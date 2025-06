Kdo je Antonio Đureta? V središču spora med avtostroko in zavarovalnicami.

Slovensko društvo avtostroke (SDA), ki združuje približno 160 avtoserviserjev, je pri javni agenciji za varstvo konkurence (AVK) pred kratkim vložilo prijavo proti Zavarovalnici Triglav. Serviserji trdijo, da so urne postavke, ki jih zavarovalnica priznava za kleparska in ličarska dela, prenizke in ne pokrivajo osnovnih stroškov delovanja servisov.

Zavarovalnica Triglav vse obtožbe zavrača in trdi, da so navedbe serviserjev netočne. Poudarjajo še, da imajo stranke možnost izbire kateregakoli servisa, pogodbenega ali ne, zavarovalnica pa krije le stroške, ki so neposredno povezani z odpravo nastale škode.

Kdo je človek, ki bdi nad avtostroko?



Antonio Đureta je hrvaški pravnik, ki ima pomembno vlogo v avtomobilski servisni industriji na Hrvaškem in v Sloveniji. Je predsednik Hrvaške udruge auto struke (HUAS) in eden ključnih pravnih svetovalcev Slovenskega društva avtostroke (SDA). Na Hrvaškem je Đureta znan po zastopanju interesov avtoserviserjev v odnosu do zavarovalnic. Po informacijah Siol.net naj bi nadzorni odbor HUAS zahteval sklic izredne seje, kjer naj bi sprejeli sklep o razrešitvi Đurete.



Med drugim mu očitajo, da:

- vse vodstvene in nadzorne funkcije obvlada ena oseba,

- naj bi si večkrat zvišal plačo brez vednosti upravnega in nadzornega odbora, si izplačal nagrade za delovne rezultate ter druge neobdavčljive prejemke,

- ga sumijo nezakonite porabe sredstev,

- ima pomanjkanje dokumentacije,

- ni seznama članov društva,

- naj bi odprl konkurenčno trgovsko podjetje.



Na SDA poudarjajo, da je "Đureta na Hrvaškem dosegel pomembne izboljšave za avtoservisno stroko, predvsem na področju delovnih pogojev in višjih urnih postavk." Po njihovem mnenju je zdaj tarča neutemeljenih napadov manjše skupine serviserjev, ki si želi prevzeti vodenje HUAS, pri čemer ga kritizirajo celo tisti, s katerimi je prej najtesneje sodeloval.



Zavračajo očitke o netransparentnosti in dodajajo, da Đureta za svoje delo prejema nadomestilo, vendar nima dostopa do računov društva ter da je članom upravnega odbora predložil dokaze o zakonitem poslovanju na Hrvaškem. Obtožbe, povezane z izplačili in vodenjem HUAS, ocenjujejo kot pretirane in jih razumejo kot poskus diskreditacije s ciljem prevzema vodstvene funkcije.



Kaj pravi Đureta?



Dodajajo, da je Đureta v več dopisih članom HUAS odločno zavrnil vse očitke in poudaril, da so bile vse pogodbe, izplačila in odločitve zakonite ter jih je potrdil upravni odbor, medtem ko je bil nadzorni odbor redno seznanjen s finančnim poslovanjem. Ob tem je pojasnil, da podjetje Mimi i Sofi consulting, d. o. o., ni konkurenca HUAS, temveč je namenjeno drugim poslovnim projektom.



Đureta pa, da je že predal del dokumentacije članstvu, napovedal sklic izredne skupščine in omogočil izvedbo neodvisne revizije. Med serviserji pa, da še vedno uživa široko podporo zaradi doseženih rezultatov, kot so uspešna pogajanja z zavarovalnicami, organizacija kongresov in krepitev regionalnega sodelovanja.

Kaj se je zgodilo po prijavi na agencijo za varstvo konkurence?

Na SDA zatrjujejo, da je AVK potrdila prejem prijave, predhodni preizkus pa naj bi se tudi že začel. "Postopek sicer traja, vendar pričakujemo, da bo izpeljan transparentno in v skladu z zakonodajo," dodajajo. Ugotavljajo še, da sta pritisk javnosti in prijava prisilila nekatere zavarovalnice k večji previdnosti, večjih sprememb pa da niso zaznali. Servisi naj bi še vedno poročali o zamudah pri plačilih in ignoriranju njihovih cenikov.

Če sprememb ne bo, napovedujejo zapiranje delavnic in selitev dela dejavnosti v sivo ekonomijo, pomanjkanje kakovostnih popravil in daljši čakalni roki za stranke, izgubo davčnih prihodkov za državo (manj računov, manj DDV), odhod delovne sile v tujino zaradi prenizkih plač, kot možnost pa navajajo tudi organizirane proteste ali prekinitev sodelovanja z določenimi zavarovalnicami.

"Poleg tega se pripravljajo tožbe proti zavarovalnicam – avtoservisi bodo za vsak izpodbijan račun sprožili ločen sodni postopek. Pričakujemo, da bo do poletja vloženih že več kot tisoč tožb," dodajajo.

