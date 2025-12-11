Kavčič v zasebni kliniki delal precej več, kot bi smel

Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič je v zasebni kliniki s koncesijo, kamor je preusmerjal paciente, delal precej več, kot bi smel glede na pogodbo z novomeško bolnišnico. Zadnja pa tega ni mogla vedeti, saj zasebna klinika o njegovih operacijah ni obveščala ZZZS, poroča Necenzurirano.

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice, ki ga je bolnišnica predstavila na nedavni novinarski konferenci, je pokazal, da je Kavčič predvsem paciente, pri katerih ni bilo pričakovati večjih zapletov, iz bolnišnice preusmerjal v zasebno kliniko Arbor Mea, kjer je operiral. Vodstvo mu je zato odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, primer pa predalo policiji.

Kavčič: Imel sem dovoljenje bolnišnice

Kavčič očitke zavrača in pravi, da je za operiranje v zasebni kliniki imel dovoljenje bolnišnice. A kot danes navaja portal Necenzurirano, je v zasebni kliniki opravil bistveno več operacij, kot bi jih smel glede na dovoljenje. V bolnišnici so mu namreč dovolili, da v zasebni kliniki preživi največ uro in pol na teden oz. šest ur na mesec, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko, in sicer vsaj osem ur na teden. To je za portal povedal lastnik Arbor Mee Vladimir Seneković.

V bolnišnici naredil manj

Obenem je Kavčič v bolnišnici po navedbah portala naredil manj, kot bi lahko v skladu z dogovorom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Bolnišnica mu je soglasje za delo pri zasebniku prejšnji mesec odvzela zaradi nedoseganja rednega bolnišničnega programa operacij in odklanjanja dodatnega dela v bolnišnici.

Da v zasebni kliniki operira več, kot bi smel, v bolnišnici do odreditve nadzora niso mogli uradno vedeti, saj v evidencah ZZZS ni podatka, da bi sploh kdaj operiral v Arbor Mei, dodaja portal. Klinika namreč podatkov o Kavčičevem dodatnem delu ni sporočala ZZZS, kjer te evidence javno objavljajo.

Senekoviću se to ne zdi sporno. Kot je dejal, je Kavčič pri pacientih, ki jih je operiral, na odpustnicah naveden kot operater, na odpustnicah pa so podpisani zdravniki, ki so pacienta dejansko odpustili z oddelka.

Drugačnega mnenja so na ZZZS, kjer v omenjenem primeru poteka nadzor. Tudi če bi operacijo izvedlo več zdravnikov, kot je bilo to v primeru Kavčiča, bi se morali v sistemu zabeležiti vsi, so navedli za portal. Obveznost merjenja dnevne delovne obremenitve in poročanja o tem velja tudi za koncesionarja oz. zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so dodali.

STA je ZZZS in kliniko Arbor Mea povprašala za dodatna pojasnila, na odgovore še čaka.