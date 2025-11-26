Najboljše ponudbe črnega petka v Telekomovi e-trgovini

Potrebujete sesalec, ki je lahek, močan in okreten? Morda vaš dom kliče po novem pralnem stroju, ki bi zmogel oprati majice, športne hlače in blatne nogavice vaših nadobudnežev po nogometnem treningu? Si želite mirnih večerov v dvoje, ko udobno nameščena na kavču gledata vajino priljubljeno serijo na velikem, novem TV-sprejemniku z izjemno ostro sliko? Si zares želite pametno uro z GPS, ki bi jo bilo mogoče polniti s sončno energijo? Poleg tega pa za vse našteto ne bi odšteli preveč? Vse to vas čaka ta črni petek v Telekomovi E-trgovini!

Črni petek je tradicija, ki se je prek "velike luže" prelila tudi k nam. Američani dan po zahvalnem dnevu izkoristijo za nakupe po posebej ugodnih cenah. Od leta 1952 v ZDA velja ta petek za začetek božične nakupovalne sezone. Pri nas pa je postal priložnost, da kupimo tisto, kar potrebujemo, in pri tem nekaj tudi prihranimo.

TUKAJ. Letos Telekomova E-trgovina ponuja še posebej privlačen izbor izdelkov, ki bodo navdušili tako ljubitelje tehnologije, lepotne guruje, kulinarične ustvarjalce, predane športnike kot praktične gospodinjce. Celotno ponudbo črnega petka si oglejte

Foto: Telekom Slovenije Velik zaslon, jasna slika in prijetni večeri

Ko si želite, da domači kino znova zaživi – ne le kot naprava, temveč kot doživetje – je tu Hisense 65" QLED televizor 65E77Q. Njegov zaslon 4K z več kot milijardo živih odtenkov tehnologije QLED Colour poskrbi, da vsaka scena zažari izjemno pristno. Svetel dnevni prostor ali zatemnjena dnevna soba? Ta televizor se v vsakem okolju znajde odlično in pričara popoln ambient za filme, serije ali večerne športne spektakle. Dolby Vision HDR in Dolby Atmos ustvarita tisti "kino učinek", ko se lahko potopimo v doživetje slike in zvoka. S pomočjo izboljšave AI 4K postanejo tudi slabše posneti prizori presenetljivo jasni, AI Smooth Motion pa zagotavlja gladke, tekoče prehode.

Za igralce je tu Game Mode PLUS, ki s podporo za VRR in ALLM zmanjša zakasnitev in izenači dogajanje s hitrostjo vaših odzivov. Če obožujete filme, vas bo razveselil Filmmaker Mode, ki ohrani avtentičen videz vsakega kadra tako, kot ga je ustvarjal režiser. Pametne funkcije, kot so glasovno upravljanje, iGralna vrstica, Hisense Share to TV in izjemno hitra platforma VIDAA Smart TV, poskrbijo, da vsebine najdete brez iskanja in zapletov. Svetlobni senzor AI pa samodejno prilagaja zaslon vašemu prostoru, da je vsak ogled popoln – ob katerikoli uri dneva.

Foto: Telekom Slovenije Prenosnik, ki zmore več – in vas brez težav spremlja skozi dan

Ko potrebujete napravo, ki je kos službi, šoli in vsem vmesnim trenutkom, je Lenovo IdeaPad 3 Slim 15 zanesljiv partner, na katerega se lahko vedno oprete. Je dovolj zmogljiv, da brez zatikanja poganja več opravil hkrati, dovolj lahek, da ga vzamete na pot, in dovolj eleganten, da se zlije z vsakim delovnim kotičkom. V času črnega petka pa ga dobite po ceni, ki je še bolj prijazna.

Poganja ga Intel Core i5-13420H – procesor, ki z osmimi jedri in 12 nitmi brez truda premaguje vsakodnevna opravila, urejanje dokumentov, spletne konference ali ustvarjanje šolskih projektov. S frekvenco do 4,6 gigahercev poskrbi za gladko delovanje. Velik 15,3" WUXGA IPS zaslon s 300 nits svetilnosti in matirano površino prinaša jasen, udoben pogled – tudi v svetlih prostorih. Videovsebine, predstavitve in vsakdanja opravila so zato prijaznejša očem. Integrirana Intel UHD Graphics zlahka poskrbi za tekoče vizualne učinke in sproščeno večpredstavnost.

