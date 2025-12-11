Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
11.21

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
bolniki obiskovalec okužba dihal omejitev vstopa bolnišnica Novo mesto

Četrtek, 11. 12. 2025, 11.21

37 minut

Omejitev obiskov v novomeški bolnišnici

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bolnišnica Novo mesto | Obvezna je uporaba zaščitnih obraznih mask za vse obiskovalce. | Foto STA

Obvezna je uporaba zaščitnih obraznih mask za vse obiskovalce.

Foto: STA

Splošna bolnišnica Novo mesto zaradi porasta respiratornih infektov omejuje obiske pri pacientih na eno osebo na dan za 15 minut. Čas obiskov ostaja nespremenjen: vsak dan med 15. in 16. uro. Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez akutnih infektivnih obolenj. Obiske so že v sredo omejili v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru.

Na Centru intenzivne medicine je obiskovanje bolnikov dovoljeno vsak dan med 14.30 in 15.30. Dovoljena sta največ dva zdrava obiskovalca dnevno, lahko hkrati, vendar je čas obiska v bolniški sobi omejen na 10 do 15 minut. Obiskovalci morajo ves čas trajanja obiska nositi zaščitno obrazno masko.

Na oddelku za ginekologijo in porodništvo je pri porodu dovoljena prisotnost ene zdrave odrasle osebe. Dovoljen je obisk ene zdrave osebe med 15. in 16. uro z obvezno uporabo zaščitne obrazne maske. Obiski sorojencev niso dovoljeni, saj želijo s tem zaščititi novorojenčke.

Na oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ves čas hospitalizacije otroka.

Pripomočke za osebno higieno in osebno uporabo, ki jih želijo dostaviti svojcu, lahko obiskovalci oddajo receptorju na glavnem vhodu v bolnišnico, in sicer vsak dan med 13. in 15. uro, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.

UKC Ljubljana
Novice Eksplozija gripe: v UKC Ljubljana omejili obiske
bolniki obiskovalec okužba dihal omejitev vstopa bolnišnica Novo mesto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.