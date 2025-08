Od temeljev do strehe v treh dneh #video

Ena od prednosti montažnih hiš v primerjavi z zidanimi je hitrost gradnje. Od temeljev do predaje hiše traja približno šest mesecev, še bolj kupce presenetijo prvi dnevi, ko pred njihovimi očmi zraste hiša od temeljev do strehe, v povprečju v zgolj treh dneh. To je mogoče zaradi natančnega načrtovanja, optimiziranih procesov in uigrane ekipe.

O tem, kako hitro je postavljena nosilna konstrukcija montažne hiše, smo govorili z lastniki Lumarjevih hiš ter Lumarjevim vodjo izvedbe Robijem Centrihom.

Pozitivno presenečenje

Čeprav kupci Lumarjevih hiš že iz začetnih pogovorov z Lumarjem vedo, da bo montaža hitra, so vseeno presenečeni, ko v živo vidijo, kako veliko se zgodi v kratkem času. "Že prvi dan je postavljeno pritličje, v povprečju v petih, šestih urah, kar je opazovalcem od zunaj videti kot res presenetljiv dogodek, ljudje se včasih tudi ustavljajo na cesti in radovedno opazujejo. Ostrešje je največkrat postavljeno že tretji dan, potem se napnejo še zaščitne ponjave, da je hiša varna pred zunanjimi vplivi," prve dni montaže opiše vodja izvedbe pri Lumarju Robi Centrih.

Vsi elementi so natančno načrtovani in predpripravljeni v proizvodnem obratu

Kupce pri montaži preseneti dejstvo, da na gradbišču ni prirezovanja in popravljanja, ampak se posamezni elementi lepo zložijo skupaj – kot legokocke. "Vsi elementi so namreč natančno načrtovani in predpripravljeni v proizvodnji, tako da na terenu pri montaži ni popravkov oziroma so samo minimalni. Tudi celoten postopek, v kakšnem vrstnem redu prihajajo na gradbišče, kako so naloženi na tovornjake, kako gredo na dvigalo, je optimiziran, tako da ni 'mrtvega' časa," razloži Centrih.

Foto: Lumar

Najprej je prišlo gradbeno dvigalo, kmalu potem še preostali delavci, ki so začeli postavljati stene. Ob enajstih so bile vse stene že postavljene. Noro. V enem dnevu sta bila postavljena celotno pritličje in strop. Hkrati pa so izvajalci na ustrezna mesta že zložili stene zgornjega nadstropja, da so naslednji dan lahko takoj začeli. Hiša s streho je bila v bistvu postavljena v dveh dneh. Postopek je videti res natančno optimiziran, izvajalci pa utečeni. – Denis Šketako

"Ekipa tako lahko res hitro opravi montažo, je pa pri tem seveda pomembno tudi, da so ekipe uigrane," pojasni Centrih in doda, da se tu pokaže prednost Lumarja oziroma dejstvo, "da imamo lastne ekipe in ne najemamo monterjev, ki bi pri projektu sodelovali samo enkrat. Naši monterji so izučeni pri nas, tako da poznajo naše postopke, natančno vedo, kaj morajo narediti, in znajo brati načrte."

Foto: Lumar

Zame je bila največja prednost, da Lumarjevim izvajalcem in podizvajalcem ni bilo treba dajati navodil za njihove naloge. Moje izkušnje z drugimi izvajalci so bile, da nekateri pridejo na lokacijo in ne vedo, kaj je dogovorjeno, pozabijo prinesti načrte, poskušajo te prepričati v kakšne prilagoditve na način, da bo njim lažje. Lumarjevi izvajalci pa so vedno prišli z vsemi načrti, s podrobnim opisom nalog in so točno vedeli, kaj narediti. Mogoče je za to čisto praktičen razlog. Izvajalci so res dobro uigrani med sabo, saj se na gradbiščih srečujejo vsak dan. – Tadej Krošlin

Hitrost gradnje je odvisna od dobre predpriprave

Pred dogovorjenim dnem montaže mora investitor pripraviti gradbišče – postavljena mora biti temeljna plošča, pripravljen raven in lahko dostopen teren za gradbene stroje ter zagotovljeni potrebni priključki. Celotna montaža hiše Lumar, odvisno predvsem od velikosti objekta in vremenskih pogojev, tako v povprečju traja od tri do štiri dni. "V praksi se montaža največkrat podaljša, če kupci po naših navodilih niso ustrezno pripravili terena okoli hiše ali na gradbišču niso zagotovile elektrike, ki jo potrebuje naše orodje. To so najpogostejši razlogi za to, da se montaža zavleče za kak dan, kot opažamo na gradbiščih," pojasni Centrih.

Foto: Lumar

Vremenski pogoji niso ovira

"Najbolje je seveda, da se montaža izvaja v čim bolj suhem vremenu," pove Centrih, "tudi kakšna manjša nevihta ne vpliva na kakovost hiše, ker je omejeno območje in se hitro posuši." Če je napovedano slabše vreme, pa se prvi dan običajno postavi samo pritličje, da se lahko položijo ponjave za zaščito, nadaljuje pa se naslednji dan ali še kak dan kasneje, če je res slabo vreme, saj je višje nadstropje težje zaščititi. "Ko so elementi enkrat spojeni skupaj, niso občutljivi na vlago oziroma skoraj ni možnosti, da bi kjerkoli zatekalo v hišo," še doda Centrih.

Prvi dan montaže je bil edini dan tisto jesen s snežno napovedjo. Večer prej nismo bili povsem prepričani, ali bodo montažerji res prišli, saj v nedeljo nisva želela klicati Lumarja in preveriti. Tisto ponedeljkovo jutro pogledam ven – živeli smo v sosednji hiši – in vidim 20 cm snega. Ampak ob pol šestih, kot so napovedali, so Lumarjevi izvajalci prišli, v dvajsetih minutah očistili sneg s plošče in dovoza, postavili dvigalo in prvi dan je bilo prvo nadstropje že postavljeno. – Mateja Tamše

Vse aktivnosti za montažo hiše izvedejo Lumarjeve ekipe, kupcem v tem času ni treba skrbeti skoraj za nič. "Kupci morajo že prej pripraviti določene stvari, v prvih dneh montaže pa bolj ali manj samo opazujejo," sklene Centrih in kot zanimivost omeni dogodek, ko so hišo postavili v enem samem dnevu: "Načrtovali smo, da se bo hiša montirala dva dni, pa je vse teklo kot po maslu in je ekipa na terenu že v enem dnevu zmontirala celotno hišo."