Petek, 8. 8. 2025, 11.30
Hrvaška pred novim vročinskim valom
Na Hrvaškem vremenoslovci opozarjajo pred novim vročinskim valom. Ta bo že danes zajel območje Reke, v soboto pa še preostale dele države. Temperature bodo v prihodnjih dneh po napovedih dosegale do 37 stopinj Celzija, na območju Knina tudi stopinjo ali dve več. Vrhunec vročinskega vala pričakujejo v ponedeljek.
Na Kvarnerju zaradi visokih temperatur za danes velja rumeno vremensko opozorilo, temperature pa se bodo povzpele do 34 stopinj Celzija.
V prihodnjih dneh se bodo še zviševale in se v glavnem gibale med 32 in 37 stopinjami Celzija, napoveduje hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).