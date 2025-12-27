Katere avtomobilske teme so letos najbolj odmevale? Poleg hitrega tehničnega razvoja in sprememb na trgu je žal pečat v Sloveniji pustilo tudi poslabšanje prometne varnosti.

Leto 2025 so na slovenskih cestah zaznamovali zaskrbljujoči podatki o prometni varnosti. Letos bo na slovenskih cestah sicer manj prometnih nesreč kot v lanskem letu (lani 20.233, letos za zdaj evidentiranih 18.775), veliko hujše pa so bile posledice. Lani je na slovenskih cestah umrlo 68 ljudi, kar je bilo najmanj v zadnjih desetih letih, letos pa že 90. V zadnjem desetletju je bilo v štirih letih smrtnih žrtev več kot sto, največ leta 2016 (130).

Iz vidika prometne varnosti je bilo leto črno predvsem za motoriste. Število nesreč s smrtnim izidom se je močno povečalo v poletnih mesecih od junija do avgusta. V tem obdobju je bilo takih nesreč po začasnih podatkih kar 81, lani v enakem obdobju le 65.

Tragedija na Štajerskem, skiro s 60 kilometri na uro in kdaj prehitevati po desni?

Tudi najodmevnejše teme so posledično zapeljale novice o dogajanju na avtocestah. Odmevala je predvsem huda nesreča na štajerski avtocesti, v kateri se je zgodil nalet kombija na stoječi tovornjak. V trčenju je umrlo pet Ukrajink.

Med objavami na temo prometne varnosti je izstopal tudi voznik očitno predelanega skiroja, ki se je po regionalni cesti brez čelade vozil s hitrostjo tudi več kot 60 kilometrov na uro. Prav tako smo se dotaknili polemike glede dovoljenega prehitevanja kolone po desni strani na avtocesti, kjer se v zakonodaji izključujeta dva člena.

Video - skiro na podeželju

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Metka Prezelj

Najbolj brane teste in prve vožnje, v katerih smo predstavljali nove avtomobile na slovenskem trgu, bomo podrobneje predstavili v posebnem prispevku. Zato tokrat še nekaj zanimivosti, ki so najbolj odmevale – najprej ujeta romunska "kompozija" na ljubljanski obvoznici, pa električni tovornjak na hitri polnilnici, električni mercedes razreda G v središču Ljubljane in avtomobili Tadeja Pogačarja.

Poleg najbolj branega testa, ki je bil letos veliki kitajski SUV M hero, in prve vožnje, kjer je največ zanimanja požel avtomobil propadle ameriške znamke Fisker, je bil zanimiv tudi prispevek o neuspelem ropu v Domžalah – nepridiprave je pregnal Teslin vgrajen nadzor prek kamer.

Foto: Gregor Pavšič

Na ljubljanskem letališču smo pričakali boeinga 747, obiskali smo tovarno BMW v Nemčiji z razkritimi slovenskimi dobavitelji, na avtocesti ujeli prestižno limuzino ameriškega Lucida. Med najzanimivejše vozniške izkušnje leta pa je prav zagotovo sodil test prototipnih električnih avtomobilov, ki imajo vgrajen pogon slovenskega Elapheja. Ko vsako kolo nadzira lasten motor, dobi avtomobilska dinamika povsem novo dimenzijo dojemanja.

Video - test vozil s tehnologijo Elaphe

Video - Boeing 747 na Brniku

Video - BYD tang mimo Ljubljane

Video - lucid air mimo Ljubljane



