Poleg Grenlandije si Donald Trump želi tudi nadzora nad Panamskim prekopom. "Potrebujemo ju za svojo ekonomsko varnost," je poudaril Trump.

Kot je dejal, ZDA Grenlandijo nujno potrebujejo tudi zaradi nacionalne varnosti. Prav tako je po njegovih besedah za ZDA ključen tudi Panamski prekop. "Panamski prekop nadzoruje Kitajska. Panamski prekop smo dali Panami, ne Kitajski," je dejal.

V ponedeljek je na omrežju Truth Social ponovil, da bo Grenlandiji izredno koristilo, "če in ko bo postala" del ZDA. "Naredimo Grenlandijo spet veliko," je sklenil v svojem slogu.

Donald Trump mlajši se bo pogovarjal z domačini

Na Grenlandijo je danes prispel njegov sin Donald Trump mlajši.

Tja je odpotoval z očetovim zasebnim letalom. Na omrežju Rumble je povedal, da na enodnevni obisk ne odhaja z namenom, da "kupi Grenlandijo", pač pa da se namerava kot turist pogovarjati z domačini.

Njegov oče, ki bo vodenje ZDA prevzel 20. januarja, je pred božičem zapisal, da "Združene države Amerike menijo, da sta zaradi nacionalne varnosti in svobode po vsem svetu lastništvo in nadzor nad Grenlandijo nujno potrebna".

Grenlandija ni naprodaj

Danska premierka Mette Frederiksen je danes poudarila, da Grenlandija ni naprodaj in da morajo o prihodnosti otoka odločiti njegovi prebivalci. Grenlandski premier Mute Egede je pred tem v novoletni poslanici rojake pozval h korakom v smeri popolne neodvisnosti.

Že leta 2019 je Trump med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil interes za nakup tega avtonomnega ozemlja. Pri tem je govoril o morebitnem "velikem nepremičninskem poslu", ki bi bil strateško zanimiv.

Grenlandija je avtonomno dansko ozemlje med Atlantskim in Arktičnim oceanom. Ima lasten parlament in približno 55 tisoč prebivalcev, ki so večinoma Inuiti. Zunanje odnose vodi Koebenhavn, gospodarstvo pa je v veliki meri odvisno od danskih subvencij.

Veliko večino površine otoka, ki je bogat z naravnimi viri, vključno z nafto, zemeljskim plinom, zlatom, diamanti, uranom in cinkom, prekriva led. Njeni naravni viri še posebej mikajo ZDA, Kitajsko in Rusijo. Ameriška vojska ima tam že vojaško oporišče.