Hrvaški par, ki je v četrtek plula s Krka na Cres, je po naključju v morju opazil mladega delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo. Ker se uboga žival iz nje nikakor ni mogla rešiti sama, sta ji pri tem pomagala in jo rešila gotove smrti. Njuno dejanje nesebične pomoči so pozdravili tudi številni spletni komentatorji.

Lorijana Galunić in Bobi Žugović iz Malinske, ki sta z barko plula od Krka proti Cresu, sta po naključju v morju zagledala delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo, in mu junaško priskočila na pomoč ter mu rešila življenje. Žival si namreč sama ni mogla pomagati in je lahko le obupana čakala na pomoč.

Poglejte si del reševanja delfina:

Reševanje iz mreže je trajalo več kot pol ure

"Bilo je blizu rta Pelova, eno miljo proti Cresu. Plula sva proti kraju Beli na Cresu in že od daleč videla, da se v morju nekaj dogaja. Ko sva se približala, sva videla, da gre za veliko ribo, izkazalo se je, da je pravzaprav mladi delfin, velikega okoli 1,8 metra, ki se je zapletel v mrežo. Zapletel se je z repom, bil je že povsem izčrpan, najbrž se je dolgo poskušal osvoboditi, na repu je bila vidna kri in takoj sva ga začela reševati," je za hrvaški medij bodulija.net povedal Bobi Žugović, ki je dodal, da je celoten postopek reševanja delfina in rezanja mreže trajal več kot pol ure.

Kot je še povedal, mu je uspelo delfina osvoboditi mreže, a žival zaradi izčrpanosti ni mogla odplavati niti meter stran od čolna in se je ustavila. "Mislil sem, da je poginil od izčrpanosti. Na srečo je le potreboval nekaj časa, da si opomore. Po približno dveh minutah se je obrnil proti nama, naju pogledal, kot da se zahvaljuje, nato pa se potopil v globino in odplaval svobodi naproti," se je še dogodka spomnil Žugović.

Nekateri izmed komentatorjev so se obregnili ob dolgo reševanje delfina iz mreže in se spraševali, zakaj je bilo postopek treba snemati, spet drugi ljubitelji živali pa so izrazili hvaležnost in zadovoljstvo nad tem, da je Hrvatoma uspelo rešiti to čudovito morsko bitje.