Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
13.50

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71

Natisni članek

Natisni članek
tožilstvo Novo mesto Aleš Šutar

Sreda, 17. 12. 2025, 13.50

25 minut

Priprli drugega osumljenca za smrt Aleša Šutarja

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,71
Aleš Šutar tumb

V zvezi s tragičnim dogodkom pred lokalom LokalPatriot konec oktobra v Novem mestu so danes na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu na podlagi utemeljenega suma, ki je izhajal iz ugotovitev predhodne kazenske preiskave, na Okrožno sodišče v Novem mestu vložili zahtevo za preiskavo ter zaradi ponovitvene nevarnosti predlagali odreditev pripora zoper drugega osumljenca za smrt Aleša Šutarja.

Glede na izpovedbe šestih, pred sodiščem zapriseženih prič v kazenski preiskavi je tožilstvo sodišču podalo predlog za izdajo odredbe o hišni in osebni preiskavi pri drugem osumljencu – to so danes tudi opravili. Osumljencu so odvzeli prostost.

Tožilstvo je po zaslišanju privedenega osumljenega pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu vložilo zahtevo za preiskavo in predlagalo odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in odredilo pripor. O zahtevi za preiskavo bo odločeno naknadno.

Aleš Šutar tumb
Novice To je novo glede smrti Šutarja
Andreja Kokalj in Branko Zlobko, nova ministra za pravosodje in notranje zadeve
Novice Smrt Aleša Šutarja: "Nekatere priče so kasneje spremenile svojo izjavo" #video
Robert Golob
Novice Robert Golob po izpustitvi osumljenca za napad v Novem mestu sklical sestanek
Miha Šepec
Novice Kdo je zatajil v primeru Aleša Šutarja: "Če ne bodo našli pravega, jih bomo kritizirali"
tožilstvo Novo mesto Aleš Šutar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.