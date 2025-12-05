Ples je zanj način življenja. "Brez plesa jaz ne bi bil jaz," pravi Grega Golob, 18-letni plesalec z Županjih Njiv pri Kamniku, ki s svojo predanostjo in umetniško izraznostjo osvaja domače in mednarodne odre. Že od tretjega leta je povezan z glasbo in gibom, danes pa svoje znanje izpopolnjuje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor ter v plesnem klubu Šinšin, kjer se je razvil v enega najobetavnejših mladih plesalcev svoje generacije. Njegov talent in strast do tega, kar počne, sta mu letos odprla nova vrata – postal je eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira nadarjene mlade umetnike na poti k vrhunskemu uspehu.

"Ko plešem, ne razmišljam – preprosto sem. V tistih trenutkih obstajata le glasba in gibanje," pravi Grega Golob, ki verjame, da ples presega besede in povezuje ljudi na globlji ravni.

Njegova zgodba se je začela po nasvetu vzgojiteljice v vrtcu, ki je opazila njegov naravni ritem in priporočila mami, naj ga vpiše v plesno šolo. Po letih trdega dela in številnih tekmovanj je leta 2017 Grega Golob postal svetovni prvak v modernem plesu in evropski prvak, danes pa se s predstavami redno pojavlja tudi na odru SNG Maribor.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

"Z njim se sproščam," pove o plesu. "Gibi prihajajo iz mene, razen če gre za naučeno koreografijo. Ko ustvarjam, improviziram – takrat najbolj uživam." Njegova izraznost in tehnična dovršenost sta prepoznani doma in v tujini, obenem pa se je pri 15 letih začel ukvarjati tudi s koreografiranjem, pri katerem združuje domišljijo in čustveno pripovednost.

Mentorica in plesna pedagoginja Ana Medvešček ga opiše kot izjemno redko kombinacijo talenta, discipline in ustvarjalnosti: "Grega je izrazit, talentiran in zrel plesalec, ki zasije na odru. Njegova energija, tehnična dovršenost in predanost so na ravni profesionalca. Verjamem, da bo zrasel v umetnika, ki bo navdihoval s svojim gibanjem in zgledom."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Poleg tekmovanj Grega Golob aktivno sodeluje v plesnih predstavah, pomaga kot asistent trenerjem in uči mlajše plesalce. Njegov dan se začne zgodaj z gimnazijskim poukom, popoldne pa ga čakajo učna ura baleta, vaje repertoarja in dodatni treningi, ki jih pogosto konča pozno zvečer.

Njegova vizija je jasna – postati profesionalni plesalec in ustvarjati na svetovnih odrih. Želi nadaljevati šolanje na eni najprestižnejših evropskih akademij za sodobni ples. "Moj največji cilj je, da bi plesal po čim več odrih po svetu in užival v tem, kar delam. Ples je moj način, da pripovedujem zgodbe," pravi Grega Golob.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu omogočila izobraževanje v tujini in nadgradnjo plesne poti: udeležbo na mednarodnih delavnicah, avdicijah in dodatnih izobraževanjih, kar je ključno za vstop v profesionalni svet. "Mladi upi bi mi pomagali, da se vpišem na svojo sanjsko akademijo in uresničim svojo kariero," pojasnjuje.

"Z več plesa je manj stresa," doda v smehu, a misli povsem resno. Ples je njegov svet, njegova strast in njegov način izražanja – svet, v katerem želi pustiti pečat.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.