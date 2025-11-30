Svetovni prvak formule 1 za sezono 2025 bo odločen šele na zadnji dirki v Abu Dabiju naslednjo nedeljo. Na veliki nagradi Katarja je namreč sedmo zmago v sezoni in 70. v karieri dosegel Max Verstappen z Red Bullom. Oscar Piastri je bil drugi, vodilni v prvenstvu Lando Norris pa šele četrti, potem ko pri McLarnu kot edini ob varnostnem avtomobilu v sedmem krogu niso zapeljali na prvi postanek v bokse in s tem zapravili dvojno zmago. Tretje mesto je osvojil Carlos Sainz.

McLaren je v Katarju zapravil dvojno zmago. Foto: Reuters "Brez besed," je ob prečkanju kariraste zastave v Lusailu dejal Oscar Piastri (McLaren). V Katarju je bil najhitrejši na prostem treningu, na kvalifikacijah za šprint, na šprinterski dirki, na kvalifikacijah, na dirki pa je McLaren na komandnem mestu naredil veliko taktično napako. In je Avstralec končal na drugem mestu. Lando Norris (McLaren) je izgubil še več, iz drugega je nazadoval na četrto mesto. Max Verstappen (Red Bull) pa je zmagal in ima tako pred zadnjo dirko v Abu Dabiju samo še 12 točk zaostanka za vodilnim v skupnem seštevku. To je ostal Norris. Piastri je nazadoval na tretje mesto, je 16 točk za ekipnim tekmecem. Vsi trije kandidati za lovoriko imajo letos po sedem zmag.

Max Verstappen je zmagal sedmič letos. Foto: Reuters Ko je ob trčenju in odstopu Nica Hülkenberga (Sauber), v sedmem krogu na stezo zapeljal varnostni avto, so vsi zapeljali na prvi od dveh postankov v bokse. Samo McLarnova dirkača sta ostal na stezi. S poznejšima postankoma kljub nekaj novejšim gumah v zadnjih krogih dirke nista mogla ujeti in prehiteti tekmecev. Piastri je ostal osem sekund za Verstappnom, Norris pa je prišel le mimo Kimija Antonellija (Mercedes), ki je v predzadnjem krogu naredil napako. Tik pred Angležem je ciljno črto za tretjo stopničko prečkal Carlos Sainz (Williams), kar so njegove druge stopničke letos.

VN Katarja:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren) +7,9

3. Carlos Sainz (Williams) +22,6

4. Lando Norris (McLaren) +23,3

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +28,3

6. George Russell (Mercedes) +48,9

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +54,0

8. Charles Leclerc (Ferrari) +56,7

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +60,0

10. Juki Cunoda (Red Bull +61,7

11. Alex Albon (Williams) +66,9

12. Lewis Hamilton (Ferrari) +77,7

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +84,8

14. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

15. Esteban Ocon (Haas) +1 krog

16. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

Odstop: Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)



Skupni seštevek (23/24):



1. Lando Norris (McLaren) 408 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 396

3. Oscar Piastri (McLaren) 392

4. George Russell (Mercedes) 309

5. Charles Leclerc (Ferrari) 230

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 150

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Carlos Sainz (Williams) 64

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51



1. McLaren Mercedes* 800 točk

2. Mercedes 459

3. Red Bull Honda 426

4. Ferrari 382

5. Williams Mercedes 137

6. Racing Bulls Honda 92



*Konstruktorski svetovni prvaki

Max Verstappen je v Katarju slavil sedmo zmago sezone in 70. v formuli 1. Foto: Reuters

Novo razočaranje tudi za Ferrari

Vodja McLarnove ekipe Andrea Stella in direktor ekipe Zak Brown običajno takoj po dirki podata prvo izjavo za britanski Sky Sports. Tokrat sta bila tako šokirana in razočarana nad razpletom, da sta se umaknila v garažo.

Ferrarijeva dirkača se komaj še kosata z vozniki ekip Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Williams in Sauber. Foto: Reuters Slabše volje kot pri McLarnu so lahko samo še pri Ferrariju, saj so bili v Katarju povsem nekonkurenčni. Charles Leclerc je predzadnjo dirko sezone končal na osmem mestu, Lewis Hamilton pa na 12. V skupnem seštevku sezone bo tako Ferrari očitno končal na četrtem mestu, saj se je zaostanek Italijanov za Mercedesom in Red Bullom samo še povečal. Na lestvici dirkačev je prišlo do dveh sprememb v prvi deseterici. Poleg tega, da je Verstappen prehitel Piastrija, se je na deveto mesto prebil Sainz.

