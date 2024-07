Lepotne skrivnosti vazelina

Navlaži in zaščiti kožo

Vazelin ima izjemen učinek pri vlaženju suhe kože, še posebej v zimskem času. Njegova gosta tekstura na koži ustvari zaščiten sloj, ki bo preprečil izgubo vlage. Priporočljiv je predvsem za suhe predele, kot so komolci, kolena in pete. Nanesete ga lahko pred spanjem in čez noč se bo to magično mazilo imelo čas vpiti v kožo.

Neguje ustnice

Razpokane in suhe ustnice so zelo pogosta težava pri veliko ljudeh, zlasti v hladnejših mesecih. Vazelin je v tem primeru odlična rešitev. Majhno količino mazila nanesite na ustnice in pustite, da se vpije. Je odlična sestavina pri izdelovanju domačih balzamov za ustnice. Dodate mu lahko košček svoje najljubše šminke ter vse skupaj dobro premešate. Nastalo bo čudovito barvno mazilo, ki bo narejeno po čisto vašem okusu.

Vazelin navlaži in zaščiti ustnice. Foto: Shutterstock

Vazelin se uporablja tudi pri manikuri

Koža okoli nohtov je pogosto suha in nagnjena k pokanju. Preden začnete manikuro, nanesite vazelin na obnohtno kožico, da jo zmehčate. To bo olajšalo potiskanje obnohtne kožice nazaj in preprečilo poškodbe. Vazelin je tudi odličen pripomoček za vlaženje nohtov in preprečevanje njihovega lomljenja.

Pomaga pri odstranjevanju ličil

Vazelin je presenetljivo učinkovit tudi pri odstranjevanju ličil, vključno z vodoodporno maskaro. Na vato nanesite majhno količino vazelina in nežno obrišite ličila. Poleg tega, da odstrani ličila, hkrati navlaži kožo in poskrbi za mehkobo.

Odličen za oblikovanje obrvi

V trendu so lepo oblikovane obrvi, ki ne potrebujejo barvnih dodatkov. Vazelin je odličen za oblikovanje le-teh. Z majhno količno bodo vaše obrvi oblikovane po vaši želji. Ta trik je poleti še posebej priročen, saj si v vročih dneh želimo naravnega videza, ki ne bo zahteval veliko ličil.

Pomaga pri oblikovanju obrvi. Foto: Shutterstock

Kombinacija parfuma in vazelina je neverjetna

Če želite, da je vaš parfum obstojnejši, nanesite majhno količino vazelina na zapestja in vrat, preden uporabite parfum. Vazelin bo pomagal zadržati dišavo in jo ohranjati svežo ves dan. Viralen pa je postal tudi trik na Tiktoku, kjer se meša vazelin s parfumom že v sami embalaži.

@0emmamac My fav trick to make my scent last alllll day ♬ original sound - EMMA MAC

Neguje trepalnice

Za daljše in gostejše trepalnice nanesite tanko plast vazelina na trepalnice pred spanjem. Redna uporaba lahko pomaga okrepiti trepalnice in spodbuja njihovo rast.

Vazelin spodbudi rast trepalnic. Foto: Shutterstock

Preprečuje drgnjenje kože

Poleti je trening v kratkih hlačah edina možnost, a velikokrat precej neprijetna izbira. V vročih dneh ali med vadbo se pogosto pojavi drgnjenje kože, zlasti na stegnih. Nanesite vazelin na območja, kjer je možnost drgnjenja, in s tem boste preprečili draženje kože.

