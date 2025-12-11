Splošna bolnišnica Novo mesto zaradi porasta respiratornih infektov omejuje obiske pri pacientih na eno osebo na dan za 15 minut. Čas obiskov ostaja nespremenjen: vsak dan med 15. in 16. uro. Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez akutnih infektivnih obolenj. Obiske so že v sredo omejili v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru.

Na Centru intenzivne medicine je obiskovanje bolnikov dovoljeno vsak dan med 14.30 in 15.30. Dovoljena sta največ dva zdrava obiskovalca dnevno, lahko hkrati, vendar je čas obiska v bolniški sobi omejen na 10 do 15 minut. Obiskovalci morajo ves čas trajanja obiska nositi zaščitno obrazno masko.

Na oddelku za ginekologijo in porodništvo je pri porodu dovoljena prisotnost ene zdrave odrasle osebe. Dovoljen je obisk ene zdrave osebe med 15. in 16. uro z obvezno uporabo zaščitne obrazne maske. Obiski sorojencev niso dovoljeni, saj želijo s tem zaščititi novorojenčke.

Na oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ves čas hospitalizacije otroka.

Pripomočke za osebno higieno in osebno uporabo, ki jih želijo dostaviti svojcu, lahko obiskovalci oddajo receptorju na glavnem vhodu v bolnišnico, in sicer vsak dan med 13. in 15. uro, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.