Finale sezone bo naslednji konec tedna v Abu Dabiju.

Kako se je razpletala VN Katarja



CILJ! 60. zmaga za Verstappna, ki ostaja v igri za peti naslov prvaka. Piastri je drugi, Norris pa je ostal četrti, tik za Sainzem skozi cilj.



Zadnji krog!



Predzadnji krog: Norris vendarle mimo Antonellija na četrto mesto.



Še 3 krogi: Verstappen je pred 60. zmago, je 10 sekund pred Piastijem. Norris ne more niti poskusiti z napadom na Antonellija.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +12,5, 3. Sainz 23,8, 4. Antonelli +26,0, 5. Norris +27,0, 6. Hadjar, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Leclerc, 10. Lawson … 13. Hamilton



Še 8 krogov: Piastri se je približal šele na 12 sekund. Nima možnosti, da bi ujel in prehitel Verstappna. Norris je pol sekunde za Antonellijem in tri za Sainzom.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +14,6, 3. Sainz +21,5, 4. Antonelli +24,0, 5. Norris +27,0, 6. Hadjar, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Leclerc, 10. Stroll … 14. Hamilton



Še 12 krogov: V bokse še Norris. Verstappen je nov vodilni. Je pa 15 sekund pred Piastrijem. Norris se je vrnil na peto mesto, za Sainza in Antonellija. Oba McLarna imata zdaj veliko dela, a boljše gume.



Še 14 krogov: Piastri je zapeljal na drugi postanek. Zdaj gre v lov. Je 17 sekund za Verstappnom, med njima pa ni nikogar drugega.



Še 16 krogov: Norris na tem kompletu pnevmatik ni dovolj hiter, izgublja proti Piastriju, ujel ga je tudi že Verstappen.



Še 18 krogov: 1. Piastri*, 2. Norris* +7,1, 3. Verstappen +9,1, 4. Sainz, 5. Antonelli, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Stroll … 14. Hamilton (*brez drugega postanka)



Še 20 krogov: Piastri je prednost pred Norrisom povečal na šest sekund, Verstappen zaostaja osem sekund. Oba McLarna morata še na en postanek.



Še 23 krogov: 1. Piastri*, 2. Norris* +4,7, 3. Verstappen +8,1, 4. Sainz, 5. Antonelli, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Stroll … 14. Hamilton (*brez drugega postanka)



Še 25 krogov: Piastri je bil že tik za Sainzom, Norris pa za Antonellijem, a zdaj morajo vsi na drugi postanek in se bosta McLarna vrnila na prvi dve mesti.



30. krog: Piastri je takoj prehitel Antonellija. Blizu je tudi že Sainzu.



29. krog: Piastri je že tik za tretjim Antonellijem. Za Verstappnom zaostaja 18 sekund.



27. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz +13,3, 3. Antonelli +14,9, 4. Piastri +18,2, 5. Noris +22,5, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Bearman ... 14. Hamilton



26. krog: Kot zadnji na prvi postanek še Norris. V vodstvu je zdaj Verstappen. Se je pa tudi Norris vrnil na stezo pred Alonsa. McLaren torej niti ni toliko izgubil.



25. krog: Po 24. krogu na prvi postanek Piastri. Vrnil se je za Antonellija oziroma tik pred Alonsa. Izgubil je samo tri mesta.



22. krog: Na McLarnu gume že popuščajo, pred Verstappnom ne pridobivata več. Po postanku se bosta vrnila na stezo okrog petega, šestega mesta.



20. krog: 1. Piastri*, 2. Norris* +3,4, 3. Verstappen +7,9, 4. Sainz, 5. Antonelli, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Bearman (* brez postanka)



17. krog: Piastri je tri sekunde pred Norrisom, Verstappen zaostaja osem sekund. McLarna zdaj pritiskata na polno, da bosta ob postanku, ki najverjetneje sledi po 24. oziroma 25. krogu izgubila čim manj mest.



13. krog: 1. Piastri*, 2. Norris* +1,8, 3. Verstappen +5,7, 4. Sainz, 5. Antonelli, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Bearman (* brez postanka)



11. krog: Varnostni avto se je umaknil. Dirka se nadaljuje z dvojnim vodstvom McLarna, ki še nista menjala gum. Čakata ju e oba postanka. Vsi ostali bodo morali preostanek dirke, 50 krogov, odpeljati z enim postankom, dvakrat po 25 krogov.



