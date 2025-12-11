Trumpov tajni načrt, po katerem bi Slovenijo odrezali od EU?

Italija, Avstrija, Madžarska in Poljska. To so štiri članice EU, ki naj bi jih ZDA poskusile odmakniti od EU, torej jih spodbuditi k izstopu. ZDA naj bi v evropskih državah tudi podpirale proameriške nasprotnike EU – tako stranke in gibanja kot tudi vplivne intelektualce in kulturnike. Prav tako naj bi si prizadevale za ustanovitev nekakšne alternative skupini G7, v kateri ne bi bilo nobene članice EU. Tako naj bi pisalo v neobjavljeni daljši različici ameriške nove strategije nacionalne varnosti.

Ameriška nova strategija nacionalne varnosti (NSS), ki je zelo kritična do EU in je v zadnjih dneh dvignila precej prahu, naj bi imela celo daljšo različico, ki na koncu ni bila javno objavljena, piše washingtonski medij Defense One.

Bodo tri slovenske sosede izstopile iz EU?

NSS izhaja iz predpostavke, da se Evropa zaradi svoje politike priseljevanja in domnevnega omejevanja svobode govora sooča s civilizacijskim izbrisom. Zato naj bi se ZDA osredotočile na nekaj evropskih držav, kjer obstajajo stranke in gibanja, ki so ideološko sorodna ameriškim republikancem.

Posebej so navedene Italija, Avstrija, Madžarska in Poljska kot države, s katerimi bi morale ZDA več sodelovati, da bi jih odmaknile od EU. Torej, da bi dosegle izstop teh držav iz EU, ki bi bila tako oslabljena.

Italija, Madžarska, Avstrija in Poljska

Kot vemo, je v Italiji na oblasti Giorgia Meloni, ki naj bi imela dobre odnose z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in multimilijarderjem Elonom Muskom. Ta v zadnjih dnevih javno zagovarja ukinitev EU.

Zato bodo ZDA v skladu z NSS v članicah EU podpirale protimigrantske stranke, kot sta Orbanov Fidesz na Madžarskem ali svobodnjaki Herberta Kickla v Avstriji. Foto: Guliverimage

Dobre odnose s Trumpom ima tudi madžarski premier Viktor Orban, na Poljskem pa je bil letos za predsednika države izvoljen Karol Nawrocki, ki je imel podporo Trumpovih ZDA. Na Poljskem je sicer vlada v rokah Državljanske koalicije Donalda Tuska, ki je zadržana do Trumpove politike.

Stavijo ZDA na avstrijske svobodnjake?

V Avstriji, ki je članica EU, ne pa tudi Nata, kot druge tri omenjene države, vladajo konservativci, socialdemokrati in sredinski liberalci. So pa v parlamentu najmočnejši svobodnjaki, ki so evroskeptična stranka.

Zanimivo je, da so od štirih omenjenih držav v domnevni daljši različici NSS kar tri slovenske sosede. Če bi te države izstopile iz EU, bi bili Slovenija in tudi Hrvaška dobesedno odrezani od preostalih članic EU (če bi ta še obstajala).

Ameriška podpora proameriškim evroskeptičnim intelektualcem?

V domnevni daljši različici NSS naj bi tudi pisalo, da bi morale ZDA v državah članicah EU podpirati stranke, gibanja ter tudi intelektualce in kulturnike, ki si prizadevajo za suverenost (suverenost je le druga beseda za izstop iz "globalističnih" EU, op. p.) in ohranitev oziroma obnovo tradicionalnega evropskega načina življenja.

Novo strategijo nacionalne varnosti, ki je usmerjena proti Evropski uniji, je februarja letos na Münchenski varnostni konferenci po svoje napovedal že ameriški podpredsednik J. D. Vance. Njegov govor je bil za številne zagovornike čezatlantskega sodelovanja med Evropo in ZDA pravi šok. ZDA s Trumpom in Vanceom na čelu očitajo Evropi množične migracije, čeprav živi v ZDA več migrantov kot v EU. ZDA so tudi od samega začetka država priseljencev, niti trenutna ameriška prva dama Melania Trump ni bila rojena v ZDA, prav tako ne prva Trumpova žena, Ivana Trump. Uša Čilikuri, žena J. D. Vancea, pa je rojena v ZDA, a so njeni starši priseljenci iz Indije, sama pa je hindujske vere. Foto: Guliverimage

Obenem bi morale biti omenjene stranke, gibanja ali osebnosti proameriško usmerjene. Drugače povedano: ZDA ne bodo podpirale protiameriških nasprotnikov EU.

Skupina Jedrnih 5?

V domnevni daljši različici NSS naj bi tudi pisalo, da bi ZDA kot nekakšno alternativo skupini G7 oblikovale skupino petih držav, ki imajo več kot sto milijonov prebivalcev (na svetu je seveda več držav z več kot sto milijoni prebivalcev kot samo pet, op. p.).

Ta skupina, njeno ime naj bi bilo Jedrnih 5 (Core 5 v angleščini), bi sestavljale ZDA, Kitajska, Rusija, Indija in Japonska. V skupini torej ne bi bilo nobene evropske države (če odštejemo Rusijo, ki leži v Evropi in Aziji), niti "proameriških" ne. Skupina Jedrnih 5 bi se redno sestajala. Tema prvega sestanka naj bi bil mir na Bližnjem vzhodu ter normalizacija odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo.

Bela hiša zanika obstoj daljše različice NSS

Po objavi te zgodbe je Bela hiša za Defense One zanikala obstoj kakršnekoli različice strategije nacionalne varnosti, razen tiste, objavljene na spletu.

Kot kaže, imata tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ameriški predsednik Donald Trump skupni cilj: oslabitev EU oziroma njen razpad. Foto: Guliverimage

"Ne obstaja nobena alternativna, zasebna ali tajna različica," je za Defense One povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly. "Predsednik Trump je transparenten in je podpisal le eno NSS, ki jasno naroča ameriški vladi, naj izvaja njegova določena načela in prioritete."

Gojenje dobrih odnosov z zdravimi evropskimi državami?

Kelly je nato dodala, da vse druge "tako imenovane 'različice' razkrivajo ljudje, ki so oddaljeni od predsednika in ki, tako kot ta 'poročevalec', nimajo pojma, o čem govorijo".

Zanimivo pa je, da tudi javna objavljena NSS govori o gojenju odpora proti trenutni poti Evrope znotraj evropskih držav ter o gradnji zdravih držav Srednje, Vzhodne in Južne Evrope s trgovinskimi vezmi, prodajo orožja, političnim sodelovanjem ter kulturnimi in izobraževalnimi izmenjavami. Je pri srednjeevropskih državah mišljena Avstrija, pri južnoevropskih Italija, pri vzhodnoevropskih pa sta to Poljska in Madžarska?