S 16 GB RAM in izjemno hitrim 1 TB SSD PCIe 4.0 se sistem zažene v trenutku, datoteke pa odpirajo brez čakanja. Operacijski sistem Windows 11 Home ponuja sodobno, intuitivno in pregledno izkušnjo, ki se odlično ujema z ritmom vsakdanjega dela. Opremljen je z vsemi povezavami, ki jih potrebujete: Wi-Fi 6 za hitro in stabilno povezavo, Bluetooth 5.2 ter nabor priključkov (USB-A, USB-C z DisplayPort 1.2, HDMI, čitalnik SD), ki olajšajo delo na poti ali doma. Tehta le 1,63 kilograma, baterija 60 vatnih ur pa poskrbi, da lahko ustvarjate, delate ali se učite tudi zunaj pisarne – brez stalnega iskanja vtičnice.

Foto: Telekom Slovenije Čistejši dom z minimalnim naporom

Ko si želite pospraviti hitro, učinkovito in brez nepotrebnega vlačenja kablov, je Dyson V10 Absolute sesalnik, ki vam takoj olajša nalogo. Z njim se čiščenje spremeni iz nadležnega opravila v priložnost za občutek zadovoljstva – vaša tla se bleščijo, vi pa prihranite čas in energijo. Moč, okretnost in brezžična svoboda so razlog, da se ga hitro navadite … in ga še hitreje vzljubite.

S pogonom digitalnega motorja V10 ponuja moč, ki se brez težav kosa s klasičnimi sesalniki, hkrati pa zagotavlja do 60 minut neprekinjenega delovanja – brez padanja sesalne moči. Primeren je za vse vrste tal: od trdih površin do mehkih preprog, kjer odstrani tudi globoko ujete delce. Brezžična zasnova prinaša popolno svobodo gibanja, sesalnik pa se z enim klikom spremeni v ročni sesalnik, ki doseže prah pod sedežem, v avtu ali na višjih policah. Trije načini delovanja omogočajo prilagoditev moči glede na zahtevnost čiščenja, mehanizem "Nameri in izprazni" pa poskrbi za higienično praznjenje posode – brez stika z umazanijo.

Napredna enovrstna konfiguracija motorja, rezervoarja in ciklona prinaša kar 151 AW sesalne moči, učinkovito ciklonsko ločevanje delcev in filtracijo, ki ujame kar 99,99 odstotka mikroskopsko drobnega prahu (do 0,3 mikrona). Polnilna stenska postaja poskrbi, da je vaš Dyson vedno na svojem mestu – pripravljen, napolnjen in organiziran.

Komplet obsega celoten nabor nastavkov za resnično temeljito čiščenje:

krtačo z lopaticami, ki preprečujejo zapletanje posesanih las in dlak, Motorbar™,

krtačo za trde površine Fluffy™,

mini motorizirano krtačo za pohištvo in stopnice,

kombinirani nastavek,– podaljšek za razpoke,

nastavek za čiščenje pod nizkim pohištvom.

Z vsega 2,67 kilograma teže, rezervoarjem 0,76 litra in hitrim polnjenjem (3,5 ure) je Dyson V10 Absolute izjemno vodljiv, močan in pripravljen na vsako nalogo. Če želite dom, ki je čist z manj truda in več zadovoljstva, je to sesalnik, ki bo spremenil vašo rutino.

Foto: Telekom Slovenije Pametna ura za športnike, raziskovalce in vse, ki živijo aktivno

Če vas žene občutek svobode, če radi premikate svoje meje in raziskujete svet – na poteh, v hribih ali na kolesu – potem je Garmin Fenix 7X Pro Solar ura, ki sledi vašemu tempu. Napaja se tudi s sončno energijo, zato vzdrži dlje kot mnoge druge ure. Njen GPS je izjemno natančen, športne funkcije pa vam pomagajo spremljati vsak korak, vsak vzpon in vsak napredek. To je ura, ki postane vaš osebni trener, sopotnik in motivator.

