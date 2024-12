Razkrivamo trike za manj boleče puljenje obrvi

Puljenje obrvi je del lepotne rutine, ki pogosto povzroča nelagodje. Odstranjevanje dlačic na obrazu predstavlja težave marsikomu, a z nekaj preprostimi triki lahko ta postopek naredite veliko prijetnejši. V nadaljevanju vam razkrijemo nasvete, ki bodo poskrbeli, da bo puljenje obrvi manj boleče in učinkovitejše.

Ključno je, da dlačice pulite v smeri njihove rasti

Najpomembnejše pravilo pri puljenju obrvi, ki se ga morate vedno držati, je, da dlačice odstranjujete v smeri njihove rasti. Če jih pulite v nasprotni smeri, lahko poškodujete lasni mešiček, kar povzroči draženje kože ali vraščanje dlačic. Zategnite kožo okoli obrvi, da olajšate odstranjevanje dlačic in zmanjšate bolečino.

Izberite pravo pinceto, ki je lahkotna za uporabo

Kvalitetna pinceta je ključnega pomena. Izberite takšno z natančnimi in poševnimi konicami, saj omogoča lažje prijemanje posameznih dlačic. Pinceta naj bo tudi dobro očiščena in sterilna, da preprečite morebitne okužbe.

Foto: Shutterstock

Pred postopkom si privoščite vročo kopel

Toplota iz vroče kopeli ali parne kopeli bo zmehčala kožo in odprla pore, kar bo olajšalo odstranjevanje dlačic. Če nimate časa za kopel, lahko na obrvi položite topel obkladek za nekaj minut pred puljenjem.

Foto: Shutterstock

Hlajenje lahko pripomore k zmanjšanju bolečine

Po končanem puljenju na obrvi položite hladen obkladek ali zavitek ledu, ovit v čisto krpo. Hladen obkladek bo pomiril kožo, zmanjšal morebitno rdečico in preprečil otekanje.

Foto: Shutterstock

Svetloba je prav tako pomembna

Puljenje obrvi v slabih svetlobnih pogojih lahko hitro povzroči nepravilnosti pri oblikovanju obrvi. Močna in naravna svetloba omogoča, da bolje vidite dlačice in s tem preprečite pretirano puljenje. Če imate povečevalno ogledalo, ga uporabite za dodatno natančnost.

Po postopku uporabite vlažilno kremo

Po puljenju nanesite lahkotno vlažilno kremo brez alkohola, da pomirite kožo. Izberite kremo z aloe vero ali kamilico, ki imata protivnetne lastnosti in pomagata zmanjšati draženje.

Foto: Shutterstock

Puljenja se lotevajte postopoma

Namesto da obrvi pulite v enem zamahu, ga raje opravite postopoma. Po odstranitvi nekaj dlačic si vzemite odmor in preverite, ali so obrvi simetrično oblikovane. Tako boste lažje dosegli želeno obliko in se izognili pretiranemu puljenju ter bolečini.

