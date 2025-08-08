Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
8. 8. 2025,
11.30

Hrvaška pred novim vročinskim valom

Hrvaška, turizem, Makarska | Najbolj vroče bo predvidoma v ponedeljek, ko bo po trenutnih napovedih vremenoslovcev nevarna vročina zajela celotno hrvaško obalo. | Foto Shutterstock

Najbolj vroče bo predvidoma v ponedeljek, ko bo po trenutnih napovedih vremenoslovcev nevarna vročina zajela celotno hrvaško obalo.

Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem vremenoslovci opozarjajo pred novim vročinskim valom. Ta bo že danes zajel območje Reke, v soboto pa še preostale dele države. Temperature bodo v prihodnjih dneh po napovedih dosegale do 37 stopinj Celzija, na območju Knina tudi stopinjo ali dve več. Vrhunec vročinskega vala pričakujejo v ponedeljek.

Na Kvarnerju zaradi visokih temperatur za danes velja rumeno vremensko opozorilo, temperature pa se bodo povzpele do 34 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh se bodo še zviševale in se v glavnem gibale med 32 in 37 stopinjami Celzija, napoveduje hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Nevarnost zaradi vročine bo najvišja na Kvarnerju, za katerega je DHMZ za soboto izdal oranžno vremensko opozorilo, za nedeljo pa rdeče. Za preostale dele države za soboto velja rumeno opozorilo in za nedeljo oranžno.
