Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sobota,
27. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

1 ura, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Leto 2025 prometna varnost

Sobota, 27. 12. 2025, 4.00

1 ura, 56 minut

Najodmevnejše avtomobilske teme leta 2025

Črno leto na cestah, zanimivi "ulovi" na cesti, obiskala so nas tudi največja letala

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
prometna nesreča Štajerska | Foto Bralec

Foto: Bralec

Katere avtomobilske teme so letos najbolj odmevale? Poleg hitrega tehničnega razvoja in sprememb na trgu je žal pečat v Sloveniji pustilo tudi poslabšanje prometne varnosti.

Leto 2025 so na slovenskih cestah zaznamovali zaskrbljujoči podatki o prometni varnosti. Letos bo na slovenskih cestah sicer manj prometnih nesreč kot v lanskem letu (lani 20.233, letos za zdaj evidentiranih 18.775), veliko hujše pa so bile posledice. Lani je na slovenskih cestah umrlo 68 ljudi, kar je bilo najmanj v zadnjih desetih letih, letos pa že 90. V zadnjem desetletju je bilo v štirih letih smrtnih žrtev več kot sto, največ leta 2016 (130). 

Iz vidika prometne varnosti je bilo leto črno predvsem za motoriste. Število nesreč s smrtnim izidom se je močno povečalo v poletnih mesecih od junija do avgusta. V tem obdobju je bilo takih nesreč po začasnih podatkih kar 81, lani v enakem obdobju le 65. 

Tragedija na Štajerskem, skiro s 60 kilometri na uro in kdaj prehitevati po desni?

Tudi najodmevnejše teme so posledično zapeljale novice o dogajanju na avtocestah. Odmevala je predvsem huda nesreča na štajerski avtocesti, v kateri se je zgodil nalet kombija na stoječi tovornjak. V trčenju je umrlo pet Ukrajink. 

Med objavami na temo prometne varnosti je izstopal tudi voznik očitno predelanega skiroja, ki se je po regionalni cesti brez čelade vozil s hitrostjo tudi več kot 60 kilometrov na uro. Prav tako smo se dotaknili polemike glede dovoljenega prehitevanja kolone po desni strani na avtocesti, kjer se v zakonodaji izključujeta dva člena.

Video - skiro na podeželju

skiro cesta
Avtomoto Noro, koga smo dohiteli: s skirojem po "regionalki", hitrost tudi prek 60 km/h #video

Mercedes razred G električen | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Ferrari california | Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj Na cestah ujeli marsikatero zanimivost

Najbolj brane teste in prve vožnje, v katerih smo predstavljali nove avtomobile na slovenskem trgu, bomo podrobneje predstavili v posebnem prispevku. Zato tokrat še nekaj zanimivosti, ki so najbolj odmevale – najprej ujeta romunska "kompozija" na ljubljanski obvoznici, pa električni tovornjak na hitri polnilnici, električni mercedes razreda G v središču Ljubljane in avtomobili Tadeja Pogačarja. 

Poleg najbolj branega testa, ki je bil letos veliki kitajski SUV M hero, in prve vožnje, kjer je največ zanimanja požel avtomobil propadle ameriške znamke Fisker, je bil zanimiv tudi prispevek o neuspelem ropu v Domžalah – nepridiprave je pregnal Teslin vgrajen nadzor prek kamer. 

Ferrari california
Avtomoto Romunska "kompozicija" mimo Ljubljane: poleg ferrarija še marsikaj zanimivega #foto
Boeing 747 Brnik
Avtomoto Redek prizor na Brniku: pristal je jumbo jet #video

BMW tovarna Landshut | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Jumbo jet na Brniku, obisk avtomobilskih tovarn in novodobna vozniška dinamika z Elaphejem

Na ljubljanskem letališču smo pričakali boeinga 747, obiskali smo tovarno BMW v Nemčiji z razkritimi slovenskimi dobavitelji, na avtocesti ujeli prestižno limuzino ameriškega Lucida. Med najzanimivejše vozniške izkušnje leta pa je prav zagotovo sodil test prototipnih električnih avtomobilov, ki imajo vgrajen pogon slovenskega Elapheja. Ko vsako kolo nadzira lasten motor, dobi avtomobilska dinamika povsem novo dimenzijo dojemanja.

Mercedes razred G električen
Avtomoto Redek primerek tudi v Sloveniji: "Gospod, tu pa ne morete parkirati! Aja, oprostite …"

Video - test vozil s tehnologijo Elaphe

Elaphe
Avtomoto Slovensko znanje kolesnih motorjev: neverjetno, kaj vse zmore avtomobil #video
BMW tovarna Landshut
Avtomoto Ozadje tovarne BMW: slovensko ime na motorju, roboti pa že v lasti Kitajcev #foto

Video - Boeing 747 na Brniku

Video - BYD tang mimo Ljubljane

Video - lucid air mimo Ljubljane


 

Leto 2025 prometna varnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.