Fenix 7X Pro Solar je zasnovan za celodnevno, vsestransko uporabo – od prve jutranje vadbe do večernih raziskovanj. Baterija zdrži do 37 dni v načinu pametne ure, ko je dnevno vključeno sončno polnjenje, in kar do 122 ur v načinu GPS. To pomeni manj skrbi, več gibanja in popolno zanesljivost tudi na najdaljših avanturah.

Ura je pripravljena na vsako okolje. Njena športna, vojaško testirana konstrukcija (odpornost na udarce, toploto in vodo) ter 51-milimetrsko ohišje z jeklenim okvirjem poskrbita za robustnost. Velik 1,4-palčni zaslon na dotik omogoča polnjenje s sončno energijo, fizični gumbi pa zanesljivo upravljanje v vseh razmerah. Vgrajena svetilka z različnimi svetilnostmi in rdečo varnostno lučjo izboljša vidljivost v temi in osvetli pot, ko jo najbolj potrebujete – način utripanja pa se lahko celo sinhronizira z vašo kadenco teka.

Garmin Fenix 7X Pro Solar je več kot pametna ura. Je zanesljiv partner na vsakem treningu, varna družba v naravi in natančen analitik vaših športnih dosežkov. Za vse, ki verjamete, da je svet lepši, ko ste v gibanju.

Foto: Telekom Slovenije Perilo, ki je hitro nazaj v omari

Ko se doma nabere gora športnih oblačil, otroških majčk ali brisač, si želite pralni stroj, ki ne poskrbi le za čistočo, ampak tudi za manj skrbi. Bosch WGG242Z2BY je ravno takšen pomočnik – tih, učinkovit in varčen. Je stroj, ki ne dela hrupa, a naredi veliko. Takrat, ko vam čas beži skozi prste, pa je hitrost še posebej dobrodošla.

Zmogljivost devetih kilogramov in energijski razred A pomenita, da lahko naenkrat operete več ter pri tem porabite manj energije in vode. Tehnologija ActiveWater Plus samodejno prilagaja količino vode teži perila, zato je vsako pranje optimalno – ne glede na to, ali perete športne komplete za trening ali celotno družinsko dnevno porabo brisač.

Bosch Serie 6 prinaša tudi napredne funkcije, ki olajšajo vsakdan:

IronAssist zmanjša gube za do 50 odstotkov, zato je likanje precej manj naporno (ali pa ga lahko povsem preskočite).

SpeedPerfect skrajša pranje za do 65 odstotkov, idealno za vse, ki želite perilo čim prej pospraviti nazaj v omaro.

AntiStain uspešno odstrani štiri najpogostejše madeže – od trave do kozmetike.

Programi pokrivajo vse potrebe: bombaž, občutljivo perilo, volno, temna oblačila, športne tkanine, hitre programe 15'/30', higieno in program za čiščenje bobna. Za udobje skrbijo funkcija dodajanja perila, LED-zaslon, mehko vrtljivi izbirni gumb Soft Dial in izjemno tih motor EcoSilence Drive. AntiVibration Design poskrbi, da stroj med vrtenjem ostane stabilen in tišji, kot bi pričakovali. Za varnost so tu Aqua Protection, nadzor pene in neuravnoteženosti, otroški zaklep ter zvočni signal ob koncu programa. Čiščenje predala za detergent je preprosto in hitro. Če torej potrebujete pralni stroj, ki vam olajša življenje, poskrbi za popolno nego oblačil in deluje brez stresa in odvečnega hrupa, je Bosch WGG242Z2BY zanesljiv družinski partner, ki vas ne bo pustil na cedilu.

Črni petek je čas, ko lahko uresničite tako majhne kot velike želje – od novega televizorja do čistejšega doma, boljše produktivnosti ali pametne ure, ki vas spremlja na vsakem koraku. V Telekomovi E-trgovini vas čaka izbrana ponudba, ki izbiro naredi preprosto, pametno in resnično ugodno.