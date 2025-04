Imela sta vse pred seboj. Zdaj pa stojita na robu prepada.

Še pred nekaj meseci se je zdelo, da bo vodja kanadskih konservativcev Pierre Poilievre novi kanadski premier. Njegovi opozicijski konservativci so imeli v javnomnenjskih anketah veliko prednost pred vladajočimi liberalci. Nato pa je Donald Trump po lanskih novembrskih ameriških volitvah Kanadčanom grozil, da bo Kanado priključil ZDA kot 51. ameriško zvezno državo, zaradi česar so na volitvah kanadski konservativci doživeli poraz.

Javnomnenjske ankete so na začetku letošnjega leta kazale, da imajo kanadski konservativci pod vodstvom 45-letnega Pierra Poilievreja kar 25 odstotnih točk prednosti pred vladajočimi liberalci. Prednost, ki se je zdela neulovljiva.

Konservativci so hiteli k zmagi

Zdelo se je, da se bodo kanadski volivci, naveličani desetletne vladavine liberalcev, odločili za zamenjavo oblasti. 6. januarja 2025 se je dolgoletni in vse manj priljubljeni liberalni kanadski premier Justin Trudeau odločil za odhod s položaja kanadskega premierja in voditelja liberalcev. Novi vodja liberalcev in premier je postal tehnokratski nekdanji centralni bankir, 60-letni Mark Carney.

A zamenjava na čelu vlade ni bila tisto, kar je Poilievreju preprečilo zmago. Za njegov poraz na ponedeljkovih kanadskih parlamentarnih volitvah je brez dvoma najzaslužnejši ameriški predsednik Donald Trump.

Trump grozi Kanadi s priključitvijo ZDA

Ta je po zmagi na ameriških predsedniških volitvah lani novembra začel groziti številnim državam z ozemeljskim širjenjem ZDA. Tako je grozil s ponovno zasedbo Panamskega prekopa ter s priključitvijo Grenlandije in Kanade.

Kanadske konservativce je pokopal Donald Trump, ki je začel na ves glas zatrjevati, da bo Kanada postala 51. ameriška zvezna država, nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja pa je žaljivo označeval kot guvernerja. Foto: Guliverimage

Trump je obljubljal, da bo Kanada postala 51. ameriška zvezna država, kanadskega premierja Trudeauja pa je žaljivo označeval kot guvernerja (ker so voditelji ameriških zveznih držav guvernerji). Obenem je po vrnitvi v Belo hišo proti Kanadi sprožil carinsko vojno, da bi jo spravil na kolena.

Kanadski Trump, ki se je moral distancirati od Trumpa

Trumpova protikanadska politika je seveda razburila Kanadčane in izjemno okrepila kanadsko domoljubje. Čeprav so tudi kanadski konservativci grajali Trumpovo politiko do Kanade, pa so bili liberalci pri tem trkanju na kanadska domoljubna čustva nekoliko uspešnejši.

Poilievreju je tudi škodilo, ker se je v preteklosti kanadskim volivcem predstavljal kot nekakšni kanadski Trump. Na koncu so konservativci, ki so kot omenjeni na začetku leta v anketah vodili za 25 odstotnih točk, na ponedeljkovih volitvah dobili 41,4 odstotka glasov, liberalci pa 43,6 odstotka. Vprašanje je samo še, ali bodo liberalci imeli dovolj sedežev, da sami sestavijo vlado ali bodo potrebovali koalicijskega partnerja.

Poilievre po 21 letih izgubil sedež v parlamentu

Da bi bil za Poilievreja poraz še bolj boleč, je sam izgubil boj za svoj poslanski sedež, tako da ga ne bo v novem sklicu kanadskega parlamenta. V kanadskem parlamentu je bil od leta 2004 naprej.

Mark Carney, ki je bil med letoma 2008 in 2013 guverner kanadske centralne banke, med letoma 2013 in 2020 pa guverner britanske centralne banke, je novi kanadski premier postal marca letos. Zdaj bo kanadski premier najverjetneje še prihodnja štiri leta. Carney se je kanadskim volivcem predstavil kot nekdo, ki se bo lahko uspešno kosal s Trumpom. Foto: Guliverimage

Poilievre, ki je na čelu konservativcev od septembra 2022, je sicer v ponedeljek – ko še ni bilo znano, da ga ne bo več v parlamentu – napovedal, da bo ostal na čelu stranke. Stolček vodje konservativcev se mu bo tako verjetno zdaj resno zamajal.

Najverjetneje se bo moral izseliti

Izgubil pa bo verjetno tudi svoje domovanje. Kmalu po izvolitvi za vodjo konservativne stranke se je namreč Poilievre preselil v hišo Stornoway, uradno rezidenco vodje opozicije, ki jo financirajo davkoplačevalci. Ker pa je Poilievre izgubil svoj sedež, ni več priznan kot uradni vodja opozicije.

To pomeni, da se bosta morala Poilievre in njegova družina najverjetneje izseliti, da bi naredila prostor za naslednjega vodjo stranke v spodnjem domu parlamenta, piše kanadski medij National Post.