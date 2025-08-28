Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
28. 8. 2025,
8.00

Osveženo pred

43 minut

Ferrari california

Romunska "kompozicija" mimo Ljubljane: poleg ferrarija še marsikaj zanimivega #foto

Ferrari california | Foto Metka Prezelj

Foto: Metka Prezelj

Prek Slovenije se je peljala romunska "kompozicija" s polno naloženim ferrarijem na prikolici.

V enem izmed zadnje tedne številnih in težko izogibnih zastojev na slovenskih avtocestah, smo ujeli zanimiv prizor. Romunski kombi je na prikolici peljal že od daleč vpadljiv rdeč ferrari california, poleg avtomobila pa je pozornost pritegnilo še nekaj dodatkov. Med te sodijo večji kovčki na sprednjem delu prikolice, tudi notranjost ferrarija pa je polna prtljage in vreč – kolikor je v tem športnem avtomobilu seveda sploh prostora zanjo.

Ferrari je model california izdeloval med leti 2008 in 2017, zasnovali so ga kot cenovno vstopni model v avtomobilsko zgodbo iz Maranella. Poganjal ga je 4,3-litrski motor V8, californio pa je po koncu proizvodnje v ponudbi zamenjal novejši model portofino. 

Ferrari california | Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj Ferrari california | Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj

