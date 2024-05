V dveh letih projekta E-oskrba nujno pomoč prejelo več kot 400 uporabnikov

Telekom Slovenije je danes v Celju predstavil pilotni projekt E-oskrbe na daljavo, ki poteka od aprila leta 2022 pa do konca junija prihodnje leto. Kot je povedal vodja projekta Peter Pustatičnik, je bilo v zadnjih dveh letih v projektu sproženih 40.227 klicev in samodejnih alarmov. Nujno medicinsko pomoč pa je prejelo 407 uporabnikov.

Po njegovih besedah so 3189 uporabnikom organizirali pomoč svojcev, 464 uporabnikov pa je pomoč potrebovalo zaradi padca in niso mogli sami vstati. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je pomoč potrebovalo 306 uporabnikov.

Projekt E-oskrba, ki ga vodi ministrstvo za solidarno prihodnost, uporabnikom omogoča, da so bolj pogumni in lahko dlje časa samostojno živijo v svojih domovih, je ocenil Pustatičnik.

Uporabnik prejme tudi senzor za padec, ki zazna spremembo višine, in se potem klic v asistenčni center sproži samodejno. Foto: Shutterstock Namen projekta je zagotoviti starejšim, kronično bolnim in invalidom višjo kakovost življenja in čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, razbremeniti družine v stalni skrbi za njihove svojce, posledično pa tudi kronično prepolne in kadrovsko podhranjene institucionalno varstvene ustanove.

Pomoč je na voljo vse dni v tednu

Storitev E-oskrba omogoča enostaven klic na pomoč s pritiskom na gumb na zapestnici v primeru padca ali slabosti in takojšnjo organizacijo ustrezne pomoči strokovno usposobljenega asistenčnega centra 24 ur na dan.

Na razpisu omenjenega ministrstva je bil za izvedbo projekta izbran Telekom Slovenije skupaj s partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Vsem uporabnikom Telekom tako brezplačno zagotavlja varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč, zapestnico z gumbom za pomoč, mobilni detektor gibanja na obesku za klic za pomoč, SIM-kartico z neposredno povezavo v asistenčni center in vzdrževanje ter servisiranje opreme.

Pustatičnik je dejal, da je trenutno v projekt, ki bo od julija prihodnje leto del dolgotrajne oskrbe na podlagi zakona, vključenih okoli 5500 uporabnikov, konec leta pa bo na voljo še 3000 mest.

