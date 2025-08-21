Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
21. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nasveti rutina Nazaj v šolo Nazaj v šolo šola

Četrtek, 21. 8. 2025, 4.00

6 ur, 34 minut

Kako vzpostaviti staro rutino? Sedem nasvetov za miren prehod v šolski ritem

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
šolarji, dijaki, študentje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletja bo kmalu konec, šole pa se že aktivno pripravljajo na prihod otrok. Sproščene večere in dneve brez urnika bosta zamenjala disciplina in delovno okolje. To pa zahteva pravo rutino, ki bo poskrbela za več energije in notranji mir. Rutina ne pomeni omejitve, temveč strukturo, ki omogoča več svobode, saj veste, kdaj je čas za delo in kdaj za počitek. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo sedem praktičnih korakov, ki se bodo vam in vašim otrokom pomagali vrniti v šolski ritem brez stresa.

Kakovosten spanec 

Namesto nenadnega preskoka si vzemite čas za postopno prilagajanje. Če se želite zbujati zgodneje, vsakih nekaj dni uro spanja prestavite za 15 minut. Tako se bo telo navadilo brez nepotrebne utrujenosti. Zvečer skupaj s svojimi otroki ustvarite ritual, ki lahko zajema lahkotno branje, umirjeno raztezanje ali kratek pogovor o dnevu.  

Postopno uvajanje na zgodnje prebujanje bo preprečilo utrujenost. | Foto: Shutterstock Postopno uvajanje na zgodnje prebujanje bo preprečilo utrujenost. Foto: Shutterstock

Večer brez ekranov 

Modra svetloba telefonov in računalnikov moti spanje. Otroci težko sami zaključijo gledanje risanke ali igranje igric, zato jim lahko starši pomagajo s postavitvijo jasnega pravila: zadnja ura pred spanjem je brez ekranov. Naj bo ta ura čas za umirjanje, morda pisanje dnevnika ali preprost pogovor.  

Ne izpustite jutranje rutine 

Začnite dan z majhnimi, a doslednimi navadami, v katere lahko vključite tudi otroke: popijte kozarec vode, naredite nekaj globokih vdihov, privoščite si kratek sprehod ali razteg. Ni pomembno, koliko časa traja, temveč da to redno ponavljate.  

Vzemite si čas zase. | Foto: Shutterstock Vzemite si čas zase. Foto: Shutterstock

Načrtujte teden vnaprej 

Vzemite si deset minut ob nedeljah in zapišite obveznosti, vadbe, čas za učenje in prosti čas. Ustvarjanje tedenskega načrta je lahko zabavno in hkrati koristno. Tako boste zmanjšali občutek kaosa med tednom in lažje ohranjali ravnotežje med delom, šolo in sprostitvijo.

Pavze brez telefona 

Pavzo izkoristite učinkovito! Ko si vzamete kratek odmor, ga namenite sebi, lahko se sprehodite do okna, spijete kozarec vode ali naredite nekaj globokih vdihov. Namesto drsenja po telefonu izberite trenutek za obnovitev fokusa. 

Prosti čas izkoristite brez ekranov. | Foto: Shutterstock Prosti čas izkoristite brez ekranov. Foto: Shutterstock

Redno gibanje za več energije 

Otroci se veliko lažje spravijo v gibanje, če starši sodelujejo z njimi. Skupen sprehod, kratka igra na dvorišču ali ples v dnevni sobi bodo gibanju dodali element zabave.  Ni treba, da je vedno trening dolg. Že 20 minut hoje, lahkotna vadba doma ali raztezanje po učenju lahko osvežijo telo in misli. Gibanje čez dan pripomore tudi k boljšemu spancu. 

Redno gibanje bo poskrbelo za dobro počutje. | Foto: Shutterstock Redno gibanje bo poskrbelo za dobro počutje. Foto: Shutterstock

Perfekcionizem je lahko ovira 

Rutina ni namenjena popolnosti, ampak ravnotežju. Pomembno je, da starši otroku pokažejo, da napake niso neuspeh, ampak del učenja. Če otrok en dan ne izvede vsega, kar je načrtoval, ga lahko spodbudite z besedami: "Ni pomembno, da narediš vse, važno je, da poskusiš znova jutri." 

Preberite še:  

telesna drža
Trendi Kako izboljšati svojo držo? Razkrivamo preproste in učinkovite nasvete.
nakit
Trendi Belo ali rumeno zlato: kako izbrati pravi odtenek za svojo polt?
moda
Trendi Nižja postava? S temi modnimi pravili boste videti višje
nasveti rutina Nazaj v šolo Nazaj v šolo šola
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.