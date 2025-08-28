V enem izmed zadnje tedne številnih in težko izogibnih zastojev na slovenskih avtocestah, smo ujeli zanimiv prizor. Romunski kombi je na prikolici peljal že od daleč vpadljiv rdeč ferrari california, poleg avtomobila pa je pozornost pritegnilo še nekaj dodatkov. Med te sodijo večji kovčki na sprednjem delu prikolice, tudi notranjost ferrarija pa je polna prtljage in vreč – kolikor je v tem športnem avtomobilu seveda sploh prostora zanjo.

Ferrari je model california izdeloval med leti 2008 in 2017, zasnovali so ga kot cenovno vstopni model v avtomobilsko zgodbo iz Maranella. Poganjal ga je 4,3-litrski motor V8, californio pa je po koncu proizvodnje v ponudbi zamenjal novejši model portofino.

Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj