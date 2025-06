Skupščina Triglava potrdila višjo dividendo kot lani

Skupščina Zavarovalnice Triglav, ki je v večinski državni lasti, je danes potrdila izplačilo dividende v višini 2,80 evra bruto na delnico. Dividenda bo tako precej višja od lani izplačane, ki je znašala 1,75 evra. Lastniki so obenem Andreju Andoljšku podelili nov mandat nadzornika, v nadzorni svet pa so na novo imenovali Barbaro Cerovšek Zupančič.

Na jubilejni 50. skupščini delničarjev največje slovenske zavarovalnice so delničarji – največja sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 34,5-odstotnim deležem in Slovenski državni holding z 28,1-odstotnim – tako sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se od bilančnega dobička za lani v višini 109,4 milijona evrov za dividende nameni skoraj 63,7 milijona evrov.

To je okoli polovica konsolidiranega čistega dobička v 2024, ki je dosegel 131,4 milijona evrov, in pomeni šestodstotno dividendno donosnost delnice Triglava.

Dividenda bo izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice 17. junija letos, so po skupščini sporočili iz Zavarovalnice Triglav. Letošnja dividenda bo precej višja od tiste, ki jo je zavarovalnica izplačala lani. Ta je namreč znašala 1,75 evra bruto na delnico.

Andoljšku podelili nov mandat

Delničarji so se sicer seznanili z letnim poročilom skupine Triglav in matične Zavarovalnice Triglav za 2024 ter upravi pod vodstvom Andreja Slaparja in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Andrej Andoljšek, podelili razrešnico za lani.

Andoljšku je skupščina podelila nov mandat v nadzornem svetu, na novo pa so med nadzornike imenovali Barbaro Cerovšek Zupančič. Obema bo mandatno obdobje začelo teči 15. junija. Cerovšek Zupančič bo med nadzorniki nadomestila Tomaža Benčino.

Poleg tega so se delničarji seznanili s prenehanjem mandata dveh predstavnikov delavcev v nadzornem svetu. Skupščina je ob tem revizijsko družbo Deloitte imenovala za revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.

Skupščina je podala tudi soglasje k izčlenitvi dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v fazi varčevanja ter upravljanja s tem povezanih kritnih skladov. Z matične družbe skupine Triglav jo bodo prenesli na specializirano družbo Triglav, pokojninska družba. Gre za ukrep procesne in stroškovne optimizacije poslovanja na ravni skupine, so pojasnili v Triglavu.