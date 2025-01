Pred volitvami je Donald Trump med drugim obljubljal strog nadzor na meji z Mehiko, takojšen izgon na milijone nezakonitih priseljencev, boj proti inflaciji, vrnitev industrijskih delovnih mest v ZDA in carine na tuje izdelke. Demokrate je tudi obtoževal, da ZDA potiskajo v tretjo svetovno vojno.

Po volitvah pa je Trump podprl vizumski sistem H1B, ki ga je pred volitvami grajal, ni več veliko govora o znižanju inflacije, pa tudi izgoni na milijone nezakonitih priseljencev (ti predstavljajo pet odstotkov ameriške delovne sile) vsaj za zdaj niso več v prvem načrtu.

Namesto tega zdaj Trump po volitvah Američanom obljublja zasedbo Panamskega prekopa, priključitev Grenlandije in Kanade (zadnja naj bi bila 51. ameriška zvezna država) in preimenovanje Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv (eden od uporabnikov na omrežju X se je zato vprašal, ali bo tudi ameriško zvezno državo Novo Mehiko preimenoval v Novo Ameriko).

Nekateri njegovi najbolj vneti privrženci na družbenih omrežjih (v ospredju je seveda X Trumpovega zaveznika Elona Muska) celo zahtevajo priključitev Mehike (taiste Mehike, na meji s katero je Trump pred volitvami leta 2016 obljubljal gradnjo velikega zidu) ter razpravljajo o tem, ali bi lahko Kanadčani po priključitvi imeli volilno pravico, ker so bolj levo usmerjeni kot ameriški volivci. Nekateri celo predlagajo izgon levo usmerjenih Kanadčanov na Kubo, v Rusijo in druge države.

NEW: President-elect Donald Trump said Wednesday it would be “a great idea” for Canada to become the 51st US state, teasing on social media that “many Canadians” welcome the idea, as Ottawa is wracked by a political crisis https://t.co/dW57hHxrEG pic.twitter.com/slE8UyMsNm