdanjega britanskega princa Andrewa, ki je zaradi spletenosti v škandal izgubil naslov, kakor tudi Donalda Trumpa. Epstein je na primer leta 2018 v sporočilu Bannonu menil, da bi bilo treba odpustiti predsednika centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla.

Številni se pritožujejo, da je s spletne strani ministrstva kmalu izginilo več dokumentov z omembo Trumpa, drugi pa so težko berljivi. Sam Stein s spletnega medija The Bulwark in drugi opozarjajo, da je eden od kmalu izginulih dokumentov opisoval trditve ženske, ki je dejala, da je bila njena 13 ali 14 let stara prijateljica pred 35 leti prisiljena v oralni spolni odnos s Trumpom v New Jerseyju. Drugi je vseboval izjavo šoferja, ki je trdil, da mu je prijateljica povedala, da jo je Trump posilil tako kot Epstein, spet drugi dokument, ki naj bi izginil, pa je opisoval izpoved ženske, da ji je Trump redno plačeval za spolne odnose.

Objavljeno je tudi elektronsko sporočilo Epsteinovi obsojeni sodelavki Ghisliane Maxwell Melanie Knauss iz leta 2002, ko še ni bila poročena s Trumpom. Melania Knauss v sporočilu izreka pohvalo o članku o Epsteinu v New York Timesu. Takrat je tudi nastala fotografija Trumpa in Melanie skupaj z Epsteinom in Maxwell.

Maxwell trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi trgovine z otroki za spolne namene. Maxwell je Epsteinu iskala dekleta, ki jih je zlorabljal.