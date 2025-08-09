Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
12.03

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
morje Hrvaška Krk pomoč Cres žival delfini

Sobota, 9. 8. 2025, 12.03

7 minut

Pri otoku Cres rešila mladega delfina: zapletel se je v ribiško mrežo

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
delfin | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Hrvaški par, ki je v četrtek plula s Krka na Cres, je po naključju v morju opazil mladega delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo. Ker se uboga žival iz nje nikakor ni mogla rešiti sama, sta ji pri tem pomagala in jo rešila gotove smrti. Njuno dejanje nesebične pomoči so pozdravili tudi številni spletni komentatorji.

Lorijana Galunić in Bobi Žugović iz Malinske, ki sta z barko plula od Krka proti Cresu, sta po naključju v morju zagledala delfina, ki se je zapletel v ribiško mrežo, in mu junaško priskočila na pomoč ter mu rešila življenje. Žival si namreč sama ni mogla pomagati in je lahko le obupana čakala na pomoč.

Poglejte si del reševanja delfina:

Reševanje iz mreže je trajalo več kot pol ure

"Bilo je blizu rta Pelova, eno miljo proti Cresu. Plula sva proti kraju Beli na Cresu in že od daleč videla, da se v morju nekaj dogaja. Ko sva se približala, sva videla, da gre za veliko ribo, izkazalo se je, da je pravzaprav mladi delfin, velikega okoli 1,8 metra, ki se je zapletel v mrežo. Zapletel se je z repom, bil je že povsem izčrpan, najbrž se je dolgo poskušal osvoboditi, na repu je bila vidna kri in takoj sva ga začela reševati," je za hrvaški medij bodulija.net povedal Bobi Žugović, ki je dodal, da je celoten postopek reševanja delfina in rezanja mreže trajal več kot pol ure.

Kot je še povedal, mu je uspelo delfina osvoboditi mreže, a žival zaradi izčrpanosti ni mogla odplavati niti meter stran od čolna in se je ustavila. "Mislil sem, da je poginil od izčrpanosti. Na srečo je le potreboval nekaj časa, da si opomore. Po približno dveh minutah se je obrnil proti nama, naju pogledal, kot da se zahvaljuje, nato pa se potopil v globino in odplaval svobodi naproti," se je še dogodka spomnil Žugović.

Nekateri izmed komentatorjev so se obregnili ob dolgo reševanje delfina iz mreže in se spraševali, zakaj je bilo postopek treba snemati, spet drugi ljubitelji živali pa so izrazili hvaležnost in zadovoljstvo nad tem, da je Hrvatoma uspelo rešiti to čudovito morsko bitje.

Umag
Novice Številke ne lažejo: končno razkrili stanje na hrvaški obali
Pretep v Poreču
Novice Znano je stanje 19-letnega Slovenca, ki so ga v Poreču brutalno pretepli varnostniki
Trogir, Šibenik, Hrvaška, hrvaška obala, morje, Jadran, Jadransko morje
Novice Hrvati sredi sezone prižigajo alarme: To je črni seznam uničevalcev dopustov
Hrvaška, turizem, Makarska
Novice Hudo bo: to napovedujejo Hrvaški
morje Hrvaška Krk pomoč Cres žival delfini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.