Kako vzpostaviti staro rutino? Sedem nasvetov za miren prehod v šolski ritem

Poletja bo kmalu konec, šole pa se že aktivno pripravljajo na prihod otrok. Sproščene večere in dneve brez urnika bosta zamenjala disciplina in delovno okolje. To pa zahteva pravo rutino, ki bo poskrbela za več energije in notranji mir. Rutina ne pomeni omejitve, temveč strukturo, ki omogoča več svobode, saj veste, kdaj je čas za delo in kdaj za počitek. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo sedem praktičnih korakov, ki se bodo vam in vašim otrokom pomagali vrniti v šolski ritem brez stresa.

Kakovosten spanec

Namesto nenadnega preskoka si vzemite čas za postopno prilagajanje. Če se želite zbujati zgodneje, vsakih nekaj dni uro spanja prestavite za 15 minut. Tako se bo telo navadilo brez nepotrebne utrujenosti. Zvečer skupaj s svojimi otroki ustvarite ritual, ki lahko zajema lahkotno branje, umirjeno raztezanje ali kratek pogovor o dnevu.

Postopno uvajanje na zgodnje prebujanje bo preprečilo utrujenost. Foto: Shutterstock

Večer brez ekranov

Modra svetloba telefonov in računalnikov moti spanje. Otroci težko sami zaključijo gledanje risanke ali igranje igric, zato jim lahko starši pomagajo s postavitvijo jasnega pravila: zadnja ura pred spanjem je brez ekranov. Naj bo ta ura čas za umirjanje, morda pisanje dnevnika ali preprost pogovor.

Ne izpustite jutranje rutine

Začnite dan z majhnimi, a doslednimi navadami, v katere lahko vključite tudi otroke: popijte kozarec vode, naredite nekaj globokih vdihov, privoščite si kratek sprehod ali razteg. Ni pomembno, koliko časa traja, temveč da to redno ponavljate.

Vzemite si čas zase. Foto: Shutterstock

Načrtujte teden vnaprej

Vzemite si deset minut ob nedeljah in zapišite obveznosti, vadbe, čas za učenje in prosti čas. Ustvarjanje tedenskega načrta je lahko zabavno in hkrati koristno. Tako boste zmanjšali občutek kaosa med tednom in lažje ohranjali ravnotežje med delom, šolo in sprostitvijo.

Pavze brez telefona

Pavzo izkoristite učinkovito! Ko si vzamete kratek odmor, ga namenite sebi, lahko se sprehodite do okna, spijete kozarec vode ali naredite nekaj globokih vdihov. Namesto drsenja po telefonu izberite trenutek za obnovitev fokusa.

Prosti čas izkoristite brez ekranov. Foto: Shutterstock

Redno gibanje za več energije

Otroci se veliko lažje spravijo v gibanje, če starši sodelujejo z njimi. Skupen sprehod, kratka igra na dvorišču ali ples v dnevni sobi bodo gibanju dodali element zabave. Ni treba, da je vedno trening dolg. Že 20 minut hoje, lahkotna vadba doma ali raztezanje po učenju lahko osvežijo telo in misli. Gibanje čez dan pripomore tudi k boljšemu spancu.

Redno gibanje bo poskrbelo za dobro počutje. Foto: Shutterstock

Perfekcionizem je lahko ovira

Rutina ni namenjena popolnosti, ampak ravnotežju. Pomembno je, da starši otroku pokažejo, da napake niso neuspeh, ampak del učenja. Če otrok en dan ne izvede vsega, kar je načrtoval, ga lahko spodbudite z besedami: "Ni pomembno, da narediš vse, važno je, da poskusiš znova jutri."

