Kaj je burzitis? Kako ga uspešno obvladati?

Burzitis je pogosta, a velikokrat spregledana težava, ki prizadene sklepe in močno vpliva na vsakdanje gibanje. Gre za vnetje burze, majhne, s tekočino napolnjene vrečke, ki zmanjšuje trenje med različnimi tkivi, kot so mišice, tetive, kosti in koža. Te vrečke so po vsem telesu ter omogočajo gladko in neboleče gibanje sklepov. Kadar se burza vname, se lahko pojavijo precejšnja bolečina, oteklina in funkcionalne omejitve.

Pomembno je pravočasno zdravljenje burzitisa, saj vnetje brez ustrezne terapije pogosto postane kronično. V tem primeru pride do zadebelitve burzalne stene, nabiranja tekočine in trajnega draženja, kar posledično vodi do zmanjšane gibljivosti sklepa in motenj v biomehaniki telesa.

Zgodnje zdravljenje pomeni hitrejše okrevanje, manj bolečine in nižje tveganje za trajne poškodbe.

Vzroki za nastanek burzitisa in dejavniki tveganja

Burzitis se najpogosteje pojavi zaradi ponavljajočih se gibov ali dolgotrajnega pritiska na določene dele telesa. Med pogostimi vzroki so dolgotrajno klečanje, naslanjanje na komolce, neprimerna drža pri delu ali sedenju ter športne aktivnosti, ki vključujejo ponavljajoče se obremenitve sklepov. Pogosto se pojavi pri ljudeh, ki se ukvarjajo z vrtnarjenjem, tesarstvom, slikarstvom, igranjem tenisa ali golfa, smučanjem in športi oz. delom, ki zahteva ponavljajoče se gibe rok in nog.

Foto: Medicofit

Starost je eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja, saj z leti tetive in burze izgubijo elastičnost. To vodi do povečane obrabe, trenja in večje dovzetnosti za vnetje. Dodatno tveganje predstavljajo tudi stanja, kot so revmatoidni artritis, protin, okužbe in motnje ščitnice. V redkejših primerih lahko burzitis povzroči tudi neposredna poškodba ali odziv na določena zdravila.

Značilni simptomi burzitisa in pogosta mesta vnetja

Burzitis lahko prizadene različne sklepe, najpogosteje pa se pojavlja v kolku, rami, kolenu, komolcu in stopalu. Simptomi se lahko razvijejo nenadoma – običajno kot posledica akutne poškodbe ali nenadne preobremenitve – ali postopoma kot posledica kroničnega draženja. Narava in intenzivnost simptomov sta odvisni od mesta vnetja, globine burze in mehanizma draženja.

Burzitis kolka

Pri burzitisu kolka je najpogosteje prizadeta trohanterična burza. Značilni simptom je lokalizirana bolečina na zunanji strani kolka, ki se pogosto širi vzdolž stegna. Na začetku se bolečina lahko pojavlja le pri določenih gibih, kot so hoja po stopnicah, čepenje ali vstajanje s stola, v naprednejših fazah pa postane prisotna tudi v mirovanju.

Pogosto je izrazito poslabšanje med ležanjem na prizadeti strani. Gre za stanje, ki se pojavlja zlasti pri ženskah, starejših od 40 let, pogosto tudi pri tistih z zgodovino težav s kolki, po zamenjavi kolčnega sklepa ali pri osebah z različnima dolžinama nog. Dodatno tveganje predstavljajo težave s hrbtenico, saj vplivajo na mehaniko kolčnega sklepa.

Burzitis rame

Burzitis rame običajno vključuje vnetje subakromialne burze, ki je med kostnim lokom lopatice (akromionom) in tetivami rotatorne manšete. Ta burza je pomembna za prosto drsenje tetiv pri dvigovanju roke nad glavo. Ko se vname, povzroči bolečino v sprednjem in zunanjem delu rame, ki se poslabša ob dvigovanju roke ali zasuku nad višino ramen. Ljudje z določeno obliko akromiona imajo večje tveganje za t. i. utesnitev burze, kar vodi v stalno mehansko draženje med gibi. V naprednejših primerih lahko pride do skoraj popolne omejitve gibanja, saj bolečina povzroči refleksno zaščitno zakrčenost mišic.

Burzitis komolca

Pri burzitisu komolca gre najpogosteje za vnetje olekranonske burze, ki je tik pod kožo na zadnji strani komolca. Stanju se pogosto reče tudi študentski komolec, saj nastane kot posledica dolgotrajnega naslanjanja na komolce, na primer pri pisanju, tipkanju ali delu za računalnikom.

Foto: Medicofit

Prvi znak je običajno vidna oteklina v obliki mehke, zaobljene izbokline, ki se pojavi brez predhodne večje bolečine. Kasneje lahko pride do pordelosti kože, občutljivosti na dotik in bolečine pri upogibanju. Zaradi plitve lege te burze pod kožo in slabe prekrvljenosti je mesto dovzetno za okužbe, še posebej ob odrgninah ali mikropoškodbah.

Burzitis kolena

Burzitis kolena je najpogostejši takrat, ko pride do vnetja prepatelarne in pes anserinus burze (na notranji strani kolena). Simptomi vključujejo bolečino pri klečanju, čepenju ali hoji po stopnicah, pa tudi pri samem pritisku na koleno. Oteklo koleno je pogosto toplejše in občutljivo na dotik. Vnetje lahko nastane nenadoma po udarcu ali se razvija postopno kot posledica kronične mehanske obremenitve.

Najpogosteje se pojavlja pri moških, starih od 40 do 60 let, ki opravljajo fizično zahtevna dela, kot so vrtnarjenje, montaža, kmetijstvo ali delo na tleh. Poleg tega so posebej ogroženi tudi tekači in rekreativci, pri katerih neustrezno raztezanje, slaba tehnika ali napačna obutev povzročijo večje trenje v območju kolenskega sklepa.

Burzitis stopala

Pri burzitisu stopala je najpogosteje prizadeta retrokalkanealna burza, ki leži na zadnji strani pete, med petno kostjo in Ahilovo tetivo. Vnetje se običajno pojavi zaradi stalnega mehanskega draženja, ali zaradi pretesnih čevljev, nepravilne obutve, visokih pet ali dolgotrajnih aktivnosti, ki vključujejo dolgotrajne obremenitve stopala (npr. ples, tek).

Simptomi vključujejo bolečino ob zadnji strani pete, ki se poslabša ob gibanju ali stanju na prstih, in občutek otrdelosti v gležnju. Mesto je lahko rahlo otečeno, včasih z občutkom toplega, napetega tkiva. Zaradi kronične narave draženja je pomembno oceniti biomehaniko stopala in tip obutve, saj neustrezna opora stopalnemu loku pogosto vodi v ponavljajoče se vnetje. Pravilna izbira čevljev in uporaba ortopedskih vložkov lahko bistveno pripomoreta k zmanjšanju simptomov in preprečitvi ponovitve.

Ne glede na mesto se lahko burzitis pojavi kot akutno stanje z izrazito bolečino in hitro razvito oteklino ali kot kronični proces, pri katerem se simptomi slabšajo počasi, brez očitnega vzroka, pogosto s spremljajočo zakrčenostjo mišic in zmanjšano funkcionalnostjo sklepa. V obeh primerih sta ključna zgodnje prepoznavanje znakov in usmerjena obravnava, saj dolgotrajno vnetje lahko povzroči trajne spremembe v gibljivosti in strukturi sklepa. Naročite se na zdravljenje burzitisa.

Diagnoza in zdravljenje burzitisa

Foto: Medicofit

Postavitev diagnoze burzitisa običajno temelji na kliničnem pregledu in anamnezi. Fizioterapevt oceni gibljivost sklepa, prisotnost bolečine, otekline in občutljivosti na določenih mestih. Ker so simptomi pogosto značilni, dodatne slikovne preiskave niso vedno potrebne, lahko pa se uporabijo za izključitev drugih diagnoz, kot so artritis, tendinitis ali poškodbe mehkih tkiv.