10. krog: Samo oba McLarnova dirkača brez postanka, ki sta zdaj v primerjavi z Verstappnom in ostalimi tekmeci v slabšem položaju.



9. krog (varnostni avto): 1. Piastri*, 2. Norris*, 3. Verstappen, 4. Sainz, 5. Antonelli, 6. Alonso, 7. Hadjar, 8. Russell, 9. Leclerc, 10. Bearman (*brez postanka)



8. krog: Za varnostnim avtomobilom Verstappen pelje na prvi postanek, McLarna sta ostala na stezi. Večina ostalih pa v bokse.



7. krog: Hulkenberg je za deveto mesto po zunanji strani prvega zavoja napadel Gaslyja. Prišlo je do dotika. Varnostni avto. Nemec je s predrto pnevmatiko obtičal na stezi.



5. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen +2,1, 3. Norris +4,0, 4. Antonelli, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Hulkenberg, 11. Leclerc … 14. Hamilton



3. krog: Hulkenberg je na ciljni ravnini za 10. mesto prehitel Leclerca. To bo še ena dirka za pozabo za Ferrari. Hamilton je 14.



2. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Antonelli, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Russell, 8. Hadjar, 9. Gasly, 10. Leclerc … 14. Hamilton



Štart! Najboljši štart Verstappna, ki je v prvi zavoj zapeljal pred Norrisa. Zunanja linija je bila boljša. Vodstvo je zadržal Piastri. Russell je izgubil tri mesta in je samo sedmi, Antonelli na četrto mesto. Hamilton je pridobil štiri mesta.



Krog za ogrevanje. Vsi najboljši v prvi deseterici so na enakih rumenih gumah. Na najmehkejših rdečih s 17. mesta štarta Hamilton.



Štartna vrsta (57 krogov): 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Russell, 5. Antonelli, 6. Hadjar, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Gasly, 10. Leclerc … 17. Hamilton



Še 5 min do štarta: To je 151. dirka Norrisa za McLaren. Nihče jih ni za to ekipo v zgodovini formule 1 odpeljal več.



Še 10 min do štarta: Na dirki ne manjka znanih obrazov - Novak Đoković, David Beckham, Steven Gerrard, Gordon Ramsey, člani Metallice ...



Še 20 min do štarta: Nočnih 57 krogov v Katarju, kjer so prehitevanja skoraj nemogoča. Obvezna sta najmanj dva postanka v boksih (največ 25 krogov na enem kompletu pnevmatik).

Pred štartom dirke ...

Prvi trije s kvalifikacij so tudi tekmeci za naslov prvaja. Foto: Reuters McLaren pušča svojima dirkačema enake možnosti za naslov svetovnega prvaka in tudi zato bo razplet letošnje sezone tako zelo zanimiv. Pred zadnjima dvema dirkama, ko je na voljo še 50 točk, je ob Landu Norrisu in Oscarju Piastriji v igri za lovoriko tudi Max Verstappen. Za dirkača Red Bulla bi bila ta peta zaporedna, Anglež in Avstralec se potegujeta za svojo prvo. Če v Katarju Norris zmaga oz. če bo osvojil vsaj štiri točke več od Piastrija in vsaj eno več od Verstappna, je naslov že njegov. V najtežjem položaju je torej Nizozemec. Nima več česa izgubiti in tako direktor McLarna pričakuje, da bo šel na štartu in v prvem zavoju 57 krogov dolge dirke "na glavo". "Zagotovo bo skušal povesti v prvem zavoju. Štarta te dirke ne smete zamuditi," je po kvalifikacijah dejal Zak Brown.

Oscar Piastri je za zdaj v Katarju številka ena, a največ šteje nedeljska dirka. Foto: Reuters Piastri zadnjih šest dirk ni bil na zmagovalnem balkonu, z dvema zmagama ga je prehitel Norris, Verstappen pa je na prejšnjih sedmih dirkah zmagal kar štirikrat. A ta konec tedna je pod lučmi v Katarju najhitrejši avstralski dirkač, ki je dobil edini trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Njegov ekipni tekmec v McLarnu je sicer moral zadnji hitri krog na kvalifikacijah prekiniti. "Naš cilj je, da papaja osvoji dirkaški naslov, vseeno s katerim dirkačem. Če se na dirki vrstni red ne spremeni, bo v Abu Dabiju samo še dvoboj za prvaka. Tak je naš cilj." Na šprintu se je izkazalo, da so v Katarju prehitevanja skoraj nemogoča, zato je precej verjetno, da bo res odločal štart oziroma prvi zavoj.