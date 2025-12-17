Priprli drugega osumljenca za smrt Aleša Šutarja

V zvezi s tragičnim dogodkom pred lokalom LokalPatriot konec oktobra v Novem mestu so danes na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu na podlagi utemeljenega suma, ki je izhajal iz ugotovitev predhodne kazenske preiskave, na Okrožno sodišče v Novem mestu vložili zahtevo za preiskavo ter zaradi ponovitvene nevarnosti predlagali odreditev pripora zoper drugega osumljenca za smrt Aleša Šutarja.

Glede na izpovedbe šestih, pred sodiščem zapriseženih prič v kazenski preiskavi je tožilstvo sodišču podalo predlog za izdajo odredbe o hišni in osebni preiskavi pri drugem osumljencu – to so danes tudi opravili. Osumljencu so odvzeli prostost.

Tožilstvo je po zaslišanju privedenega osumljenega pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu vložilo zahtevo za preiskavo in predlagalo odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in odredilo pripor. O zahtevi za preiskavo bo odločeno naknadno.