ALEJA predstavlja družinske zajtrke v igralnici Planet Lollipop

Najmodernejša nakupovalna destinacija s februarjem uvaja novo družinsko obarvano druženje. Družinski zajtrki bodo vsak prvi torek v mesecu potekali v igralnici Planet Lollipop, namenjeni pa so družinam z otroki do 4. leta starosti. Prvi dogodek bo v torek, 3. februarja, ob 10. uri. Prijavite se lahko do nedelje, 1. februarja, po e-pošti, telefonu ali osebno v igralnici Planet Lollipop. Število prijav je omejeno. Zaradi zagotavljanja varne in prijetne izkušnje starše ob prijavi prosijo, da opozorijo na morebitne alergije otrok. Plača se samo vstop v igralnico.

V Planetu Lollipop se nadaljuje tudi sezona gledaliških predstav za najmlajše. V nedeljo, 1. februarja, ob 11. uri ujemite predstavo Mimi in detektiv Vohljač, ki otroke uči, kako se spopasti s strahovi.

Po aktivnem dopoldnevu in prijetnem druženju se prileže še okusen postanek na ALEJI SKY, kjer vas pričakuje pestra kulinarična ponudba za vsak okus.

Izkoristite še zadnje dni izjemnih popustov v trgovinah ALEJE Mass, Pandora, Vitapur, s.Oliver, Lisca, Müller, Baby Center, Reserved, Mohito, Adidas, Reserved, Optika Clarus in Big Bang. Pričakujejo vas z ugodnimi cenami toplih oblačil in obutve za vse generacije, trendovskih očal, kozmetike in zabavne elektronike. Po znižanih cenah pa lahko preverite tudi zimsko smučarsko opremo, ki jo lahko dobite v Hervisu, Sport Visionu in And By Andražu.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno najemno površino (GLA) več kot 866 tisoč kvadratnih metrov. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih destinacij v Avstriji in Sloveniji. Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2024 z več kot 117 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,54 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij. Središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno zasnovo in inovativno trženje. Leta 2023 je nakupovalno središče ALEJA Ljubljana prejelo ugledno nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del Skupine SPAR Avstrija.

