Telekom Slovenije: E-oskrba je za vse upravičence brezplačna

S 1. julijem 2025 je bila uvedena E-oskrba kot ena ključnih pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Storitev je za vse upravičence brezplačna, za nacionalnega izvajalca pa je bil izbran Telekom Slovenije. E-oskrba omogoča varnejše in samostojnejše življene starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom v domačem okolju, ki bi bili v primeru potrebe po pomoči prepuščeni samemu sebi.

V zadnjih dveh letih sta Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v okviru priprav na uvedbo dolgotrajne oskrbe v Sloveniji izvajala nacionalni projekt E-oskrba na daljavo. V tem času so v Telekomu Slovenije zagotavljali storitev za več kot 5.200 uporabnikov, ki so sprožili približno 60 tisoč alarmov. Organiziranih je bilo več kot 5.500 pomoči na domu in več kot 600 intervencij nujne medicinske pomoči. Hitra pomoč je preprečila številne zaplete, nepotrebne smrti, prezgodnje selitve v domove za starejše ter razbremenila sistem zdravstvenega in socialnega varstva.

Foto: Bojan Puhek

Kar 98,4 odstotka anektiranih uporabnikov je povedalo, da se z E-oskrbo počutijo doma bistveno bolj varno kot brez nje, 96,4 odstotka jih meni, da je E-oskrba zelo koristna, 99,2 odstotka vprašanih pa je zadovoljnih z organizacijo pomoči. Številni uporabniki pravijo, da se z E-oskrbo doma lahko brez strahu gibajo po stanovanju ali hiši in da jim je storitev dobesedno rešila življenje.

"Projekt je bil izveden uspešno. Izkušnje in visoko zadovoljstvo uporabnikov potrjujejo, da je E-oskrba tudi v Sloveniji zelo potrebna in koristna storitev. Z zagotovitvijo brezplačne storitve za vse upravičence pa smo v Sloveniji postavili sistemske temelje za velik napredek pri oskrbi na domu ter izboljšanju varnosti in kakovosti bivanja starejših v domačem okolju," je povedal Peter Pustatičnik, vodja projekta E-oskrba na daljavo in vodja E-zdravja na Telekomu Slovenije.

Kot je povedal, imamo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji v primerjavi z državami EU 2,5-krat višjo umrljivost zaradi padcev pri starejših od 65 let in verjame, da bo s pomočjo E-oskrbe Slovenija zmanjševala zaostanek za razvitimi državami, kjer je E-oskrba zagotovljena v povprečju okrog desetini prebivalstva, starejšega od 65 let.

Obstoječi uporabniki E-oskrbe



Uporabniki projekta "E-oskrba na daljavo" lahko storitve uporabljajo brezplačno do 31. decembra 2026 oziroma do izdaje odločbe CSD – kar nastopi prej. V prehodnem obdobju morajo podpisati naročniško pogodbo, ki so jo prejeli na dom in jo čimprej vrniti Telekomu Slovenije.



Če pogodbe še niso vrnili, naj to storijo čimprej. Če je kdo pogodbo založil, lahko pokliče na 080 1213 in prejme novo.

Kako do E-oskrbe?



Upravičenci z odločbo CSD s pravico do E-oskrbe : Odločbo morajo skupaj s kontaktnimi podatki čimprej dostaviti Telekomu Slovenije, da uredijo naročniško pogodbo in se dogovorijo za priklop storitve. Odločbe lahko upravičenci oddajo osebno na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali po pošti s pripisom "za E-oskrbo".



Vključevanje novih uporabnikov: Vsi, ki želijo začeti uporabljati E-oskrbo, morajo najprej oddati vlogo na najbližjem CSD. Po prejemu odločbe jo skupaj s kontaktnimi podatki posredujejo Telekomu Slovenije. Obrazci so na voljo na spletni strani CSD, v Telekomovih centrih po Sloveniji in pri prostovoljcih ZDUS.



Poenostavljen postopek za starejše od 80 let: Za starejše od 80 let, ki potrebujejo samo E-oskrbo, je postopek brez ocenjevanja. Vlogo za E-oskrbo samo oddajo na CSD, nato prejmejo odločbo, ki jo skupaj s kontaktnimi podatki posredujejo Telekomu Slovenije.