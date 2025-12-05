Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Na ugotovitve izrednega strokovnega nadzora se je odzval premier Robert Golob in početje Kavčiča ostro obsodil.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan, jih je na sporno prakso opozorila ena od pacientk, ki jih je ogorčena poklicala in povedala, da jo kličejo zaposleni iz bolnišnice in ji ponujajo možnost hitrejše operacije kolka v zasebni ordinaciji s koncesijo na Otočcu. Ponudbo je zavrnila, o njej pa obvestila vodstvo.

Iz čakalne vrste v zasebno ordinacijo preusmeril več kot 150 pacientov

Slednje se je takoj odločilo za izredni strokovni nadzor na oddelku, ki je "sprevrženo prakso" potrdil. Po besedah Kramar Zupan je pokazal, da je Kavčič v zadnjih štirih mesecih, intenzivneje pa v zadnjih dveh, iz čakalne vrste v zasebno ordinacijo, kjer je operiral, preusmeril več kot 150 pacientov. Šlo je predvsem za lažje paciente, kjer se ne pričakuje večjih zapletov, je povedala. Za poseg ni bilo treba plačati, saj ima ordinacija koncesijo, zanj pa je izdal tudi napotnico. Gre sicer za ordinacijo Arbor Mea iz Ljubljane, ki ima najete prostore v kirurškem centru Avelana na Otočcu, je povedala.

Čakalni seznam za posege v bolnišnici namerno daljšal

Vodstvo bolnišnice sumi, da je Kavčič čakalni seznam na posege v bolnišnici namerno daljšal, da je paciente lažje preusmerjal v zasebno ambulanto. Paciente, ki jih je preusmerjal, je namreč na čakalnem seznamu puščal, vse dokler se niso znova vrnili po storitev (denimo slikanje) v bolnišnico. Takrat je napisal, da so se odločili za poseg v drugi ustanovi. Tako so bili nekaj časa na dvojnem seznamu. Poleg tega je imel na čakalnem seznamu tudi paciente, ki posega sploh še niso potrebovali. Čakalni seznam zdaj v bolnišnici prečiščujejo in že zdaj se je skrčil s 1.200 na 800 čakajočih, je povedala.

Z omenjeno nedovoljeno prakso so bili po besedah direktorice oškodovani predvsem težji pacienti, ki niso imeli možnosti preskakovanja čakalne vrste. "Velika škoda je bila povzročena tudi zaposlenim v bolnišnici, ugledu bolnišnice in zdravstvu kot celoti," je povedala Kramar Zupan, ki takšna sprevržena dejanja odločno obsoja.

Kavčiča razrešili z mesta vodje oddelka in ga prijavili pristojnim organom

Kavčiča so že prijavili vsem pristojnim organom, tudi policiji, ga razrešili z mesta vodje oddelka za ortopedsko kirurgijo v bolnišnici in mu izročili izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg njega je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi še glavna sestra na ortopediji, ki jo sumijo, da je sodelovala v omenjeni nedovoljeni praksi, je povedala.

Golob: Ostro obsojam moralno zavržne prakse posameznikov

"Ostro obsojam moralno zavržne prakse posameznikov, ki mečejo slabo luč na zdravnice, zdravnike in zdravstveno osebje, ki svoje delo opravljajo predano in z visoko mero integritete. Po sprejemu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko takšne prakse končno prekinemo. Prvič: ta zakon jasno razmejuje javno od zasebnega zdravstva in končuje s škodljivimi dvojimi praksami, ki so desetletja šibile javni sistem. Drugič: omogoča boljšo preglednost nad tem, kje zdravniki opravljajo delo, kar je bilo ključno za razkritje te sprevržene prakse," je v odzivu na ugotovitve izrednega strokovnega nadzora v novomeški bolnišnici povedal premier Robert Golob.

Poudaril je, da novela Zakona o zdravstveni dejavnosti postavlja temelje za pošten, pregleden in predvsem etičen zdravstveni sistem, kjer je na prvem mestu pacient in ne dobiček posameznika.

"Javni zdravstveni sistem mora služiti skupnemu dobremu in ne pohlepu nekaterih posameznikov, ki na račun ranljivosti bolnikov kujejo svoj dobiček," je bil jasen Golob.