V kliniki Medicofit je obravnava burzitisa celostna in temelji na sodobnih fizioterapevtskih metodah. Pri vsakem pacientu opravijo natančno biomehansko analizo in specializirane teste za potrditev burzitisa. S pomočjo naprednih terapevtskih tehnik, kot so ultrazvok, elektroterapija HiTop, terapija TECAR, laser Summus in diamagnetoterapija PERISO, se učinkovito zmanjšujeta vnetje in bolečina. Poseben poudarek je na kineziološki terapiji, ki vključuje vaje za raztezanje, krepitev mišic in izboljšanje gibanja. Na ta način se odpravljajo osnovni vzroki burzitisa, kot so nepravilna obremenitev sklepa, mišična asimetrija ali neustrezna telesna drža. Individualno prilagojen program vadbe omogoča dolgotrajno izboljšanje funkcionalnosti in preprečuje ponovitve težave.

Pri zdravljenju burzitisa stopala svetujejo tudi uporabo ortopedskih vložkov in spremembo obutve. Enako velja za burzitis kolena, pri katerem je pogosto potrebna tudi prilagoditev delovnega okolja in ergonomije. V nekaterih primerih se svetuje uporaba zaščitne opreme, kot so kolenski ščitniki, zlasti pri delu, ki zahteva dolgotrajno klečanje.

Koliko časa traja okrevanje in kaj pričakovati?

Ob ustreznem zdravljenju je prognoza ob burzitisu zelo dobra. Ključ do uspeha je v pravočasni diagnostiki, doslednem upoštevanju terapevtskih navodil in redni vadbi. Pri večini pacientov se gibljivost in funkcionalnost sklepa v celoti povrneta, bolečina pa izgine.

Foto: Medicofit

Če burzitis ostane nezdravljen, se lahko razvije v kronično stanje z omejeno gibljivostjo, trajno bolečino in funkcionalnimi omejitvami, zato je pomembno, da se ob pojavu bolečine v sklepu čim prej poišče strokovna pomoč.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja burzitisa kolka Diagnostično terapijo je zaradi bolečin v kolku obiskal 24-letni Marko, študent arhitekture in rekreativni tekač. Bolečina na zunanji strani levega kolka, prisotna že več kot en mesec, se je začela postopno pojavljati ob povečanem obsegu in intenziteti tekaških treningov. Sčasoma se je začela pojavljati tudi med hojo in ležanjem na levem boku. Med kliničnim pregledom smo ugotovili povečano občutljivost in razdraženost mehkih tkiv v predelu velikega trohantra, zmanjšano stabilnost medenice ter močno povišano napetost v mišici tensor fasciae latae in bolečino na pripenjališču iliotibialnega trakta. Izvedeno je bilo tudi obremenitveno testiranje, ki je razkrilo pomanjkljivosti v telesni pripravi. Na podlagi temeljite anamneze in kliničnega pregleda je bilo predlagano desettedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Uvodna faza je zajemala obravnavo akutnih simptomov z instrumentalnimi postopki – udarnimi valovi, krioultrazvočno terapijo in terapijo z laserjem. Za sproščanje prenapetih mehkih tkiv se je izvajala manualna terapija. Ob izboljšanju simptomov se je začelo intenzivneje obremenjevati kolčne mišice. Pod vodstvom specialista kineziologa je Marko izvajal vaje za krepitev mišic trupa in medeničnega obroča, posebna pozornost pa je bila namenjena biomehanski analizi teka in izobraževanju o primernem obremenjevanju telesa. Po končanem zdravljenju se je Marko, popolnoma brez bolečin, vrnil k redni tekaški aktivnosti.

Foto: Medicofit

Kako si lahko pomagate sami?

Poleg strokovne obravnave obstajajo tudi načini samopomoči, ki lahko ublažijo simptome burzitisa. Priporoča se izogibanje bolečim gibom in počitek prizadetega sklepa. Uporaba ustrezne obutve, ergonomskih pripomočkov in raztezanje so pomembni preventivni ukrepi. Prav tako je priporočljivo redno izvajati vaje, ki krepijo stabilizatorje sklepa in zmanjšujejo obremenitev burze.

Burzitis je stanje, ki ga ni pametno prezreti. Čeprav ni življenjsko ogrožajoč, lahko močno poslabša kakovost življenja in gibljivost. S sodobno fizioterapijo, individualnim pristopom in prilagoditvijo vsakodnevnih navad je burzitis mogoče uspešno obvladati. Če imate težave s sklepi in sumite na vnetje burze, je pravi čas za ukrepanje.