"V Zavarovalnici Triglav smo bili o vložitvi prijave seznanjeni iz medijev. Želimo poudariti, da so informacije, ki jih predstavniki društva navajajo, netočne, ne odražajo dejanskega stanja in so zavajajoče. Še posebej smo presenečeni nad navedbami društva o domnevnem prevladujočem položaju zavarovalnice na trgu. Zavarovalnica na trgu avtokleparskih in avtoličarskih storitev v Sloveniji namreč nima prevladujočega položaja, tako da so kakršnikoli očitki s katerimikoli ravnanji v celoti neutemeljeni. Vsekakor nastalo situacijo redno spremljamo in izvajamo vse potrebne korake, da zaščitimo interese naših strank, partnerjev in drugih deležnikov ter zavarovalnice kot celote," odgovarjajo na Triglavu. Dodajajo, da se po njihovih informacijah stranke ne srečujejo z nevšečnostmi, kot so daljše čakalne dobe ali zavrnitve odprave nastale škode. "Če bi se stranke s tem srečale, jih prosimo, da nas o tem čim prej obvestijo," pozivajo.

Triglav: Stranke imajo prosto izbiro servisa, pogoji so jasni

V Zavarovalnici Triglav poudarjajo, da s partnerskimi servisnimi podjetji po vsej Sloveniji vodijo individualna pogajanja o vseh vidikih sodelovanja, vključno s cenami storitev. Prilagajanje pogodbenih pogojev je kontinuirano, komunikacija z izvajalci pa poteka neposredno, ne pa prek Slovenskega društva avtostroke, s katerim nimajo formalnih dogovorov. "Pri tem v celoti upoštevamo in sledimo vsem zahtevam veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev," so pojasnili.

Na prijavo društva na Agencijo za varstvo konkurence odgovarjajo, da so očitki neutemeljeni in zavajajoči ter da Triglav nima prevladujočega položaja na trgu kleparsko-ličarskih storitev. V zavarovalnici redno spremljajo razmere in zagotavljajo, da njihove stranke trenutno ne poročajo o večjih težavah, kot so zavrnitve škod ali dolge čakalne dobe.

Poudarjajo še, da imajo stranke možnost izbire kateregakoli servisa, pogodbenega ali ne, zavarovalnica pa krije le stroške, ki so neposredno povezani z odpravo nastale škode. Tako pa, da zagotavljajo enakopravno obravnavo vseh izvajalcev storitev in dosledno spoštovanje zakonodaje ter dobrih poslovnih običajev.

Sava: Sodelujemo s servisi, a posledic trenutnega stanja še ne napovedujemo

V Zavarovalnici Sava so za Siol.net pojasnili, da se urne postavke za kleparska in ličarska dela določajo individualno, v dogovoru s posameznimi servisi, pri čemer se sproti odzivajo tudi na pobude svojih pogodbenih partnerjev. Čeprav so s Slovenskim društvom avtostroke že večkrat sodelovali, potekajo ključni dogovori neposredno s servisi.

Glede prijave Zavarovalnice Triglav na AVK pravijo, da z njo niso uradno seznanjeni in da jim podrobnosti niso znane. Cene oblikujejo na podlagi individualnih pogodb o sodelovanju, primerjave s tujino pa po njihovem mnenju niso smiselne zaradi različnih tržnih in zakonskih okoliščin. O morebitnih posledicah trenutnega stanja v panogi v tej fazi ne želijo špekulirati.

Generali: Stabilno sodelovanje s servisi, brez vpliva društva avtostroke

V Zavarovalnici Generali poudarjajo, da z več kot 380 avtoličarji, avtokleparji in avtohišami redno sodelujejo pri popravilu avtomobilskih škod, pri čemer z vsakim posamezno usklajujejo pogoje sodelovanja in cene storitev. V zadnjem letu so sodelovanje razširili z več kot 30 novimi partnerji ter na novo uskladili pogodbe z več kot 190 obstoječimi, kar po njihovih besedah kaže na stabilno in zaupanja vredno poslovno okolje. Aktivnosti Slovenskega društva avtostroke po njihovem doslej niso imele vpliva na njihove stranke ali poslovanje.

GZS: Vsaka delavnica mora sama pogajati pogoje z zavarovalnicami

Na Gospodarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da konkretnih podatkov o višini priznanih stroškov kleparsko-ličarskih storitev ne zbirajo. Poudarjajo pa, da je študija Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete iz februarja letos pokazala razkorak med dejanskimi stroški izvajanja teh storitev in vrednotenjem, ki ga priznavajo zavarovalnice. V Sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev so zavarovalnicam že predstavili izzive, s katerimi se soočajo serviserji, in se z njimi tudi sestali z namenom iskanja rešitev – od razbremenitve delavnic do optimizacije postopkov pri obravnavi škod.

O konkretnih sumih kartelnega dogovarjanja med serviserji ali domnevnih izsiljevanjih ne morejo govoriti, saj z njimi niso seznanjeni. Enako velja za notranja dogajanja v Slovenskem društvu avtostroke in Hrvaškem avtomobilskem združenju, ki jih ne komentirajo zaradi pomanjkanja informacij.

Glede prijave Zavarovalnice Triglav na AVK pa dodajajo, da zaupajo, da bodo pristojni organi ustrezno preverili prejete navedbe.