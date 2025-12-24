Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Bojana Beović Zdravniška zbornica Slovenije nadzor radiolog ortopedija zdravnik Maribor Novo mesto

Sreda, 24. 12. 2025, 18.37

51 minut

Na zdravniški zbornici primer novomeškega ortopeda, ne pa tudi mariborskega radiologa

Bolnišnica Novo mesto | Beović je pojasnila, zakaj takšne odločitve zdravniške zbornice. | Foto STA

Beović je pojasnila, zakaj takšne odločitve zdravniške zbornice.

Foto: STA

Ravnanja vodje ortopedije v novomeški bolnišnici obravnava odbor za pravno-etična vprašanja zdravniške zbornice, medtem pa se zbornica ni odločila za strokovni nadzor, je danes dejala predsednica zbornice Bojana Beović. Prav tako zbornica ni prejela nobene prijave zoper predstojnika radiološkega oddelka v UKC Maribor, je dodala.

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je nedavno pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Beović je na današnji novinarski konferenci potrdila, da novomeški primer obravnava odbor za pravno-etična vprašanja. "Dobili smo tudi ne popolnoma zavezujočo pobudo z ministrstva, da bi bil opravljen tudi strokovni nadzor, vendar iz tega, kar vemo, potreba po nadzoru strokovnosti opravljenih operacij ni razvidna," je dejala Beović.

Glede primera nekdanjega predstojnika radiološkega oddelka Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Mitje Ruprehta, ki je oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, a od teh le 150 v UKC Maribor, kjer je zaposlen, vse ostale pa za ostale izvajalce, pa je Beović dejala, da gre tu za dve vprašanji.

Prvi je stvar organizacije dela na tem oddelku. "Nekdo, ki oddelek vodi, ki vodi bolnišnico, mora najbrž vedeti, kako so te obremenitve razporejene," je dejala Beović. Drugi del zgodbe pa je očitek o kakovosti izvidov. "Žal na zbornico ves ta čas nismo dobili nobene pritožbe, nobene prijave, da bi bil potreben kakšen nadzor zaradi slabše strokovnosti, tako da nas je to presenetilo," je dejala Beović.

Bojana Beović Zdravniška zbornica Slovenije nadzor radiolog ortopedija zdravnik Maribor Novo mesto
